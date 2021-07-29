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ЦАМТО

Минобороны Великобритании заказало дополнительные БЛА "Протектор" RG Mk1

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Источник изображения: Фото: GA-ASI

ЦАМТО, 28 июля. МО Великобритании объявило о подписании контракта на поставку 13 дополнительных средневысотных БЛА большой продолжительности полета "Протектор" RG Mk1 американской компании General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI).

Стоимость закупки составляет 195 млн. фунтов стерлингов (230 млн. долл.). Заказ также включает четыре дополнительных наземных пункта управления и сопутствующее вспомогательное оборудование.

Министр обороны Джереми Куин объявил о новом контракте в ходе посещения компании GKN Aerospace (GKNA), которая производит V-образное хвостовое оперение для БЛА "Протектор" ВВС Великобритании и других БЛА семейства "СкайГардиан", в т.ч. заказанных Бельгией и Австралией.

Таким образом, на текущий момент общее количество заказанных для ВВС Великобритании БЛА "Протектор" RG Mk1 возросло до 16 ед.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2016 года Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 26 БЛА "Сертифицированный Предейтор B" (16 с опционом на поставку 10 дополнительных БЛА), связанного оборудования и услуг общей стоимостью до 1 млрд. долл.

В декабре 2016 года Министерство обороны Великобритании подписало с GA-ASI начальный контракт стоимостью 100 млн. фунтов стерлингов на разработку в соответствии с британскими требованиями средневысотного БЛА большой продолжительности полета "Протектор". В рамках данного соглашения американская компания на базе имеющихся наработок по проекту БЛА "Сертифицированный Предейтор B"/"СкайГардиан" создала аппарат, адаптированный под требования ВВС Великобритании.

В июле 2020 года МО Великобритании заключило с GA-ASI контракт на поставку первых трех БЛА "Протектор" RG Mk1, а также трех наземных станций управления и другого вспомогательного оборудования. Стоимость продажи составила 65 млн. фунтов стерлингов (82 млн. долл.). Контракт включал опцион на поставку еще 13 БЛА и четырех наземных станций управления, который теперь реализован.

Первые два БЛА для ВВС Великобритании уже собраны и в настоящее время проходят испытания в США. Их поставка запланирована на 2023 год.

С момента начала программы в 2016 году сроки ее реализации неоднократно переносились, а стоимость выросла. Первоначально Министерство обороны Великобритании заявляло о планах приступить к поставке "Протектор" в 2018-2019 гг. одновременно с началом списания БЛА "Рипер". Опубликованная в конце 2016 года министерством инфографика указывала на то, что принятие БЛА на вооружение запланировано на 2021 год. Однако позднее и эти сроки сдвинулись. Сейчас предполагается, что ВВС Великобритании примут на вооружение первый БЛА к середине 2024 года.

Новые БЛА заменят состоящие на вооружении "Рипер" и будут применяться для сбора информации, наблюдения, разведки и целеуказания, поражения высокоскоростных движущихся и маневрирующих целей (включая скоростные корабли) с базы Уоддингтон. Возможность находиться в воздухе до 40 часов существенно расширит возможности ВВС по ведению разведки. Аппарат также может обеспечить поддержку гражданских агентств Великобритании, к примеру, при проведении поисково-спасательных операций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Разработанный GA-ASI на базе MQ-9B "СкайГардиан" БЛА "Протектор" RG Mk1 станет первым в мире БЛА, сертифицированным для полетов в гражданском воздушном пространстве благодаря технологии "обнаруживай и уклоняйся". Аппараты будут отличаться улучшенной защитой от поражения молнией и противообледенительной системой, что позволит применять их в экстремальных погодных условиях. "Протектор" получит улучшенные каналы передачи данных, включая спутниковую связь X-диапазона, будет нести высокоточные противотанковые ракеты "Бримстоун" британского подразделения MBDA и УАБ с лазерным наведением Paveway IV производства Raytheon UK.

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Страны
Австpалия
Бельгия
Великобритания
США
Продукция
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Leonardo
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2020-й год
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