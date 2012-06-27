Путин в Ижевске посетит концерн "Калашников" и завод "Купол"



Владимир Путин в Ижевске. 20 сентября 2016г.

Источник: Дмитрий Азаров/Коммерсант Владимир Путин в Ижевске. 20 сентября 2016г.Источник: Дмитрий Азаров/Коммерсант

МОСКВА, 27 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в Удмуртскую республику посетит концерн "Калашников" и завод "Купол".

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин в ходе визита в Ижевске на концерн "Калашников" примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям. Кроме того, президент встретится с молодыми специалистами оборонного предприятия и школьниками - победителями научно-технических конкурсов и соревнований, говорится в сообщении.

Также в ходе рабочей поездки Путин ознакомится с технологией производства продукции военного и гражданского назначения "Ижевского электромеханического завода "Купол", сообщили в пресс-службе.

Интерес к оружию из России

В мире растет интерес к российскому вооружению, это видно по объему контрактов, заявил Путин в конце апреля на заседании военно-промышленной комиссии.

Тогда он поручил дополнительно проработать меры по выполнению экспортных поставок вооружения. Кабмин, как заявил он, должен более чётко скоординировать работу Минобороны, ФС ВТС, Минпромторга для своевременной реализации заданий гособоронзаказа.

Импортозамещение в оборонно-промышленном комплексе - принципиально важный вопрос для надежного обеспечения технологической независимости РФ, сказал Путин. Российское вооружение к 2025 году на 85% будет состоять из узлов, компонентов и деталей отечественного производства, заявил Путин. По его словам, по итогам 2016 года доля современных вооружений в ВМФ достигла 47%, а в целом по Вооруженным силам - 58,3%. Как заявил Путин, до 2020 года должна быть решена задача по оснащению Вооруженных сил и флота современной техникой на 70%.

Роботы, беспилотники - "Калашников"

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что госкорпорация приняла решение об увеличении доли частных инвесторов концерна "Калашников" до 75%. Чемезов сообщил, что в прошедшем году концерн "Калашников" открыл пять новых производственных объектов, что является удачным примером частно-государственного партнерства. Ростех летом планирует завершить сделку по продаже 26% минус одной акции концерна "Калашников".

"Калашников" полностью перейдет на российские комплектующие в 2018 году, заявил Чемезов. Портфель заказов концерна "Калашников" вырос до 300 миллионов долларов, сообщил он.

Глава "Ростеха" рассказал, что концерн "Калашников" сейчас производит не только стрелковое оружие, но и приобрел верфь в Рыбинске, где производит катера для гражданских и военных нужд, а также занимается производством беспилотников для российской армии. В конце апреля Путин высказывался о необходимости изучить вопрос передачи концерну рыбинского судостроительного завода "Вымпел", он отметил, что ничего не имеет против такой передачи, но нужно понять, как будет происходить этот процесс.

В ходе выставки вооружений IDEX-2017 гендиректор компании Алексей Криворучко сообщил, что "Калашников" разрабатывает ряд новых боевых робототехнических комплексов различного назначения. Собеседник агентства не стал уточнять конкретные особенности машин, сославшись на секретность разработок

Ранее в пресс-службе концерна сообщили, что "Калашников" приступил к серийному производству нового беспилотника ZALA 421-16Е2, предназначенного для координации и управления наземными группами войск и роботизированной техники, а также ведения разведки, первые аппараты уже переданы заказчикам.

Одной из главных особенностей ZALA 421-16Е2 является небольшая масса в 7,5 килограмма. Радиус действия по передаче видеоинформации в сложных метеоусловиях оставляет не менее 30 километров, а по управлению не менее 50 километров. Гарантированная продолжительность полета нового БПЛА составляет четыре часа, его взлет осуществляется с рук без использования катапульты. ZALA 421-16Е5 получит систему посадки на воздушную подушку, сообщили в концерне. Публично беспилотник обещают продемонстрировать на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) в июле и на выставке "Армия-2017" в августе. На текущий год портфель заказов на комплексы с ZALA 421-16Е2 уже сформирован, сообщили в концерне.

До конца 2018 года порядка четырех миллиардов рублей до конца 2018 года инвестируют частные акционеры в Ижевский механический завод (ИМЗ, входит в концерн "Калашников") для модернизации предприятия и расширения выпускаемой линейки стрелкового оружия, сообщили ранее в пресс-службе компании. ИМЗ - одно из крупнейших в России многопрофильных предприятий, выпускает до 90% российского стрелкового оружия, производит спецтехнику и гражданскую продукцию.

В 2016 году "Калашников" увеличил выручку по МСФО почти в 2,2 раза, до 18,3 миллиардов рублей, сообщалось в отчете концерна. Операционная прибыль концерна составила 4,1 миллиарда рублей, показав рост в 2,8 раза. Прибыль за 2016 год увеличилась на 14% и составила 3 миллиарда рублей. Себестоимость продаж выросла в 2,3 раза, до 11,6 миллиарда рублей. Ранее в презентации для инвесторов концерн сообщал, что планирует по итогам 2017 года получить чистую прибыль по МСФО в размере 3,038 миллиарда рублей против 2,346 миллиарда рублей, таким образом, ожидается рост показателя на 29,5%.

