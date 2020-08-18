Haber7 (Турция): то, что сделали турецкие С-400 с F-16 и F-4, разозлило США

Новость о том, что турецкие военные во время учений нацелили российские С-400 на американские самолеты, была расценена в США как провокация. «А на чем мы были должны тестировать системы?», — с долей иронии возмущаются читатели. Многих обрадовало и то, что событие произошло на следующий день после переговоров Эрдогана с Белым домом.

Сообщается, что американских конгрессменов "очень разозлило" то, что Турция тестировала свои системы С-400 на американских самолетах F-16 и F-4. Особое внимание было обращено на тот факт, что эти испытания состоялись на следующий день после переговоров президента Реджепа Тайипа Эрдогана с Белым домом.

Как сообщает "Дефенс ньюс" (Defense News) со ссылкой на свои источники, американских законодателей очень разозлила ситуация, когда турецкие военные во время учений, проведенных в июле этого года, нацелились на F-16 с помощью С-400, и конгрессмены расценили это как "скрытую угрозу" в отношении других стран, использующих F-16, в том числе и США.

"На следующий день после переговоров с Эрдоганом"

"Это было не только намеренной провокацией, но и произошло на следующий день после того, как Эрдоган провел телефонный разговор с Овальным кабинетом", - сказал собеседник издания.

"Покупка Турцией С-400 выгодна Путину"

Председатель комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш (Jim Risch) в интервью "Дефенс ньюс" отметил: "Турция является давним стратегическим союзником США, но наши отношения ухудшились в последние годы и продолжают ухудшаться. Покупка президентом Эрдоганом российских систем С-400 существенно изменила характер наших отношений. Эта покупка выгодна нашему противнику Путину и угрожает целостности НАТО".

Информация об "испытаниях С-400"

7 июля 2020 года портал "Файтер джетс уорлд" (Fighter Jets World) написал, что турецкая армия протестировала систему противовоздушной обороны С-400, дислоцированную на авиационной базе Мюртед под Анкарой, на американских истребителях F-16 и F-4.

Кризис вокруг С-400

Контракт на поставку в Турцию систем противовоздушной обороны С-400 российского производства, вызвавший кризис в отношениях между Турцией и США, был подписан в сентябре 2017 года. В июле 2019 года Москва начала поставку первой партии.

Несмотря на разные санкционные угрозы со стороны США, Анкара наотрез отказалась идти на уступки в этом вопросе и продолжила переговоры о приобретении дополнительной партии С-400. После покупки Турцией С-400 у России США объявили об исключении Турции из программы F-35.

Комментарии читателей:

голубая родина: США угрожают будущему НАТО. США нужно вышвырнуть из НАТО.

Селами Учар: Такие же ракетные комплексы есть и у Греции. Они, кажется, не подрывают систему НАТО. Проблема в том, что мы купили лучшие системы. Возможно, купим и С-500. Да поможет Аллах нашей стране.

Авшар: Вас волнуют только ваши интересы и интересы НАТО. Интересы других стран, особенно Турции, не имеют никакого значения…

человечество: А на чем мы должны были тестировать? У нас есть другие самолеты?

Ахмет: На какие еще самолеты надо было нацеливать? Теперь мы понимаем, почему так настаивали на С-400. Отныне у нас есть возможность объявить воздушное пространство над Средиземным морем бесполетной зоной. Россия нам не друг, но также следует отметить, что есть угроза, которая исходит в отношении нашей страны от Запада. "Пэтриоты" (Patriot) не дают. Даже если бы дали, взяли бы эти комплексы на прицел какой-нибудь самолет НАТО? Для российской угрозы - ладно, но что мы будем делать против западной угрозы? Мы вынуждены покупать где-то, пока не создадим свои системы противовоздушной обороны.

42конья: Они также злятся, что провалился переворот. Пусть захлебнутся в своей ненависти.

гражданин: Никогда не забуду, что русские сделали мучениками 34 наших военных… Не ссорьтесь с союзниками, полагаясь на Москву… США, которые нам не нравятся, лучше русских…

Али: гражданин, союзниками? Те, кого вы называете "союзниками", 15 июля 2016 года с помощью своих псов сделали мучениками 251 нашего гражданина. Я никогда не забуду ни о тех 34 наших военных, ни о наших людях, убитых НАТО.

чечен: гражданин, мы член НАТО, но главная угроза для Турции исходит от союзников по НАТО. Посмотри на Сирию, Партию "Демократический союз" (PYD), Грецию. На мой взгляд, угроза - не Россия, а США и некоторые страны НАТО. Да, в результате халатности России 34 наших военных пали мучениками, но в результате умысла США наша страна потеряла от терроризма более 34 тысяч. Словом, ни Россия, ни США нам не друг…

Юксель: А что вы хотели, если вы продолжаете действовать сообща с такими террористами, как Рабочая партия Курдистана, организация Гюлена, совершаете попытку госпереворота, не даете F-35?

57-й полк: Ну так скажите, почему отношения ухудшились - из-за вашего же предательства.

алп: Ну что, съели, лжецы, утверждающие, что С-400 не активированы.

Ахмет: Мы тоже очень разозлились на попытку госпереворота.

Али: США - наш главный враг.

Кыркдокузэлли: Не волнуйтесь, США - убийца и спонсор терроризма, протестируем и на F-35.

Афк: Можно было по ошибке, как бы невзначай, сбить американский самолет. Всегда только им можно "случайно"?

Из Токата: Мне понравилась новость, отличное событие.