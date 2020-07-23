Вооруженные силы РФ провели внезапную проверку готовности войск к учениям "Кавказ-2020"

В ней приняли участие 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Внезапная проверка боеготовности войск и сил, которая началась 17 июля по поручению Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, завершилась в Вооруженных силах России.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, основной целью мероприятия была оценка способности органов военного управления обеспечить безопасность на юго-западе страны, где сохраняются угрозы террористического характера, и проверка степени подготовленности войск и сил к участию в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020".

Всего к масштабной проверке было привлечено порядка 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

На 52 сухопутных и морских полигонах войсками военных округов, Северным, Черноморским, Балтийским и Тихоокеанским флотами, а также подразделениями Воздушно-десантных войск было разыграно 56 учений различного уровня и масштаба.

Никакой политики

18 июля замминистра обороны России Александр Фомин, отвечая на вопросы журналистов, категорически отверг какую-либо связь между проводимыми Вооруженными силами России мероприятиями по боевой подготовке и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе.

На брифинге для военных атташе в понедельник 20 июля Фомин вновь подчеркнул, что внезапная проверка боеготовности войск является мероприятием учебной подготовки и "не направлена против других стран".

Он также разъяснил представителям иностранных военных ведомств основные задачи проводимых в ВС РФ мероприятий. "Основным их содержанием является выполнение задач по поиску, блокированию и уничтожению бандформирований", - сказал заместитель министра.

Отдельно Фомин отметил отработку действий войсками РХБ защиты на случай обострения радиационной, химической и санитарно-эпидемиологической обстановки.

"Сводными отрядами специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты и медицинской службы выполнены задачи по локализации очагов коронавирусной инфекции на Западе и Севере страны, а также ликвидации последствий технологических аварий на опасных участках", - добавил он.

География и характер маневров

В рамках подготовки к маневрам "Кавказ-2020" учения различного уровня развернулись в горной местности. Личный состав российских баз в Абхазии и Южной Осетии провел двусторонние учения с массовым применением мотострелковых подразделений, артиллерии, танков, а также подразделений инженерных войск и войск РХБ защиты.

На Камчатке, в Заполярье и в Крыму проведены встречные бои за побережья с привлечением авиации, флота, береговых войск и морской авиации. На полигонах Волгоградской области силы ПВО и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отработали противодействие ударным беспилотникам противника. Там же мотострелки разгромили условного противника в городских боях.

Войска Западного военного округа развернули модульную систему управления войсками, устойчивую к ударам противника по командным узлам. Подразделения инженерных войск отрабатывали восстановление автомобильного движения на поврежденных участках дорог.

Воздушно-десантные войска привлекли порядка 6 тыс. военнослужащих для отработки десантирования на полигоны в Рязанской области. В маневрах десантников было задействовано более 30 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации, более 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-бомбардировщики Су-34.

Расчеты подразделений ПВО отработали задачи по прикрытию районов сосредоточения соединений и воинских частей ЮВО, задействованных во внезапной проверке боеготовности в регионах Северного Кавказа, Закавказья, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Кубани и Крыма.

Ракетчики в Ленинградской области и на Кубани комплексами "Искандер-М" нанесли учебные удары по силам условного противника. На Каспии морпехи во взаимодействии с береговыми ракетными комплексами "Бал" предотвратили условную высадку десанта на побережье и уничтожили противоборствующую корабельную группировку.

Учения и новые корабли

Помимо отработки боевых действий в горно-лесистой местности в ходе внезапной проверки практически на всех флотах проведены масштабные учения по высадке морского десанта, захвату и удержанию побережья, прикрытию отрядов десантных кораблей с воздуха, а также отработана противоминная, противокорабельная и противовоздушная оборона десантируемых сил.

"Развернутые корабельные тактические группы проводят розыгрыши действий совместно с Сухопутными войсками по локализации и уничтожению бандформирований на морском побережье. На полигонах Опук, Рыбачий, Хмелевка, Мыс Клерка отработаны задачи по высадке морского десанта на необорудованное морское побережье", - сообщал иностранным атташе заместитель министра обороны.

В дни проведения внезапной проверки боеготовности состоялась массовая закладка кораблей дальней морской зоны. В частности, 20 июля с участием президента РФ Владимира Путина на керченском судостроительном заводе "Залив" впервые в истории российского кораблестроения были заложены два универсальных десантных корабля (УДК) "Иван Рогов" и "Митрофан Москаленко".

По словам президента Владимира Путина, Россия планирует продолжать строительство универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев, но решение об этом будет приниматься на основании практики применения УДК. В свою очередь практику их применения и морской пехоты в целом в перспективе до 2030 года планируется обсудить на круглом столе во время Международного военно-технического форума "Армия-2020".

Результаты проведенных учебных мероприятий в рамках внезапной проверки будут учтены при допуске объединений, соединений и воинских частей Вооруженных сил к участию в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", которые пройдут в сентябре. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, при подготовке к учениям основное внимание будет уделено внедрению опыта современной вооруженной борьбы и стимулированию командиров к нестандартному решению поставленных задач.