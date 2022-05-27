Боевой разворот Анкары

Турецкие ВВС лавируют между Вашингтоном, Киевом и Москвой

Администрация президента США Джозефа Байдена обратилась с просьбой к лидерам Конгресса одобрить модернизацию турецкого парка истребителей F-16, создав тем самым важный прецедент для дальнейших военных продаж союзнику по НАТО.

Американцы дадут «зеленый свет» для прочих своих союзников – сигнал, что эмбарго на поставки Турции военных технологий прекращается. В том числе и поставки компонентов для БПЛА «Байрактар» («Турецкие дроны разлетаются по белу свету», «НВО», 21.04.22). Американские чиновники, знакомые с запросом, заявили, что администрация Байдена может использовать сделку для оценки уровня поддержки в Конгрессе отдельного предложения о продаже Турции 40 единиц новых F-16, сообщает Wall Street Journal.

Связи между Турцией и Западом оказались под напряжением из-за военной экспансии Анкары в Ливию и Сирию, а также ее позиции по морским территориальным спорам с Грецией. Турецкое государство также подверглось критике за отступление от вопросов прав человека («Африканское турне турецкого «Знаменосца», «НВО», 14.04.22).

Впрочем, все это технические детали. Главное – это токсичная для коллективного Запада фигура самого президента Реджепа Эрдогана, который действует «не по правилам». Достаточно вспомнить его шантаж Брюсселя в ходе миграционного кризиса. Но в последнее время конфликт на Украине затмил этот тренд.

НА ФОНЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА УКРАИНЕ

С начала боевых действий на Украине Турция выступила посредником и провела два раунда переговоров между Киевом и Москвой. Кроме того, она поставляла боевые беспилотники в интересах сухопутных войск Украины и закрыла пролив Босфор для некоторых кораблей ВМФ России.

Турция также стремилась использовать свою поддержку Украины, чтобы помочь восстановить связи с Вашингтоном и протолкнуть сделки по импорту вооружений, которые были отменены после покупки российской системы ПВО С-400 в 2017 году.

В марте президент Эрдоган призвал президента Байдена в телефонном разговоре отменить все «несправедливые» санкции в отношении оборонной промышленности Турции. Покупка Турцией российских С-400 спровоцировала выход страны из программы флагманских истребителей пятого поколения F-35 США и последующее введение Вашингтоном экономических санкций.

Уведомление, направленное в Конгресс, просит законодателей одобрить продажу ракетного вооружения, радиоэлектронных станций и электроники для истребителей ВВС Турции. Сделка, которая включает в себя закупку ракет AIM-9 Sidewinder и AIM-120 Amraam, обойдется Турции более чем в 400 млн долл., сообщает Wall Street Journal, первым сообщивший о запросе. Ожидается, что администрация Байдена направит в Конгресс отдельный запрос на продажу Турции 40 новых F-16, а также модернизацию существующих истребителей после обращения Анкары в прошлом году.

Также появились ясные сигналы, что Белый дом настаивает на более крупной продаже, поскольку надеется укрепить отношения с Анкарой в контексте спецоперации ВС РФ на территории Украины. В марте 2022 года администрация Байдена заявила Конгрессу, что продажа новых истребителей F-16 послужит интересам национальной безопасности США и долгосрочному единству НАТО.

Отметим, что Анкара начала будировать этот вопрос еще в сентябре 2021 года. Тогда Турция сообщила Вашингтону, что хочет приобрести 40 новых F-16 и 80 комплектов модернизации для своего существующего парка самолетов. Анкара в свое время заказала у США более 100 F-35, но была исключена из программы в 2019 году после приобретения российских С-400. Турецкая оборонная промышленность попала под санкции США в декабре 2020 года.

ТУРЕЦКИЕ F-16 В ХОДЕ УЧЕНИЙ

По данным ежегодного бюллетеня с обзором военных потенциалов государств мира Military Balance 2022 Международного института стратегических исследований (Великобритания), Турция имеет на вооружении около 250 F-16, которые начала закупать в 1980-х годах, когда была союзником США в холодной войне. Это сделало ее третьим по величине оператором данного типа истребителя в мире, уступая только самим США и Израилю.

В сентябре 2021 года Турция направила четыре своих F-16 для участия в совместных операциях НАТО в Польше. Летом того же года турецкие пилоты провели учения со своими партнерами по альянсу в Черном море – регионе, который стал горячей точкой в соперничестве с Россией (Турция призывала к усилению здесь присутствия НАТО).

Ранее военные эксперты предполагали, что получение Турцией комплектов для модернизации своих старых самолетов станет более приемлемым вариантом для Конгресса США, чем приобретение ею новых летательных аппаратов.

Помимо украинского досье, здесь есть и еще один нюанс. Продажа компонентов для F-16 заблокирует попытки Анкары создать свой собственный аналог – а значит, удержит ее в орбите американского военно-промышленного комплекса.

