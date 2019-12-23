Гендиректор "Севмаша": ведем строительство двух группировок подлодок четвертого поколения

Михаил Будниченко — о планах сдачи новых стратегических, многоцелевых и специальных сумбарин в 2020 году, модернизации тяжелого атомного крейсера проекта 11442М и основных показателях предприятия

Единственный производитель атомных подлодок для Военно-морского флота РФ судоверфь "Северное машиностроительное предприятие" ("Севмаш", входит в ОСК) отмечает 21 декабря 80-летний юбилей. В преддверии даты гендиректор компании Михаил Будниченко рассказал в интервью ТАСС о планах сдачи новых стратегических, многоцелевых и специальных сумбарин в 2020 году, модернизации тяжелого атомного крейсера проекта 11442М и основных показателях предприятия.

- С какими результатами "Севмаш" завершает 2019 год?

- В 2019 году все производственные, трудовые и финансово-экономические показатели деятельности "Севмаша" демонстрируют устойчивый рост. К своему 80-летнему юбилею предприятие подошло с хорошими результатами.

На "Севмаше" продолжается строительство двух группировок атомных подводных лодок четвертого поколения. В рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" был подписан контракт на дополнительную поставку флоту двух атомоходов проекта "Ясень-М".

Предприятие готовится к передаче ВМФ России новейшего стратегического ракетоносца четвертого поколения "Князь Владимир", а также к выводу из эллинга атомной подводной лодки "Новосибирск" проекта "Ясень-М". В рамках госиспытаний в октябре с борта АПЛ "Князь Владимир" был произведен успешный испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования "Булава". Пуск был выполнен из подводного положения в акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. В этом году у нас состоялось еще одно большое событие - 23 апреля вывели из цеха атомную подводную лодку "Белгород". Церемония прошла в режиме телемоста с президентом РФ Владимиром Путиным. В следующем году планируется передача корабля ВМФ.

- Что с конкретными показателями?

- Рост производственной программы по сравнению с 2018 годом составляет 5,6%. Чистая прибыль по результатам деятельности в 2019 году ожидается около 3,3 млрд рублей, что превышает плановый показатель на 1,3 млрд рублей. Это позволит нам создать источники для финансирования мероприятий по обновлению основных фондов предприятия.

Также наблюдается устойчивый рост выручки, который связан с увеличением объемов производства по контрактам государственного оборонного заказа, ожидаем увеличения показателя на 7,7%

- Какие корабли планирует сдать "Севмаш" в следующем году?

- В 2020 году мы должны передать флоту четыре атомных подводных лодки: атомную подлодку "Белгород", ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А "Князь Олег", а также две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".

- Какие работы планируется провести в 2020 году на подлодке "Казань"?

- В 2020 году предстоят государственные испытания, будет выполнена окончательная отделка корабля.

- Какие работы будут проводиться в 2020 году на тяжелом атомном ракетном крейсере проекта 11442М "Адмирал Нахимов"? Сколько универсальных корабельных стрельбовых комплексов он получит в результате модернизации?

- В 2020 году на корабле проекта 11442М будут выполнены работы, обеспечивающие вывод корабля из дока. Следующий этап - достройка у набережной предприятия и подготовка к испытаниям. Работы на корабле ведутся в соответствии с графиком. После модернизации корабль будет вооружен высокоточным оружием большой дальности, а также мощным противолодочным вооружением.

- Как "Севмаш" работает по техническому сопровождению авианосца ВМФ Индии "Викрамадитья"?

- "Севмаш" оказывает техническое содействие Военно-морским силам Индии в обслуживании части оборудования авианосца. По заявкам заказчика предприятие осуществляет поставку ЗИП (запасные части, имущество и принадлежности - прим. ТАСС) для корабля, а также участвует в создании береговой инфраструктуры для ремонта оборудования авианосца.

- Модернизируются ли мощности самого завода?

- В апреле этого года был заложен доковый комплекс ДК-4382. Он включает в себя малый плавучий док и энергетическую станцию. Инженерное сооружение предназначено для обслуживания и ремонта глубоководных технических средств.

По государственной программе "Развитие оборонно-промышленного комплекса" на завод было поставлено и смонтировано современное оборудование, завершается подготовка новых объектов. Один из важных пунктов модернизации - реконструкция транспортно-передаточного комплекса. Она позволит расширить задачу строительства новых заказов в стапельно-сдаточном производстве. Обновляется крановое оборудование, пополняется флот воднотранспортного цеха. Физически изношенную технику заменяют станки нового поколения. В новый этап вступают металлургическое, литейное, термическое и кузнечнопрессовое производства "Севмаша".

По контрактам с Министерством обороны РФ "Севмаш" является единственным исполнителем работ по сервисному обслуживанию современных АПЛ четвертого поколения: четырех атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень". В пунктах базирования кораблей функционируют представительства предприятия. Результатом работы по сервисному обслуживанию можно считать неоднократные успешные залповые стрельбы и боевые дежурства атомоходов.

- Какие у предприятия сегодня показатели по исполнению гособоронзаказа?

- Все работы по линии ГОЗ находятся на контроле у руководства Министерства обороны. В марте предприятие посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он провел совещание по развитию кораблестроения на "Севмаше", проверил ход выполнения предприятием государственных контрактов, ознакомился с ходом работ на строящихся АПЛ проектов "Ясень-М" и "Борей-А", а также проходящем ремонт корабле проекта 11442М.

В сентябре "Севмаш" посетил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. Он также проверил ход выполнения контрактов в рамках ГОЗ и провел ряд совещаний.

- Как обстоят дела с гражданским сектором на предприятии при таких объемах строительства военных судов?

- Что касается нефтегазового направления деятельности предприятия, то "Севмаш" участвует в конкурсах российских энергетических компаний на строительство крупных объектов для добычи нефти и газа. Участие в данных проектах позволит дозагрузить корпусообрабатывающее производство предприятия.

- Отражается рост показателей предприятия на доходах сотрудников и социальном обеспечении?

- Безусловно, это дает возможность реализовать мероприятия, направленные на оздоровление работников и проведение социально-культурных мероприятий. Предприятие продолжает реализовывать корпоративную жилищную программу. В этом году в эксплуатацию сданы три дома, это 214 квартир.

Сейчас среднемесячная заработная плата составляет 73,6 тысячи рублей, по сравнению с прошлым годом рост составил 5,2 тысячи рублей

Есть успехи и в кадровой сфере. Общая численность работников "Севмаша" превысила 29 тысяч человек - сейчас на предприятии трудятся 29 144 человека. Успешно функционирует научно-производственная рота. В цехах "Севмаша" проходят службу 138 человек, а из 50 матросов первого призыва научно-производственной роты на предприятие вернулись 48 человек. Эффективность этой роты высоко оценил главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.

Наши кадровые успехи отмечены на высоком уровне. В апреле 2019 года объединение "Севмаш" по итогам 2018 года награждено дипломом Всероссийского конкурса правительства РФ "Российская организация высокой социальной эффективности" за первое место в номинации "За создание и развитие рабочих мест в организации производственной сферы".

Беседовал Сергей Бабкин​​​