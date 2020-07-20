Военная проверка: НАТО обвинило Россию в непрозрачности

НАТО осудило внезапную проверку боеготовности российских войск

В НАТО утверждают, что Россия продолжает вести политику непрозрачности в области проведения военных учений. Таким образом альянс отреагировал на внезапную проверку, которую устроил российский президент вооруженным силам. Она проводится с целью оценки боеготовности войск на определенных территориях.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску осудила внезапную проверку российских войск, начатую Москвой.

«Россия продолжает использовать лазейки, чтобы избежать прозрачности… Со времен холодной войны Россия никогда не открывала своих учений для обязательного наблюдения в соответствии с Венским документом ОБСЕ о военной прозрачности, в то время как союзники по НАТО полностью соблюдают его», - отметила она на своей странице в Twitter.

В свою очередь, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил в комментарии «Политике Сегодня», что такое заявление со стороны НАТО является вмешательством во внутренние дела России. По его словам, российские власти всегда приглашали представителей НАТО на учения, но государство не намерено разглашать гостайны.

«Обвинять Россию в непрозрачности даже смешно. Сами по себе заявления требуют разбирательства, потому что мы всегда демонстрировали открытость - даже, на мой взгляд, излишне», - уверен собеседник издание.

Сенатор обратил внимание, что проверки боеготовности войск страны всегда объявлялись без конкретной даты. Это делается для того, чтобы можно было получить объективные результаты, подчеркнул Клинцевич.

«Пусть господа из НАТО извинят нас. На своей территории мы сами принимаем решения исходя из военнополитических вызовов. Для этого есть Генштаб, военная наука и обороннопромышленный комплекс. Я, как сенатор, представляющий комитет по обороне, и сотой части не знаю. Это называется гостайна и безопасность нашей страны», - сказал парламентарий.

Он выразил мнение, что Североатлантический альянс обеспокоен высокой боеготовностью Вооруженных сил России. Поэтому, считает член Совфеда, и появляются подобные заявления.

«Россия способна в течение нескольких дней переместить сотни тысяч военнослужащих и техники на расстояние до десяти тысяч километров. Конечно, для них было бы хорошо, если бы ситуация была как в 1941 году. Но такого подарка Россия больше не сделает», - добавил он в разговоре с изданием.

Внезапная проверка российских войск началась 17 июля по поручению российского президента Владимира Путина, который является Верховным главнокомандующим страны. Продлится она до 21 июля.

По заверению замминистра обороны страны Александра Фомина, проверка боеготовности части войск является подготовкой к учениям «Кавказ-2020», которые запланированы на сентябрь. Военные действия никак не связаны с обострением ситуации в Закавказье - на границе Армении и Азербайджана.

Ранее в Минобороны пояснили, что проверка также необходима для того, чтобы оценить способность военных защитить граждан на юго-западе России, где сохраняется угроза террористического характера.

В мероприятиях принимают участие войска и силы Западного и Южного военных округов, соединения Воздушно-десантных войск. Помимо этого, будет проверена боеготовность соединений и воинских частей морской пехоты нескольких флотов (Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского) и Каспийской флотилии.

Таким образом, проверка коснется 150 тыс. военных, порядка 400 летательных аппаратов, а также свыше 26 тыс. единиц вооружения. В мероприятиях примут участие и другие виды техники ВВС России.

«В настоящее время войска приведены в высшие степени боевой готовности, завершают сосредоточение в назначенных районах и готовятся к решению учебно-боевых задач», - сказал накануне Фомин.

Он обратил внимание, что о целях и задачах внезапной проверки были проинформированы иностранные партнеры. Минобороны страны передало данные «в духе доброй воли по военно-дипломатическим каналам».

Помимо этого, будет проведен брифинг с участием «военных атташе зарубежных государств». На нем Фомин сообщит, как продвигается внезапная проверка боеготовности российских войск.

Ангелина Мильченко