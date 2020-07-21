Минобороны: внезапная проверка боеготовности ВС России не направлена против других стран

В ведомстве указали, что проверка направлена прежде всего на подготовку войск и сил к участию в стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Внезапная проверка боеготовности российских войск и флотов проводится согласно утвержденному плану и не направлена против других стран. Об этом заявил в понедельник заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на брифинге для военных атташе других стран.

"Внезапная проверка боевой готовности войск является мероприятием учебной подготовки и не направлена против других стран", - отметил Фомин.

Замминистра уточнил, что она направлена прежде всего на подготовку войск и сил к участию в предстоящем главном учебном мероприятии года - стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020". "Таким образом, все задачи проведения внезапной проверки выполняются согласно утвержденному плану. Итоги действий соединений и частей будут проанализированы", - пояснил он.

Взаимосвязь между проводимыми в ходе проверки мероприятиями и обострением обстановки на армяно-азербайджанской границе отсутствует, подчеркнул Фомин.

Задачи проверки

Объединения, соединения и воинские части в рамках проверки боеготовности ВС РФ примут участие в 56 учениях различного уровня и масштаба на 35 полигонах и участках местности, а также 17 морских полигонах, сообщил Александр Фомин.

По словам Фомина, на полигонах военных округов, Северного и Тихоокеанского флотов, Воздушно-десантных войск проводятся розыгрыши тактических учений. "Основным их содержанием является выполнение задач по поиску, блокированию и уничтожению бандформирований", - сказал он.

"Развернутые корабельные тактические группы проводят розыгрыши действий совместно с сухопутными войсками по локализации и уничтожению бандформирований на морском побережье", - уточнил заместитель министра.

На полигонах Опук, Рыбачий, Хмелевка, Мыс Клерка отработаны задачи по высадке морского десанта на необорудованное морское побережье. Силы ПВО Западного и Южного военных округов отражают удары беспилотников незаконных вооруженных формирований. Подразделения инженерных войск отрабатывают восстановление автомобильного движения на поврежденных участках дорог.

"Сводными отрядами специалистов войск радиационной, химической, биологической защиты и медицинской службы выполнены задачи по локализации очагов коронавирусной инфекции на Западе и Севере страны, а также ликвидации последствий технологических аварий на опасных участках", - отметил Фомин.

Внезапная проверка боеготовности в Вооруженных силах России проводится с 17 июля по поручению Верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина. К проверке привлечены порядка 150 тыс. военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.