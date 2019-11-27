"Пересекли красную линию": сенаторы США требуют санкций для Турции

В США обвинили Турцию в пересечении красной линии из-за С-400

Американский сенатор обвинил Турцию в начале испытаний радиолокационных станций российских ЗРК С-400. В Вашингтоне считают, что Анкара таким образом перешла "красную линию". Там в очередной раз призвали ввести против Турции санкции за эту сделку, которая, как считают в США, представляет угрозу для НАТО.

Турция перешла границы дозволенного, приступив к испытанию радиолокационных станций (РЛС) купленных у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, заявил член сената конгресса США Кристофер Ван Холлен.

Так он отреагировал на объявление турецких властей о намерении начать такие испытания.

"Через две недели после своего визита в Белый дом [президент Турции Тайип] Эрдоган вытер ноги об [американского коллегу Дональда] Трампа, а также США и НАТО, пересекая очередную красную линию применительно к С-400. Существующее [американское] законодательство требует от Трампа ввести санкции [в отношении Турции за приобретение ЗРС С-400]", - написал Ван Холлен на своей странице в Twitter. К сообщению он прикрепил ссылку на публикацию о начале Турцией соответствующих испытаний.

Конгрессмен убежден, что, помимо прочего, госсекретарь США Майк Помпео должен поставить перед Турцией вопрос о ее новых "нарушениях в "зоне безопасности" [в Сирии] и атаках на курдов".

В Пентагоне не стали уточнять, участвует ли персонал США в испытаниях ЗРС С-400 с использованием американских истребителей четвертого поколения F-16. " Мы также не будем строить догадки относительно причины, по которой Турция в данном случае берет в партнеры Россию, а не США и НАТО. Но упорство, с которым Турция настаивает на движении вперед с С-400, несовместимо с ее обязательствами перед НАТО, и оно будет иметь последствия в плане оперативной совместимости [вооруженных сил] Турции и [Североатлантического] альянса", - заявила ТАСС представитель оборонного ведомства США.

Накануне газета Milliyet со ссылкой на военный источник сообщила, что Турция начинает тестирование работы радаров С-400 и для этой цели поднимет в воздух F-16 и другие самолеты. В газете целью тестирования обозначили проверку связи между системами противовоздушной обороны (ПВО) и самолетами.

"Секретариат оборонной промышленности проведет 25 и 26 ноября в воздушном пространстве в районе Анкары учебные полеты истребителей F-16 и других воздушных средств на разных высотах", - указали в сообщении администрации губернатора Анкары.

При этом представитель Госдепартамента США еще 21 ноября во время брифинга для журналистов заявил, что Турция должна как-то избавиться от купленных в России комплексов С-400, чтобы вернуться к переговорам с Вашингтоном, передавало Reuters.

Как он отметил, турецкие власти "знают, что у них есть выбор".

Представитель Госдепа напомнил, что Анкара все еще находится под риском введения санкций по закону CAATSA ("О противостоянии противникам США посредством санкций"). Впрочем, этот документ не устанавливает какой-либо строго обозначенный срок для введения ограничительных мер. Чиновник привел в пример ситуацию с китайскими госструктурами, против которых в соответствии с тем же законом Вашингтон ввел санкции за покупку российских истребителей. Это произошло только спустя девять месяцев.

В середине октября американские сенаторы Крис Ван Холлен и Линдси Грэм призвали официально считать покупку турецкой стороной российских ЗРК С-400 нарушением закона США о противодействии противникам через санкции.

Согласно документу, который они опубликовали в Twitter, после того как данное нарушение будет официально признано существенным, санкции против Анкары будут введены в течение 180 дней.

В законопроекте сенаторы также предложили запретить оказывать Турции военную помощь, в том числе передавать военную продукцию, технологии и боеприпасы для армии.

Анкара еще два года назад закупила у России несколько дивизионов С-400 за $2,5 млрд. Поставки комплексов начались летом этого года и досрочно завершились 1 ноября. Это спровоцировало кризис в отношениях Турции и США. Вашингтон призывал турецкую сторону отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. В противном случае в США обещали задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA. Но Анкара отказалась идти на уступки. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года.

Лидия Мисник