Однако турки не ограничиваются сотрудничеством только с США в аэрокосмической сфере. Пресса ранее сообщала, что ВВС Турции намерены провести совместные учения с катарскими летчиками на истребителях Dassault Rafale французского производства – в рамках противостояния потенциальной угрозе со стороны ВВС Греции, которые увеличили свои боевые возможности с помощью недавно приобретенных истребителей Rafale.

Согласно документам турецкого парламентского комитета, одной из причин, по которым Турция стремится провести совместную боевую подготовку с Катаром, является желание получить полное представление о боевых возможностях истребителя Rafale. Соглашение, подписанное начальниками штабов обеих стран в марте 2021 года, допускает временное размещение в Турции до 36 катарских военных летательных аппаратов и до 250 человек личного состава.

По мнению Анкары, подобный комплекс мер поможет турецким ВС отразить предполагаемую угрозу, исходящую от греческих ВВС в Эгейском и Средиземном морях.

ГРЕЧЕСКИЙ БАЛАНС

Одной из ведущих причин закупки истребителей в США для Турции стала растущая военная мощь ее соседа – Греции.

Советник президента Турции по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хакки Кашин заявил, что баланс сил между Турцией и Грецией изменился после того, как Запад оказал военную помощь Афинам. По его словам, работа турецких военнослужащих с тех пор значительно усложнилась.

Будучи офицером ВВС в отставке, Кашин также отметил, что превосходство в воздухе после приобретения партии новых истребителей перешло к Греции. Примечательно, что это заявление Кашина, который часто принижает Грецию в своих публичных заявлениях, противоречит и давнему утверждению Анкары, что ВС Турции во много раз превосходят греческие.

Кашин также обратил внимание на подготовку Израилем греческих ВВС на авиабазе Каламата. «Пока не ясно, что Турция может сделать против нападения греческой армии, готовой вторгнуться во Фракию и Эгейское море», – добавил советник.

Критикуя совместные военные учения между Грецией и США в Эгейском море в ноябре прошлого года, Кашин обратил внимание на то, что мероприятие проводилось с гораздо большим количеством личного состава и кораблей, чем необходимо, и что это не является хорошим предзнаменованием для Турции.

В январе 2021 года Афины приобрели 18 французских истребителей Rafale, 12 из которых были поставлены из наличия. Стоимость контракта составила 2,5 млрд евро. В сентябре 2021 года к заказу добавили еще шесть самолетов, в результате чего их общее количество достигло 24. Турция обеспокоена тем, что может утратить свое влияние в воздушном пространстве – особенно после того, как она была исключена из совместной программы создания американского ударного истребителя F-35.

АМЕРИКАНСКИЕ ИНТРИГИ

Достижение соглашения с администрацией Джозефа Байдена – это всего лишь часть комплексного процесса. Поскольку вышеописанная продажа также может быть заблокирована Конгрессом, который в последние годы все более негативно настроен по отношению к Турции.

Еще в сентябре 2021 года группа двухпартийных законодателей во главе с республиканцем Гасом Билиракисом и демократами Крисом Паппасом и Кэролин Мэлони распространила на Капитолийском холме письмо, в котором призвала Госдепартамент США выступить против продажи и модернизации F-16 ВВС Турции.

Сенатор-демократ Боб Менендес, председатель сенатского комитета по международным отношениям, является ярым противником сделки Анкары с Россией по С-400 и критикует правительство Турции по вопросам прав человека. В прошлом году республиканские и демократические законодатели из проафинского «Греческого кокуса» также возражали против новых продаж вооружения и военной техники Турции в письмах госсекретарю Энтони Блинкену.

СОБСТВЕННЫЕ ТРУДНОСТИ

Но есть и более вредоносные факторы. Помимо того что Турция не имеет возможности свободно закупить истребители нового поколения, страна переживает не лучшие времена с точки зрения потери квалификации личного состава авиаторов. Правительство Эрдогана нанесло ощутимый удар по ВВС Турции, проведя массовую чистку среди нескольких сотен летчиков и тысяч наземных специалистов после спорной попытки государственного переворота в 2016 году.

Справедливости ради отметим, что первый удар турецкие ВВС претерпели еще раньше – в результате законопроекта 2012 года, который облегчил процедуру увольнения летчиков ВВС, принявших решение уйти в частную авиационную отрасль. Генеральному штабу пришлось оказать давление на Эрдогана, чтобы тот отменил законопроект, и в 2014 году удалось добиться внесения поправки, чтобы замедлить истощение личного состава ВВС Турции.

Тем не менее на тот момент ущерб уже был осязаем. Неожиданная чистка, прошедшая летом 2016 года, еще сильнее ухудшила общую ситуацию в Военно-воздушных силах Турции, оставив многие боевые самолеты без квалифицированных пилотов.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.