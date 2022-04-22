Турецкие дроны разлетаются по белу свету

Новый большой завод для выпуска беспилотников фирмы Baykar Makina был построен на государственные деньги. Фото с сайта www.baykartech.com.

Поставки перспективной авиационной техники идут от Польши до Уганды

Турецкие ударные беспилотные летательные аппараты (БЛА) за последние годы заработали себе хорошую репутацию в таких зонах боевых действий, как Ливия, Сирия и Нагорный Карабах.

ВВС Турции располагают сегодня группировкой разведывательных БЛА, включающей аппараты оперативного назначения турецкого производства TAI Anka, а также БЛА тактического звена Bayraktar TB2. На базе беспилотного аппарата Anka создается легкий ударный БЛА Aksungur.

ХОРОШО УЧИТЬСЯ, УДАЧНО ЖЕНИТЬСЯ

Ключевую роль в развитии турецкой программы производства БЛА сыграл Сельчук Байрактар, родившийся в 1979 году в обеспеченной семье. Его отец, инженер по профессии, в 1984 году основал семейную компанию Baykar Makina, которая занималась производством автомобильных комплектующих. Семейный бизнес получил развитие благодаря усилиям государства по организации национальной автомобильной промышленности. К началу 2000-х годов Baykar Makina переключилась на разработки робототехники и АСУ.

Особо стоит отметить уровень образования, которое получил Сельчук Байрактар. Он окончил в 2002 году Стамбульский технический университет и уехал учиться в США, где получил степень магистра Пенсильванского университета. Известно, что он также обучался в Массачусетском технологическом институте.

Вопреки общей практике, когда подающие надежды турецкие выпускники элитных американских технических университетов устраиваются на работу в американские же авиакосмические корпорации, Байрактар в 2007 году вернулся в Турцию, где занялся разработками в сфере БЛА.

На рынке БЛА компании Baykar Makina пришлось столкнуться с двойной конкуренцией. С одной стороны, турецкие военные долгое время придерживались подхода, основанного на закупках БЛА в Израиле и США. С другой стороны, чиновники в турецком правительстве отдавали предпочтение продукции национальной авиапромышленной компании Turkish Aerospace Industries (TAI). Вдобавок ко всему семейство Байрактар придерживалось консервативных мусульманских взглядов, что само по себе вызывало недоверие военных, которые были по большей части кемалистами.

В 2010 году турецко-израильские отношения резко ухудшились, а военно-техническое сотрудничество между странами было заморожено. В это же время США отказались продать Турции ударные БЛА, согласившись на поставку дронов, способных решать задачи разведки. Светские военные также постепенно теряли влияние в стране. В итоге обстановка постепенно изменилась в благоприятном для Baykar Makina направлении.

Первых успехов компания достигла в 2006 году, когда военное ведомство закупило 19 мини-БЛА разработки Baykar Makina. В дальнейшем семейное предприятие много работало с младшими офицерскими кадрами турецкой армии, более открытыми к сотрудничеству с малоизвестной компанией по сравнению с высокопоставленными военными, традиционно санкционировавшими закупки дорогостоящих аппаратов корпорации TAI.

Усилия семьи по лоббированию своих интересов увенчались успехом в 2015 году, когда Сельчук Байрактар провел презентацию ударного БЛА Bayractar TB2. Аппрат с высоты 4 км поразил цель управляемой ракетой национального производства. Другим достижением Сельчука Байрактара стала его женитьба в 2016 году на Сумейе, младшей дочери президента Реджепа Эрдогана. После чего отношение государственных заказчиков к компании Baykar Makina и ее продукции стало гораздо более доброжелательным.

