Гендиректор "Севмаша": ведем строительство двух группировок подлодок четвертого поколения

Михаил Будниченко — о планах сдачи новых стратегических, многоцелевых и специальных сумбарин в 2020 году, модернизации тяжелого атомного крейсера проекта 11442М и основных показателях предприятия
Единственный производитель атомных подлодок для Военно-морского флота РФ судоверфь "Северное машиностроительное предприятие" ("Севмаш", входит в ОСК) отмечает 21 декабря 80-летний юбилей. В преддверии даты гендиректор компании Михаил Будниченко рассказал в интервью ТАСС о планах сдачи новых стратегических, многоцелевых и специальных сумбарин в 2020 году, модернизации тяжелого атомного крейсера проекта 11442М и основных показателях предприятия.
- С какими результатами "Севмаш" завершает 2019 год?
- В 2019 году все производственные, трудовые и финансово-экономические показатели деятельности "Севмаша" демонстрируют устойчивый рост. К своему 80-летнему юбилею предприятие подошло с хорошими результатами.
На "Севмаше" продолжается строительство двух группировок атомных подводных лодок четвертого поколения. В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" был подписан контракт на дополнительную поставку флоту двух атомоходов проекта "Ясень-М".
Предприятие готовится к передаче ВМФ России новейшего стратегического ракетоносца четвертого поколения "Князь Владимир", а также к выводу из эллинга атомной подводной лодки "Новосибирск" проекта "Ясень-М". В рамках госиспытаний в октябре с борта АПЛ "Князь Владимир" был произведен успешный испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава". Пуск был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. В этом году у нас состоялось еще одно большое событие - 23 апреля вывели из цеха атомную подводную лодку "Белгород". Церемония прошла в режиме телемоста с президентом РФ Владимиром Путиным. В следующем году планируется передача корабля ВМФ.
- Что с конкретными показателями?
- Рост производственной программы по сравнению с 2018 годом составляет 5,6%. Чистая прибыль по результатам деятельности в 2019 году ожидается около 3,3 млрд рублей, что превышает плановый показатель на 1,3 млрд рублей. Это позволит нам создать источники для финансирования мероприятий по обновлению основных фондов предприятия.
- Какие корабли планирует сдать "Севмаш" в следующем году?
- В 2020 году мы должны передать флоту четыре атомных подводных лодки: атомную подлодку "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег", а также две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".
- Какие работы планируется провести в 2020 году на подлодке "Казань"?
- В 2020 году предстоят государственные испытания, будет выполнена окончательная отделка корабля.
- Какие работы будут проводиться в 2020 году на тяжелом атомном ракетном крейсере проекта 11442М "Адмирал Нахимов"? Сколько универсальных корабельных стрельбовых комплексов он получит в результате модернизации?
- В 2020 году на корабле проекта 11442М будут выполнены работы, обеспечивающие вывод корабля из дока. Следующий этап - достройка у набережной предприятия и подготовка к испытаниям. Работы на корабле ведутся в соответствии с графиком. После модернизации корабль будет вооружен высокоточным оружием большой дальности, а также мощным противолодочным вооружением.
- Как "Севмаш" работает по техническому сопровождению авианосца ВМФ Индии "Викрамадитья"?
- "Севмаш" оказывает техническое содействие Военно-морским силам Индии в обслуживании части оборудования авианосца. По заявкам заказчика предприятие осуществляет поставку ЗИП (запасные части, имущество и принадлежности - прим. ТАСС) для корабля, а также участвует в создании береговой инфраструктуры для ремонта оборудования авианосца.
- Модернизируются ли мощности самого завода?
- В апреле этого года был заложен доковый комплекс ДК-4382. Он включает в себя малый плавучий док и энергетическую станцию. Инженерное сооружение предназначено для обслуживания и ремонта глубоководных технических средств.
По государственной программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса" на завод было поставлено и смонтировано современное оборудование, завершается подготовка новых объектов. Один из важных пунктов модернизации - реконструкция транспортно-передаточного комплекса. Она позволит расширить задачу строительства новых заказов в стапельно-сдаточном производстве. Обновляется крановое оборудование, пополняется флот воднотранспортного цеха. Физически изношенную технику заменяют станки нового поколения. В новый этап вступают металлургическое, литейное, термическое и кузнечнопрессовое производства "Севмаша".
По контрактам с Министерством обороны РФ "Севмаш" является единственным исполнителем работ по сервисному обслуживанию современных АПЛ четвертого поколения: четырех атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень". В пунктах базирования кораблей функционируют представительства предприятия. Результатом работы по сервисному обслуживанию можно считать неоднократные успешные залповые стрельбы и боевые дежурства атомоходов.
- Какие у предприятия сегодня показатели по исполнению гособоронзаказа?
- Все работы по линии ГОЗ находятся на контроле у руководства Министерства обороны. В марте предприятие посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он провел совещание по развитию кораблестроения на "Севмаше", проверил ход выполнения предприятием государственных контрактов, ознакомился с ходом работ на строящихся АПЛ проектов "Ясень-М" и "Борей-А", а также проходящем ремонт корабле проекта 11442М.
В сентябре "Севмаш" посетил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Он также проверил ход выполнения контрактов в рамках ГОЗ и провел ряд совещаний.
- Как обстоят дела с гражданским сектором на предприятии при таких объемах строительства военных судов?
- Что касается нефтегазового направления деятельности предприятия, то "Севмаш" участвует в конкурсах российских энергетических компаний на строительство крупных объектов для добычи нефти и газа. Участие в данных проектах позволит дозагрузить корпусообрабатывающее производство предприятия.
- Отражается рост показателей предприятия на доходах сотрудников и социальном обеспечении?
- Безусловно, это дает возможность реализовать мероприятия, направленные на оздоровление работников и проведение социально-культурных мероприятий. Предприятие продолжает реализовывать корпоративную жилищную программу. В этом году в эксплуатацию сданы три дома, это 214 квартир.
Есть успехи и в кадровой сфере. Общая численность работников "Севмаша" превысила 29 тысяч человек - сейчас на предприятии трудятся 29 144 человека. Успешно функционирует научно-производственная рота. В цехах "Севмаша" проходят службу 138 человек, а из 50 матросов первого призыва научно-производственной роты на предприятие вернулись 48 человек. Эффективность этой роты высоко оценил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.
Наши кадровые успехи отмечены на высоком уровне. В апреле 2019 года объединение "Севмаш" по итогам 2018 года награждено дипломом Всероссийского конкурса правительства РФ "Российская организация высокой социальной эффективности" за первое место в номинации "За создание и развитие рабочих мест в организации производственной сферы".
Беседовал Сергей Бабкин