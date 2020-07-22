Учения России не направлены против других стран

Замминистра обороны рассказал об этом на брифинге военным атташе

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин 20 июня провел брифинг для военных атташе о проводимой в ВС РФ внезапной проверке войск и сил. Сообщение об этом форуме на своем сайте разместил Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

В начале своего выступления генерал напомнил присутствующим, что 17 июля в ходе совещания с руководящим составом военного ведомства России его глава генерал армии Сергей Шойгу объявил о начале проведения, в соответствии приказом Верховного Главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, внезапной проверки войск Западного и Южного военных округов (ЗВО, ЮВО) соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ), а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

«Данное мероприятие проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации и направлено, прежде всего, на подготовку войск и сил к участию в предстоящем главном учебном мероприятии года — стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», - заявил Фомин.

Как рассказал замминистра, в проверке в общей сложности примет участие около 150 тыс. военнослужащих различных видов и родов войск, 414 летательных аппаратов, 26820 единиц вооружения, военной и специальной техники, 106 кораблей и судов обеспечения. Объединения, соединения и воинские части примут участие в 56 учениях различного уровня и масштаба на 35 полигонах и участках местности, а также на 17 морских полигонах. Фомин сказал, что контрольные мероприятия пройдут с 17 по 21 июля 2020 г. и отметил, что все обязательства по Венскому документу 2011 года, взятые РФ, полностью соблюдаются.

Фомин проинформировал военных атташе, что «по состоянию на сегодня, 20 июля 2020 г., войска и силы, привлекаемые к проверке, приведены в боевую готовность и приступили к выполнению учебно-боевых задач». Он заявил, что органами управления МО завершено планирование мероприятий по локализации кризисных ситуаций, связанных с действиями бандформирований, проведением террористических актов с захватом важных объектов, определен порядок действий в случаях обострения радиационной, химической и санитарно-эпидемиологической обстановки и проведен розыгрыш практических действий войск по блокированию и ликвидации бандформирований, а подразделениями инженерных войск отработаны задачи восстановления автомобильного движения на поврежденных участках дорог.

Он также подчеркнул, что сводными отрядами специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты и медицинской службы выполнены задачи по локализации очагов пандемии на западе и севере России, а также проведены мероприятия по ликвидации последствий технологических аварий на опасных участках.

Подразделения противовоздушной обороны ЗВО ЮВО отработали задачи отражения ударов беспилотных летательных аппаратов (БЛА) незаконных вооруженных формирований. На полигонах военных округов, Северного и Тихоокеанского флотов, ВДВ, проводятся тактические учения, направленные на выполнение задач по поиску, блокированию и уничтожению бандформирований. А развернутые корабельные тактические группы проводят репетиции совместных действий с подразделениями сухопутных войск по локализации и уничтожению бандформирований на морском побережье. На полигонах Опук, Рыбачий, Хмелевка и на мысе Клерка отработаны задачи по высадке морского десанта на необорудованное морское побережье.

Свое выступление генерал заключил словами о том, что «все задачи проведения внезапной проверки выполняются согласно утвержденному плану», итоги действий соединений и частей будут тщательно проанализированы. Фомин еще раз подчеркнул, что «внезапная проверка боевой готовности войск является мероприятием учебной подготовки и не направлена против других стран» и отметил, что между проводимыми в ходе проверки мероприятиями, обострением отношений между Ереваном Баку и противостоянием на армяно-азербайджанской границе не существует никакой связи.

Сразу же после объявления Россией о начале 17 июля внезапной проверки боеготовности войск НАТО обвинила Москву в нарушении условий прозрачности проведения подобных мероприятий. Об этом в Twitter заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску (Oana Lungescu). «Стоит отметить, что со времен холодной войны Россия никогда не открывала своих учений для обязательного наблюдения в соответствии с Венским документом ОБСЕ о военной прозрачности, в то время как союзники по НАТО полностью соблюдают его», - подчеркнула представительница. По ее мнению, Россия продолжает использовать лазейки, чтобы избежать прозрачности. Она уточнила, что все страны имеют право распоряжаться своими вооруженными силами, однако должны уважать свои обязательства по прозрачности.

Владимир Иванов

Обозреватель «Независимого военного обозрения»