ШКОЛА, ОПЫТ И СРЕДА

Объективно на турецкий прорыв в сфере создания собственных БЛА повлияли также предпосылки, которые создали благоприятные условия для разработки:

– многоуровневая система турецкого технического образования, не самая сильная в мире, но качественная и конкурентоспособная;

– сильная инженерно-конструкторская школа и авиапромышленная традиция (в некоторой степени школа и опыт организации авиационного производства появились в результате реализации в Турции программы лицензионного производства американских истребителей F-16);

– плотная среда частных машиностроительных и обрабатывающих предприятий среднего и малого бизнеса (развитая система предприятий по производству компонентов для авиационной и судостроительной промышленности и строительству катеров и судов небольшого водоизмещения);

– доступ к иностранным – американским и израильским – технологиям беспилотных систем (несмотря на политические ограничения при закупке иностранных БЛА, Турция смогла получить опыт эксплуатации дронов производства обоих мировых лидеров в области беспилотной авиации);

– доступ к системе технического образования западных стран, в основном США.

В итоге можно говорить о существовании трех важнейших предпосылок турецкого научно-технического задела в области производства БЛА:

– плотной среде малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности;

– доступе к передовым зарубежным технологиям и системе технического образования;

– наличии национальной авиапромышленной традиции.

СУГУБО ТУРЕЦКАЯ СПЕЦИФИКА

Стоит отметить еще несколько особенностей развития турецких программ БЛА. Относительно небольшая и малоизвестная частная инновационная компания оказалась более эффективной, чем крупная государственная компания TAI, обеспеченная гарантированными государственными заказами и долгое время имевшая привилегированные связи с военной элитой.

Успех в создании турецких БЛА пришел не сразу. Потребовалось более 20 лет, прежде чем были реализованы успешные программы Anka и Bayractar TB2 и перспективная Akıncı. Иначе говоря, турецкий подход к созданию БЛА отличался последовательностью и упорством. Необходимо отметить его системность: одновременно с разработкой платформ велись работы по созданию специально предназначенных для применения с БЛА малогабаритных авиационных управляемых средств поражения.

Сравнение выявленных предпосылок успешной реализации программ БЛА в Турции с другими государствами Ближнего Востока говорит о том, что совокупность указанных факторов, способна обеспечить производство и поставку на рынок дронов, способных решать боевые и разведывательные задачи. Такие страны, как Ирак, Иордания, Саудовская Аравия, Египет и Алжир, не производят БЛА, а закупают их за рубежом, в основном у Китая. Однако эти беспилотники обычно уступают аналогам из США, России и Израиля: они менее продвинутые, летают с меньшей скоростью и на меньшей высоте.

Можно отметить также две принципиальные особенности Сельчука Байрактара. Во-первых, он инженер во втором поколении. Во-вторых, в его случае явно прослеживается мотивация: приверженность консервативным исламским взглядам и возвращение на родину после учебы в США вопреки очевидным возможностям устроиться на работу в одну из американских аэрокосмических компаний.

Наличие всех рассмотренных предпосылок оказало более значимый эффект, чем действие изоляционистских тенденций и склонность к огосударствлению критически важных бизнесов в Турции. Вне всякого сомнения, не последнюю роль в этом сыграл субъективный фактор, а именно, интеллектуальные и волевые качества Сельчука Байрактара.

УКРАИНСКИЙ ВЕКТОР ЭКСПОРТА

Достоверно известно, что президент Реджеп Эрдоган поставил перед собой задачу продвигать турецкие дроны во время всех своих зарубежных поездок. Благодаря Эрдогану удалось продать БЛА нескольким странам Ближнего Востока и Африки, испытавшим внутренние конфликты, и компания Baykar Makina получила стабильную прибыль в 2020–2021 годах.

Турецкая компания начала продавать Украине боевые беспилотники с 2019 года. Торговля, начавшаяся с шести единиц Bayraktar ТВ2, продолжилась поставкой еще пяти аппаратов в интересах ВМС Украины в 2021 году. Причем военные эксперты утверждают, что Турция фактически продала Украине больше БЛА, чем было заявлено.

