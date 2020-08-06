Сдержать Россию: Пентагон хочет разрабатывать ядерные ракеты

Пентагон разработает крылатые ракеты для сдерживания России

Пентагон считает нужным разрабатывать и развертывать ядерные крылатые ракеты морского базирования в целях противодействия России. Американские военные обеспокоены тем, что Москва рассматривает возможность использования такого оружия в условиях конфликта. Российская доктрина допускает такой сценарий только в исключительном случае.

Вашингтон должен разрабатывать и развертывать ядерные крылатые ракеты морского базирования, чтобы сдерживать Россию, указано в заявлении на сайте министерства обороны США.

При этом в Пентагоне напомнили, что Соединенные Штаты сняли с дежурства последнюю ядерную крылатую ракету морского базирования еще в 2010 году.

«Россия, напротив, продолжала широкую программу модернизации и расширения театра действий для ядерного оружия малой мощности и тактического ядерного вооружения», - говорится в заявлении американского военного ведомства.

Кроме того, Пентагон выразил обеспокоенность тем, что в стратегии России фактически рассматривается возможность использования таких вооружений в условиях конфликта. Как подчеркнули военные, Россия готова к «приключениям» на внешнеполитической арене: в тексте упомянули столкновение с Грузией в 2008 году, присоединение Крыма и участие России в конфликтах в Сирии, Ливии и Донбассе. Участие в последнем РФ категорически отвергает.

Стоит уточнить, что действующая военная доктрина РФ предусматривает право применить ядерное оружие ответно. Москва также может использовать его в случае нападения на территорию страны с обычным оружием, если «под угрозу поставлено само существование государства».

В "Основах государственной политики в области ядерного сдерживания", которые президент России Владимир Путин подписал 2 июня, обозначено, что "Российская Федерация рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого является крайней вынужденной мерой".

При этом в военном ведомстве США напомнили, что ядерная доктрина страны от 2018 года предписывает восполнить пробел в сфере ядерных вооружений и упрочить сдерживание в отношении ядерных зарядов малой мощности.

«Ядерная крылатая ракета морского базирования станет ответом на вызывающие беспокойство события в силах и доктринах ядерных соперников. Наличие таких возможностей у США заставит противника дважды подумать, применять ли ядерное оружие», - подчеркнули в заявлении.

В свою очередь, глава стратегического командования (STRATCOM) американских ВС адмирал Чарльз Ричард, выступая на ежегодном симпозиуме по космосу и противоракетной обороне, предупредил, что США готовы дать решительный ответ, если политика ядерного сдерживания их противников потерпит неудачу.

Он обратил внимание, что современный мир живет в эпоху конкуренции великих держав, поэтому США должны сосредоточиться на стоящих перед ними угрозах. В то же время Вашингтон не может ждать, пока начнется конфронтация с использованием обычных вооружений, чтобы начать думать о ядерном сдерживании, подчеркнул Ричард.

«Чтобы удержать наших противников в XXI веке, мы должны повлиять на их решения и изменить их. Нам нужно, чтобы они знали, что любая атака на США или наших союзников будет иметь незначительный успех, а наш ответ приведет к очень плохому дню для них», - сказал адмирал.

В прошлом месяце специальный посланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на слушаниях в комитете сената США по иностранным делам призвал Москву прекратить разработку и внедрение новейших видов ракет с ядерным двигателем.

В Пентагоне регулярно заявляют о «российской угрозе».

В середине июля глава ведомства Марк Эспер призвал партнеров по НАТО повысить боеспособность альянса для сдерживания Москвы.

«Это касается всего, начиная с обеспечения того, чтобы наши союзники и партнеры тратили не менее 2 процентов ВВП на оборону. Мы добились большого прогресса в этом вопросе за последние пару лет, но еще больше предстоит сделать», - подчеркнул он.

Министр обороны США призвал противодействовать противниками альянса. Он назвал Россию «мировым нарушителем спокойствия», потому что она присоединила Крым и участвует в военных операциях в Сирии и Ливии. «Мы должны сдерживать Россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров», - подчеркнул Эспер.

Лидия Мисник