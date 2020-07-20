В Минобороны отвергли связь учений в РФ с обострением между Азербайджаном и Арменией

Как отметили в ведомстве, проверочные мероприятия в ВС РФ проводятся в плановом порядке и являются важным этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Проверка боеготовности в ВС РФ проходит в плановом порядке, является подготовкой к учениям "Кавказ-2020" и не связана с обострением ситуации на границе Азербайджана и Армении. Об этом в субботу заявил замминистра обороны России Александр Фомин, отвечая на вопросы журналистов.

Заместитель министра категорически отверг какую-либо связь между проводимыми Вооруженными Силами Российской Федерации мероприятиями по боевой подготовке и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе. "Данные проверочные мероприятия проводятся в плановом порядке и являются важным этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", - подчеркнул Фомин.

Как уточнили в российском военном ведомстве, 20 июля Фомин проведет брифинг перед военными атташе зарубежных государств, где расскажет о ходе внезапной проверки боеготовности.

Фомин напомнил, что внезапная проверка боеготовности в Вооруженных силах России проводится с 17 июля по поручению Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. К проверке привлечены порядка 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

"В настоящее время войска приведены в высшие степени боевой готовности, завершают сосредоточение в назначенных районах и готовятся к решению учебно-боевых задач. Объединениям, соединениям и воинским частям предстоит выполнить комплекс мероприятий оперативной и боевой подготовки на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах, что говорит о большом пространственном размахе и масштабности внезапной проверки", - напомнил Фомин.

Обострение между Арменией и Азербайджаном

Ситуация на границе двух государств обострилась 12 июля. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о двенадцати погибших военнослужащих азербайджанской армии с воскресенья. Ереван заявил о гибели четырех и ранении десяти военнослужащих. В пятницу и субботу в Баку и Ереване сообщали, что ситуация на границе относительно спокойная.