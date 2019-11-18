Foreign Policy (США): как Эрдоган опять перехитрил Трампа

В среду, стоя рядом с президентом США в Восточном зале Белого дома, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил редкую возможность обратиться к американской общественности и миллионам зарубежных зрителей. И никакой уверенности в том, что Трамп вообще что-то от этого получил, не было, отмечает автор американского издания.

Несговорчивый президент Турции добрался до трибуны Белого дома, чтобы громогласно изложить свои взгляды. А президент США взамен почти ничего не получил

В среду, стоя рядом с президентом США Дональдом Трампом в Восточном зале Белого дома после желанной встречи в Овальном кабинете, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил редкую возможность обратиться к американской общественности и миллионам зарубежных зрителей.

И никакой уверенности в том, что Трамп вообще что-то от этого получил, не было.

Несмотря на то, что Эрдоган явно не соблюдает западные правила и соглашения (покупает российскую боевую технику, бросает в тюрьмы журналистов, начал кровавое вторжение в северо-восточную Сирию и якобы разрешил своим марионеткам - сирийским арабам - беспрепятственно совершать военные преступления), Трамп посвятил большую часть своих высказываний восхвалению своего турецкого коллеги.

"Турция, как всем известно, является отличным союзником НАТО и стратегическим партнером США по всему миру", - сказал Трамп, поблагодарив Эрдогана за его усилия по поддержанию режима прекращения огня на северо-востоке Сирии (хотя на самом деле боевые действия никогда не прекращались) и за "важное и существенное сотрудничество" Турции при проведении операций в Афганистане и против "Исламского государства" (террористической организации, запрещенной в РФ - прим. ред.). На самом же деле в уничтожении лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади (Abu Bakr al-Baghdadi) в ходе спецоперации США, проходившей всего в нескольких километрах от границы Турции с Ираком, никакой существенной роли Турция не сыграла.

"Я большой поклонник президента", - заявил Трамп.

Трамп ничего не сказал об обвинениях в ужасных военных преступлениях и нарушениях прав человека во время вторжения, выдвинутых против сирийских арабов, марионеток Турции - в том числе в использовании против мирного населения боеприпасов, содержащих белый фосфор, казнях заключенных и агрессии против женщин и детей.

А Эрдоган тем временем большую часть своего визита выступал перед камерами, резко критикуя курдские "Отряды народной самообороны" (YPG), составляющие основу альянса Сирийских демократических сил, действия которых во многом способствовали разгрому "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ред.), и обвиняя их в том, что в результате взрыва бомбы в сирийском городе Таль-Абъяд в этом месяце погибло 13 мирных жителей. Турция считает YPG боевым крылом Рабочей партии Курдистана (РПК), которая на протяжении нескольких десятилетий вела повстанческую войну в Турции.

Пресс-конференция, которая состоялась после встречи в Овальном кабинете, является лишь последним примером того, как Трамп подчиняется воле Эрдогана всего через месяц после того, как сам вывел американские войска из района на границе Турции с Сирией, создав условия для наступления Турции на "Отряды народной самообороны".

"Эрдоган, должно быть, доволен тем, что Трамп предоставил ему трибуну для выступления из Белого дома, чтобы защитить себя, в то время как его [правительство] постоянно подвергают нападкам [международные] СМИ, - написал в "Твиттере" турецкий журналист Рагип Сойлу (Ragip Soylu). - Это пиар-победа Эрдогана. Мировые телеканалы просто в течение 15 минут непрерывно транслировали его высказывания".

Встреча в Овальном кабинете, на которой также присутствовала группа высокопоставленных сенаторов, включая Линдси Грэма (Lindsey Graham), могла бы стать для двух лидеров возможностью выработать соглашение по множеству вопросов, таких как покупка Турцией российского РЗК С-400, который угрожает американским истребителям, и потенциальная торговая сделка на 100 миллиардов долларов. Однако ни по одному из этих вопросов договоренностей достигнуто не было.

"Мы говорим об этом постоянно. Мы говорили об этом сегодня. Мы будем говорить об этом в будущем. Надеюсь, мы сможем разрешить эту ситуацию", - сказал Трамп о покупке С-400, добавив, что лидеры поручили своим заместителям "немедленно начать работу над решением проблемы, связанной с закупкой С-400".

Администрация выбрала "обходной вариант", в соответствии с которым Турция должна согласиться на то, чтобы не приводить в готовность ЗРК С-400, первая группа элементов которого была доставлена в Турцию этим летом, потенциально подготовив почву для того, чтобы Вашингтон вновь включил Анкару в программу производства истребителей F-35.

