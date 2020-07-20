Конфликт в Закавказье ни при чем: почему Россия проверяет войска

Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье

В Минобороны отметили, что внезапная проверка боеготовности российских войск проходит "в плановом порядке" и не связана с обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана. Кроме того, в министерстве заверили, что иностранные партнеры были проинформированы о проведении масштабных учений.

Внезапная проверка боеготовности российских войск не связана с обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана. Проверка является подготовкой к учениям "Кавказ-2020", которые запланированы на сентябрь. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин.

"Данные проверочные мероприятия проводятся в плановом порядке и являются важным этапом подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020", - отметил заместитель главы Минобороны.

В последние несколько дней обострилась ситуация на границе Армении и Азербайджана. Последняя стычка началась 12 июля, в течение почти недели стороны заявляли, что обстрелы продолжаются. Есть жертвы.

Так, в Баку сообщили о 12 погибших военных армии Азербайджана. Со стороны противника погибли четверо, еще 10 военных ранены, передает ТАСС. В пятницу стороны отмечали, что ситуация на границе двух стран относительно спокойная.

Между Арменией и Азербайджаном есть давний конфликт за Нагорный Карабах, которых в 1988 году объявил о выходе из Азербайджанской ССР. В 1992-1994 годах на его территории прошли масштабные боевые действия, после чего Азербайджан потерял контроль как над Карабахом, так и над еще семью примыкающими к нему районами. В 1992 году была создана Минская группа ОБСЕ с несколькими сопредседателями - Россией, Францией, США. Стороны пытаются при помощи переговоров провести мирное урегулирование конфликта.

Внезапная проверка боеготовности проводится с 17 по 21 июля по поручению Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. Она распространяется на войска и силы Западного и Южного военных округов, соединения Воздушно-десантных войск. Кроме того, в ней принимают участие соединения и воинские части морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

По словам замминистра обороны, к военным мероприятиям привлечены около 150 тыс. военных России, порядка 400 летательных аппаратов, а также свыше 26 тыс. единиц вооружения и другая военная и специальная техника российских ВВС. «В настоящее время войска приведены в высшие степени боевой готовности, завершают сосредоточение в назначенных районах и готовятся к решению учебно-боевых задач», - заверил Фомин.

В частности, он обратил внимание на размах действий. Комплекс военных мероприятий проводится на 35 полигонах и участках местности, 17 морских полигонах, "что говорит о большом пространственном размахе и масштабности внезапной проверки".

В частности, в проверке приняли участие более 3 тыс. российских военнослужащих в Абхазии. К выполнению задач привлекли 500 единиц вооружения и военной техники. Были задействованы боевые машины пехоты БМП-3, танки ПТРК «Штурм», гаубицы САУ 2С3 «Акация», расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 и другое вооружение, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

В военных мероприятиях примут участие мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, подразделения материально-технического обеспечения соединений и воинских частей ЮВО. Проверка боевой готовности проводится в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических мер в связи с распространением коронавируса.

В Минобороны ранее пояснили, что эта проверка необходима для оценки способности военного руководства обеспечить безопасность на юго-западе страны, где сохраняется угроза террористического характера.

При этом замминистра обороны отметил, что иностранные партнеры были проинформированы о целях и задачах внезапной проверки боеготовности войск. "Минобороны России в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам проинформировало иностранных партнеров о целях и задачах мероприятий, проводимых в ходе внезапной проверки боевой готовности войск", - сказал Фомин.

Кроме того, в понедельник, 20 июля, он проведет брифинг «перед военными атташе зарубежных государств». Во время встречи замглавы оборонного ведомства подробно расскажет, как проходит внезапная проверка.

Ангелина Мильченко