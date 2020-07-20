МО Великобритании заключило контракт на поставку первой партии БЛА "Протектор" RG Mk.1

ЦАМТО, 17 июля. МО Великобритании объявило о заключении с General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) контракта на поставку первой партии средневысотных БЛА большой продолжительности полета "Протектор" RG Mk.1.

О подписании соглашения сообщил министр обороны Бен Уоллес в ходе виртуальной конференции по авиационному и космическому потенциалу – 2020 Air and Space Power Conference.

Контракт стоимостью 64 млн. фунтов стерлингов (82 млн. долл.) подписан вслед за успешным завершением компанией General Atomics Aeronautical Systems Inc. этапа разработки БЛА. Соглашение предусматривает поставку первых трех БЛА, а также трех наземных станций управления и другого наземного вспомогательного оборудования.

Контракт включает опцион на поставку еще 13 БЛА и четырех наземных станций управления.

Как планируется, первые БЛА "Протектор" будут переданы для испытаний в 2021 году. Принятие на вооружение запланировано на середину 2024 года.

Разработанный GA-ASI на базе MQ-9B "СкайГардиан", БЛА "Протектор" RG Mk1 станет первым в мире БЛА, сертифицированным для полетов в гражданском воздушном пространстве благодаря технологии "обнаруживай и уклоняйся". Аппараты будут отличаться улучшенной защитой от поражения молнией и противообледенительной системой, что позволит применять их в экстремальных погодных условиях. "Протектор" получит улучшенные каналы передачи данных, включая спутниковую связь X-диапазона, и будет нести высокоточные противотанковые ракеты "Бримстоун" британского подразделения MBDA и УАБ с лазерным наведением "Пэйвуэй IV" производства Raytheon UK (как заявлено, БЛА сможет нести по три легких ракеты "Бримстоун" на каждом узле подвески). То есть "Протектор" RG Mk1 сможет нести гораздо больше полезной нагрузки, чем БЛА "Рипер", который он заменит.

Новые БЛА заменят состоящие на вооружении "Рипер" и будут применяться для сбора информации, наблюдения, разведки и целеуказания, поражения высокоскоростных движущихся и маневрирующих целей (включая скоростные корабли) с базы "Уоддингтон". Возможность находиться в воздухе до 40 ч существенно расширит возможности ВВС по ведению разведки. Аппарат также может обеспечить поддержку гражданских агентств Великобритании, к примеру, при проведении поисково-спасательных операций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2016 года Министерство обороны Великобритании подписало с GA-ASI начальный контракт стоимостью 100 млн. фунтов стерлингов на разработку в соответствии с британскими требованиями средневысотного БЛА большой продолжительности полета "Протектор". В рамках данного соглашения американская компания на базе имеющихся наработок по проекту БЛА "Сертифицированный Предейтор B" (Type-Certifiable Predator B – TCPB) / "СкайГардиан" создает современный аппарат для поставки ВВС Великобритании.

На текущий момент Великобритания приобретает 16 БЛА "Протектор", но заявляет о планах принятия на вооружение до 20 аппаратов для замены 10 имеющихся "Рипер". При этом в ноябре 2016 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 26 БЛА "Протектор" (16 с опционом на поставку 10 дополнительных БЛА), связанного оборудования и услуг.

С момента начала программы в 2016 году сроки ее реализации неоднократно переносились, а стоимость выросла. Так, первоначально ожидалось, что проект обойдется в 816 млн. фунтов стерлингов (1,072 млрд. долл.), но согласно документу, направленному в январе 2020 года Министерством обороны в комитет по бюджетному контролю парламента, расходы на реализацию программы выросли на 325 млн. фунтов стерлингов (427 млн. долл.), включая 187 млн. фунтов стерлингов из-за задержки программы. В числе других причин увеличения стоимости названы падение курса фунта по отношению к доллару, вызвавшее рост на 50,8 млн. фунтов стерлингов, оснащение новыми средствами обнаружения (рост на 64 млн. фунтов стерлингов) и другие факторы (23 млн. фунтов стерлингов).

Первоначально Министерство обороны Великобритании заявляло о планах приступить к поставке "Протектор" в 2018-2019 гг., одновременно с началом списания БЛА "Рипер". Опубликованная в конце 2016 года министерством инфографика указывала на то, что принятие БЛА на вооружение запланировано на 2021 год. Однако позднее и эти сроки сдвинулись.

В апреле GA-ASI сообщила, что первый британский БЛА "Протектор", получивший обозначение BC04 / UK1, уже находится на ранних стадиях сборки. Первоначально он будет использоваться для испытаний платформы и вооружения перед передачей Министерству обороны Великобритании.