В 2021 году главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный заявил, что на вооружении ВС Украины находилось 12 единиц Bayraktar ТB2. Согласно информации СМИ, близких к правительству Турции, Украина планировала нарастить количество БЛА данного типа до 48 единиц.

Продажа Турцией БЛА Украине вызвала напряженность в турецко-российских отношениях. Украинское государственное телевидение 23 октября 2021 года показало видео с БЛА турецкого производства, используемым на востоке Донбасса. На следующий день российская сторона отметила, что опасения по поводу решения Турции продать ударные беспилотники Украине сбываются и что турецкие БЛА могут дестабилизировать ситуацию на востоке Украины. В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский заявил прессе, что «использование турецких ударных БЛА в конфликте на Донбассе носило оборонительный характер и не нарушало никаких договоренностей».

Спроектированный частной фирмой дрон Bayraktar ТВ2 обошел конкурентов из государственных компаний. Фото с сайта www.ssb.gov.tr

Согласно новому соглашению, подписанному во время официального визита Реджепа Эрдогана в Киев в феврале 2022 года, Украина должна была выделить земельный участок для производства БЛА Bayraktar TB2 сроком на 49 лет. Комплектующие и материалы, используемые при производстве данных БЛА, должны были освобождаться от таможенных пошлин. Вся финансовая и кадровая информация о новом совместном проекте имела закрытый характер. Помимо завода по производству дронов предполагалось построить центр обучения операторов БЛА. Baykar Makina освобождалась от налога на прибыль в течение десяти лет, а срок действия договора заканчивался 1 января 2035 года.

Для Baykar Makina, которая активно использует двигатели украинских компаний «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич» в своих ударных БЛА, производство на Украине также обеспечило бы удобство с точки зрения логистики.

В январе 2022 года пресс-служба Baykar Makina объявила, что компания недавно подписала первый экспортный контракт на современный БЛА Bayraktar Akıncı – один из новейших продуктов компании. В объявлении, где не была указана страна, в которую он был продан (возможно, это была Украина), подчеркивалось, что поставка состоится уже в 2023 году.

Как данное соглашение будет реализовано в условиях специальной военной операции ВС РФ по денацификации и демилитаризации Украины, остается неясным.

АФРИКАНСКИЙ ВЕКТОР ЭКСПОРТА

Не секрет, что Анкара ищет новые рынки в Африке для экспорта продукции военной промышленности, в которую она в последние годы вкладывала значительные средства. На данный момент Турция подписала двусторонние соглашения с Танзанией, Суданом, Угандой, Бенином и Кот-д’Ивуаром о сотрудничестве в области промышленного производства, закупки и обслуживания вооружения и военной техники, а также о технической и материально-технической поддержке, обмене информацией в специализированных областях. Тем самым открываются новые рынки для турецких оборонных компаний.

В 2021 году турецкие источники сообщили, что ВС Гамбии заинтересовались приобретением ударных БЛА Bayraktar TB2. Важной причиной выбора турецких БЛА для военных Гамбии является то, что в Турции нет длительного процесса получения разрешения на экспорт – в отличие от США и Европейского союза.

Выступая на пресс-конференции после встречи с ангольским президентом Мануэлем Гонсалвешем Лоуренсу, Эрдоган заявил, что Ангола ранее запрашивала у Турции БЛА и что на встрече также обсуждалась возможность поставок бронетранспортеров.

В 2021 году к числу экспуатантов турецких беспилотников можно было отнести также такие страны, как Катар, Марокко и Польша. Учитывая опыт проведенных переговоров, в 2022 году стоит ожидать расширения спектра стран, эксплуатирующих турецкую беспилотную технику за счет африканских государств. Однако к числу факторов, положительно влияющих на имидж турецкого оборонно-промышленного комплекса в лице компании Baykar Makina, стоит отнести и системные предпосылки, которые в совокупности привели к популярности за рубежом продукции данного производителя.

КОНКУРЕНЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Качество БЛА, поставляемых в Ближневосточный регион, неоднократно обсуждалось специалистами. Некоторые эксперты стоят на том, что китайские дроны оказались экономически эффективной альтернативой американским тактическим БЛА. Другие указывают на высокие показатели аварийности и ненадежности китайских аппаратов по сравнению с израильскими, американскими и турецкими аналогами.

Несмотря на проблемы, китайские БЛА по-прежнему остаются основным конкурентом для турецких дронов на рынках вооружений стран Ближнего Востока и Северной Африки. Объективно низкая стоимость китайских БЛА делает их идеальным выбором для стран с ограниченным бюджетом. Например, затраты на приобретение одного китайского БЛА Wing Loong II составляют около 15 млн долл. для международного клиента, что в три раза ниже цены турецкого БЛА Bayraktar TB2. Вполне данную ситуацию иллюстрируют примеры с Нигерией, Марокко и Туркменистаном, которые закупили турецкие БЛА после неудовлетворительной эксплуатации китайских беспилотников.

Успехи Турецкой республики в продажах БЛА Bayraktar TB2 подтверждают ее становление в качестве «беспилотной державы». Еще в конце 2019 года, когда стало известно о первых случаях эффективного боевого применения БЛА Bayraktar TB2 в Ливии, выяснилось, что турецким инженерам удалось создать и довести до серийного производства весьма эффективную систему вооружения.

Результаты (по большей части успешные) применения Азербайджаном произведенных турецкой компанией дронов во Второй Карабахской войне (октябрь-ноябрь 2020 года), также привлекли к себе большое внимание. Компания Baykar Makina и лично Сельчук Байрактар снискали большое уважение турецкой общественности благодаря БЛА, применение которых якобы непосредственно способствовало победе Азербайджана.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Владельцы компании Baykar Makina, производящей БЛА Bayraktar TB2, заявили о своей открытой поддержке Украины.

Сельчук Байрактар, один из владельцев компании и зять президента Турции Реджепа Эрдогана, написал в социальной сети Twitter, что осуждает проведение спецоперации РФ на Украине, которая якобы «игнорирует суверенитет независимого государства». Сельчук Байрактар также выразил поддержку «Украине и Крыму, родине турецких братьев, сопротивляющихся оккупации».

В то время как проправительственные круги приветствовали заявления Байрактара, в социальных сетях появились сообщения, что турецкие пользователи не считают эти заявления искренними, потому что Байрактар – производитель оружия. Некоторые пользователи социальных сетей назвали по этому поводу турецкого инженера «торговцем смертью».

Украину поддержал и брат Сельчука – Халук Байрактар, который курировал проекты компании, связанные с этой страной. Он написал на турецком и украинском языках, что «поддерживает благородный народ дружественной Украины». Халук Байрактар, награжденный в 2020 году медалью президента Владимира Зеленского за заслуги перед Украиной и развитие украинско-турецких отношений, был почетным гостем на торжествах, посвященных 30-летию независимости Украины. Во время этих торжеств беспилотники производства Baykar Makina были представлены на официальной части военного парада.

Несмотря на то что Халук Байрактар получил значительную поддержку со стороны широких масс правящей партии, многие турки выразили сомнения в его искренности. По их словам, эмоциональное послание Халука было основано на коммерческих интересах.

Учитывая в целом осторожную позицию Реджепа Эрдогана с самого начала специальной военной операции РФ на Украине, заявления братьев Байрактар привлекли значительное внимание турецкой общественности.

ДРОНЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОТИВОБОРСТВЕ

Турецкая сторона утверждает, что не несет ответственности за то, как используются продаваемые ею беспилотники. «Если страна покупает их у нас, они больше не турецкие», – заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу журналистам после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на саммите G20 в Риме в ноябре 2021 года. Тем не менее Чавушоглу призвал украинские власти перестать упоминать турецкие беспилотники или Турцию, говоря о применении БЛА.