Но как говорят эксперты, Эрдоган в очередной раз ловко обвел Трампа вокруг пальца в вопросе, касающемся ЗРК С-400. Простое согласие не приводить в готовность С-400 вряд ли является уступкой и может быть легко отменено, считает Томас Карако (Thomas Karako) из Центра стратегических и международных исследований.

"Конечно, его можно "свернуть", можно не ставить его на боевое дежурство, можно убрать его в ангар, но степень уверенности в том, что они не развернут его и не приведут в боевую готовность через полгода или через год, в принципе будет нулевая", - сказал Карако.

Беспокоит то, что Турция будет использовать ЗРК С-400, который был разработан для отслеживания самых современных истребителей США, чтобы получить ключевую информацию о том, как работают системы истребителя F-35, когда он находится в режиме незаметности. Такая ценная информация быстро дойдет до Москвы, которая принимает непосредственное участие в подготовке турецких военных к работе с этим ЗРК. Перед закупкой С-400 Турция направила персонал в Россию, чтобы военные приступили к обучению.

"Если не погрузить их на баржу и не отправить в Нью-Мексико", где американские госслужбы смогут разобрать и проверить эти ракетные комплексы, "то все эти разговоры в расчете на то, что ничего не случится и все будет хорошо, вполне могут оказаться бессмысленной затеей, обреченной на провал", сказал Карако.

После того, как этим летом первая группа элементов ЗРК С-400 прибыла в Турцию, Министерство обороны США официально исключило Турцию из программы производства F-35, отметив, что производство истребителей в Турции будет свернуто к марту 2020 года. Но американские чиновники предоставили Анкаре возможность вернуться в программу, если она найдет способ решить проблему с зенитными ракетными комплексами С-400.

Эти две системы "нельзя совмещать, нельзя, чтобы они находились в одном месте", сказал в октябре генерал Тод Уолтерс (Tod Wolters), глава Европейского командования вооруженных сил США. "Есть решение, с которым Турция может согласиться, и мы будем продвигаться вперед. Но, как мы говорим, Турция является важным союзником НАТО, и отношения [между вооруженными силами] с точки зрения США и НАТО остаются прочными".

В прошлом месяце министр обороны США Марк Эспер (Mark Esper) подтвердил свои опасения своему турецкому коллеге.

"Во время своей последней встречи с министром обороны [Хулуси] Акаром (Hulusi Akar) я говорил предельно ясно, - сказал Эспер в понедельник, выступая перед журналистами. - Я еще раз сказал: "Нельзя, чтобы у вас были С-400, и чтобы при этом вы продолжали работать с F-35". И поэтому, я так считаю, что это слишком большая угроза для F-35".

Поставка в Турцию элементов российских зенитных ракетных комплексов летом этого года также является основанием для введения жестких санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", принятым в 2017 году и действующим в отношении стран, которые покупают российскую военную технику. Но Трамп отложил введение этих санкций, несмотря на протесты законодателей.

Любое соглашение в рамках "обходного варианта", скорее всего, вызовет возмущение конгрессменов, которые настаивают на введении санкций, поскольку Анкара ясно дала понять, что закупит российские зенитные ракетные комплексы.

У Эрдогана было много причин для покупки С-400, хотя США предлагали ему вместо этого ЗРК "Пэтриот" (Patriot), который производит американская военно-промышленная компания "Рэйтеон" (Raytheon), сказал Карако. Главная причина - политическая, покупка ЗРК С-400 считается "данью уважения" президенту России Владимиру Путину. Другая причина - техническая, поскольку РЛС комплекса С-400 позволяет вести обстрел целей по всем направлениям на 360 градусов, а у более дорогостоящего "Пэтриота" - только на 180 градусов. И, наконец, Эрдогану, самолет которого в 2016 году пытались атаковать (во время неудачного государственного переворота - прим. перев.) турецкие ВВС, поднявшие в воздух американские истребители F-16, нужен ЗРК, который предназначен для поражения самолетов западного производства.

Трамп обвинил бывшего президента Барака Обаму в возникновении разногласий, заявив, что администрация Обамы отказалась продать ЗРК "Пэтриот" Эрдогану. Но это не совсем точная формулировка. На самом деле Турция дважды игнорировала предложение купить "Пэтриот" до того, как ей было сделано последнее предложение, более выгодное и по цене и по условиям совместного производства. И летом этого года Госдепартамент официально отменил сделку. Оба раза сделки не были заключены из-за того, что Анкара настаивала на передаче ракетной технологии, от чего американские власти отказались.

Но все равно Эрдоган продолжает соблазнять Трампа перспективами покупки "Пэтриота", хотя далеко не ясно, приведут ли к чему-нибудь эти разговоры.

"Они по-прежнему заигрывают с нами в отношении "Пэтриота"", - сказала Карако.

Лара Селигман (Lara Seligman)