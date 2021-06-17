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Evrensel (Турция): встречи повиновения Соединенным Штатам

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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Дружинин

По мнению автора, ось, по которой Анкара будет следовать в ближайшее время, определена. Теперь она — активный сторонник политики США по ослаблению России. И миссия в Афганистане — не что иное, как присяга на верность. Колумнист издания уверен, что одной продажей помидоров и российскими туристами сыт не будешь. Куда катится Турция?

Сначала саммит НАТО, затем встреча с Байденом определили ось, которой администрация Партии справедливости и развития (ПСР) Турции будет следовать в ближайшее время.

Россия и Путин больше не наши лучшие друзья. Мы будем покупать газ, пытаться продать помидоры, принимать туристов в Анталье, но не более того.

Мы будем активным сторонником политики США и их союзников по окружению и ослаблению России. Мы будем тесно сотрудничать с Украиной, Румынией, Болгарией и Грузией в Черном море. Мы словно возвращаемся в пятидесятые-шестидесятые годы прошлого века.

НАТО, созданная против Советского Союза и коммунизма, не расформировалась после распада СССР. И, более того, превратилась в наступательную организацию США и их ближайших союзников. Сейчас, в эпоху Байдена, НАТО вновь возвращается к позициям шестидесятых годов прошлого столетия. На этот раз цель - не СССР. А Китай и Россия. Иными словами, империалистические державы, которые являются соперниками США. Отныне НАТО будет более активно использоваться против Китая и России. Турции также будет отведена активная роль на передовой в этой новой концепции.

Миссия в Афганистане предоставляется Турции как возможность доказать свою пригодность для этой новой роли. Как и участие в Корейской войне в свое время.

Турция давно сохраняет военное присутствие в Афганистане. Однако ранее турецкие военные действовали в составе международного контингента и не находились в зонах конфликта. Теперь, после того как США и другие силы покинут Афганистан, Турция останется единственной иностранной силой, противостоящей "Талибану" (террористическая организация запрещена в РФ - прим. ред.).

Эрдоган думает, что избежит вооруженных столкновений с "Талибаном", договорившись с талибами и их покровителем - Пакистаном, однако это непросто. Конфликт непременно будет, и из Афганистана будут приходить тела наших солдат.

В силу будущих обязанностей Турции в НАТО США пока не сбросили администрацию ПСР со счетов. Но и не дали Эрдогану того, чего он хочет. Ракетные комплексы С-400 будут храниться на складе, не будут разворачиваться даже во время учений. Иными словами, 2,5 миллиарда долларов пойдут прахом. F-35 пока не будут переданы Турции. Как и ракетные комплексы "Пэтриот" (Patriot). Дело "Халкбанк" (Halkbank) продолжится. Требования Турции по этим вопросам будут оцениваться в зависимости от ее деятельности в НАТО в предстоящий период.

Конечно, в это время также придется отказаться от важничаний в политике относительно Восточного Средиземноморья, Кипра и Греции.

В Сирии и Ливии нужно будет действовать в согласии с США.

У нас же в стране в ближайшие дни дистанция между властями и евразийцами, вероятно, увеличится.

Спесивым возгласам ПСР "Эй, Америка" отныне конец.

Сторонники правящей администрации несколько дней будут пытаться отвлечь народ новостями и комментариями в духе "турецкие военные обеспечат мир в Афганистане", "наши солдаты везде" и прочее, а затем о встрече 14 июня заставят забыть.

Посмотрим, какой отклик эта новая ситуация найдет в Турции.


Камиль Текин Сюрек (Kamil Tekin Sürek)

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