Отвечая на вопросы депутатов в парламентском комитете по планированию бюджета 4 ноября 2021 года, Мевлют Чавушоглу выступил в защиту продажи беспилотников Украине. И заявил, что Турция сталкивается с оружием российского производства в своей борьбе с противоборствующими группировками. Министр имел в виду оружие, найденное у антитурецких группировок Рабочей партии Курдистана, у Ливийской национальной армии и у армянских ополченцев в Нагорном Карабахе.

Отметим, что Россия и Украина нередко упоминают БЛА Bayraktar ТВ2 в своем информационном противоборстве. Российская сторона передает новости о сбитых «Байрактарах», украинцы транслируют спутниковые видео якобы уничтоженных с помощью «Байрактаров» российских колонн. Однако до сих пор украинской стороной не представлено объективной информации, подтверждающей результаты противостояния в сфере БЛА.

При этом русские оборонщики использовали интересный метод, чтобы подчеркнуть, как пристально они наблюдают за эволюцией производства турецких БЛА. В рекламном ролике истребителя пятого поколения Су-75 «Checkmate», который был представлен на Дубайском авиасалоне 16 ноября 2021 года, дрон Bayraktar Akıncı появился в качестве самолета-мишени.

Сбитые в Ливии БЛА Bayraktar доставлялись в Россию для экспертизы. По информации СМИ, в ходе армяно-азербайджанского конфликта в 2020 году армянами были сбиты 15 беспилотников Bayraktar. Согласно отчету, представленному в Совет Безопасности ООН группой экспертов по Ливии 8 марта 2021 года, ударные дроны Bayraktar TB-2 «были легко уничтожены в воздухе системой ПВО «Панцирь С-1», которая была поставлена Объединенными Арабскими Эмиратами, а затем и Россией.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРЕЦКИХ ДРОНОВ

Недавно в сети появились фотографии целенаведения на расположение ВС РФ с помощью беспилотника Bayraktar Mini турецкого производства.

Длина дрона составляет всего 1,2 м, а вес – от 3,5 до 4,5 кг в зависимости от модификации. Его можно запускать с руки. Дальность полета разведывательного дрона может достигать 15 км. Он способен находиться в воздухе до полутора часов. БЛА оборудован современной CCD-камерой.

По неподтвержденной информации, Украина получила несколько таких дронов еще в 2018 году. Но использование БЛА этой модели впервые «засветилось» только сейчас. Борьба с подобными «маленькими» БЛА должна стать первостепенной задачей для ВС РФ, так как это высококлассные «глаза» противника, от которых весьма трудно скрыться.

Также стало известно, что сербский президент Александар Вучич анонсировал закупку Сербией турецких БЛА и просит своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана ускорить поставки. Таким образом, Сербия станет седьмой по счету страной, армия которой получит на вооружение Bayraktar TB2. Эти беспилотники применялись в ходе боевых действий в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе, а сегодня применяются на Украине.

В Белграде «Байрактарами» заинтересовались давно – еще в 2020 году. В октябре прошлого года возможные поставки обсуждали в ходе визита сербской делегации в Турцию на учения Ateş Serbest 2021. Но в итоге отдали предпочтение китайским CH-92А и CH-95 – по ряду экономических и геополитических причин.

Кроме того, для сербов на тот момент ключевым вопросом была передача технологий и возможности потом продать свои БЛА с использованием этих технологий на третьи рынки. А Пекин в рамках одного пакета с покупкой Сербией китайских БЛА согласился на помощь в доведении до ума своего ударного БЛА «Пегас».

Еще одним направлением развития турецких БЛА могут стать совместные НИОКР в кооперации с предприятиями военно-промышленного комплекса некоторых стран НАТО. Например, Центр исследований России RUSEN сообщает, что ЕС уже готовится предложить Турции совместный проект по производству БПЛА.

Василий Иванов

Василий Иванович Иванов – журналист.