"Калашников" в Ижевске в 2016 году удвоил продажи за счет поставок по гособоронзаказу в Вооруженные силы РФ управляемых ракет "Вихрь-1" и роста экспорта стрелковой продукции, сообщила пресс-служба концерна.

До конца июня ожидается завершение войсковых испытаний новейших автоматов Калашникова АК-12 и АК-15, сообщил ранее в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера "Вооружение" госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов. В настоящее время Минобороны РФ в ходе испытаний определяет штатное вооружение для новейшей экипировки "Ратник". Наряду с АК-12 калибра 5,45 миллиметра и АК-15 калибра 7,62 миллиметра в качестве основного автомата "Ратника" рассматривается АЕК-971 производства завода имени Дегтярева. Абрамов напомнил, что решение о подписании контракта на поставку автоматов "Калашникова" для боевой экипировки "Ратник" будет принято министерством обороны по результатам опытно-войсковой эксплуатации.

Комплекс "Ратник" (боевая экипировка второго поколения) объединяет современное стрелковое вооружение, эффективные комплекты защиты, средства разведки и связи - около десяти различных подсистем. Ожидается, что к 2020 году все военнослужащие сухопутных войск ВС РФ будут обеспечены данными комплексами.

Противоракетный "купол"

В ближайшие три года завод "Купол" потратит на модернизацию производства более 3 миллиардов рублей, заявил ранее генеральный директор предприятия Фанил Зиятдинов. Как отметил он, эти средства уже сейчас задействованы в обновлении производственных фондов, внедрении современной технологической оснастки, закупке и установке современного высокоточного и высокопроизводительного оборудования.

Ранее Зиятдинов сообщил, что "Купол" обеспечен государственными контрактами на производство продукции военного назначения для российской армии по гособоронзаказу до 2018 года.

Завод, по словам гендиректора, планирует, в частности, разработать зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Тор" для борьбы с высокоточным и гиперзвуковым оружием. Как сказал Зиятдинов, это заложено во всех работах, нацеленных на создание следующих поколений "Тора". Зенитная ракетная система (ЗРС) "Тор" разработана для защиты от ударов с воздуха военных, экономических и других объектов на тактическом уровне. Она может эффективно бороться против различных видов ракет (в том числе крылатых и противорадиолокационных), беспилотных летательных аппаратов, авиационных бомб, самолетов и вертолетов противника.

Помощник гендиректора "Купола" по ВТС и госзаказам Вячеслав Карташов в интервью РИА Новости ранее сказал, что ЗРК "Тор" способны обнаружить и уничтожить самолеты-"невидимки", созданные с использованием технологии "стелс".

Главком сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков ранее сообщил, что перспективный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) войсковой ПВО малой дальности планируется создать и начать поставлять в войска к 2030-2035 году.

В конце сентября прошлого года сообщалось, что ЗРК "Тор-М2У" по результатам испытаний на полигоне Минобороны России готов к несению боевого дежурства, техника убыла в места постоянной дислокации. "Тор-М2У" - производимый АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" тактический ЗРК нового поколения. По некоторым характеристикам он не имеет аналогов в мире. ЗРК может обнаруживать одновременно более 40 целей, определять самые опасные, одновременно вести огонь по четырем из них. Его можно использовать для борьбы с массированными атаками современных средств воздушного нападения. Технические характеристики зенитных ракет комплекса позволяют эффективно бороться против малоразмерных и высокоманевренных целей. "Тор-М2У" может применяться в составе системы ПВО и автономно.

Что происходит на месте

Пятнадцатого июня в ходе "прямой линии" Путин пообещал лично приехать к жительнице Ижевска, пожаловавшейся на отсрочку расселения аварийного жилья, в котором живет ее семья, до 2029 года. "Я к вам заеду, я вот планирую быть в Ижевске, я к вам заеду и посмотрю на месте, что происходит", - сказал Путин, пояснив, что планирует командировку в этот регион.

Позже прокуратура внесла представление главе Ижевска Юрию Тюрину, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Установлено, что органы местного самоуправления Ижевска не обеспечили надлежащее содержание дома и длительное время не проводили его обследование, отметили в прокуратуре. Несмотря на то, что проживание в аварийном доме создает угрозу жизни и здоровью людей, был установлен чрезмерно длительный срок его расселения - до 2029 года, сообщили в ведомстве.

Встречи с молодежью

Президент РФ довольно часто общается с представителями молодежи или обращается к теме юношества. Например, в минувшую субботу Путин встречался с участниками седьмой смены лагеря "Артек". 21 июня президент встречался с классными руководителями выпускных классов, на этом мероприятии обсуждались особенности воспитательной работы и образовательного процесса. 12 июня глава государства в торжественной обстановке в Кремле вручил паспорта десяти юным россиянам, отличившимся во время обучения или проявившим себя в экстренных ситуациях.

В конце мая Путин подписал указ об объявлении в РФ Десятилетие детства. Документ направлен на совершенствование государственной политики в сфере защиты детства. Президент поручил правительству в трехмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.