«Жнецы» на границе России: Эстония получила беспилотники США

Американские беспилотники MQ-9 развернуты на авиабазе Эмари в Эстонии
ВВС США в Европе передислоцировали свой контингент беспилотников MQ-9 Reapers в северо-восточную часть Эстонии. Там они "могут пристальнее наблюдать" за соседней Россией. Эксперты считают, что этот шаг преследует главным образом не военные, а политические цели.
Согласно сообщению USAFE (ВВС США в Европе) от 15 июня, беспилотные летательные аппараты MQ-9 (принадлежащие и эксплуатируемые подрядчиком в США), соответствующий персонал и вспомогательное оборудование были переброшены на авиабазу Эмари в Эстонии из их постоянного пункта дислокации на авиабазе Мирославец в Польше.
На базе в настоящее время строится взлетно-посадочная полоса. БЛА будут выполнять полеты, используя «присущие MQ-9 Reaper («Жнец») многоцелевые возможности», пишет Air Force magazine.
Аппараты MQ-9 Reaper входят в состав 2-го отряда 52-й экспедиционной оперативной группы ВВС США.
ВВС США также направили аппараты Reaper в Румынию для операций на Балканском полуострове.
Командир 2-го отряда 52-й экспедиционной оперативной группы ВВС США подполковник Клейтон Сандерс заявил изданию Air Force magazine еще в прошлом году, что несколько MQ-9 могут быть передислоцированы в случае необходимости и в другие регионы, что позволяет USAFE проявлять гибкость и реализовывать свои разведывательные возможности там, где это необходимо.
«Это сравнительно небольшой по численности контингент БЛА, но размещение MQ-9 в этом регионе гарантирует нашим польским и прибалтийским партнерам уверенность в своих силах и демонстрирует готовое к боевому применению оружие», - сказал Сандерс.
«Этот шаг, хотя и временный, мог бы усилить разведывательные возможности НАТО на северо-востоке Прибалтики, где проявляют активность российские военные», - считают в американском издании Stars and Stripes.
MQ-9 Reaper - разведывательно-ударный БЛА, который был создан компанией General Atomics Aeronautical Systems (подразделением корпорации General Dynamics). Тактическая единица MQ-9 состоит из нескольких БЛА, станции наземного управления, коммуникационного оборудования, ЗИП и обслуживающего персонала. Экипаж БЛА состоит из пилота и оператора электронных систем.
Так, например, мультиспектральная система наведения AN/AAS-52 производства компании The Raytheon включает телекамеры в видимом и инфракрасном диапазонах, телевизионную систему на основе фотоумножения (Image intensifier) и лазерный дальномер-целеуказатель, предназначенный для наведения систем вооружения. Имеется также радар с синтезированной апертурой, предназначенный для наведения управляемых бомб типа JDAM и датчик движения цели.
Тактико-технические характеристики MQ-9 Reaper выглядят следующим образом: длина аппарата - 11 м, размах крыльев - 20 м, высота БЛА - 3,81 м. Вес пустого аппарата составляет 2223 кг, максимальный взлетный - 4760 кг. Емкость топливных баков - 1800 кг, максимальный вес боевой нагрузки - 1760 кг (на внутренних подвесках - 360 кг, на внешних - 1400 кг).
Силовая установка - турбовинтовой двигатель фирмы Honeywell TPE331-10 мощностью 900 л. с., максимальная скорость БЛА - 482 км/час, крейсерская - 313 км/час, боевой радиус - 1900 км. С полной боевой нагрузкой БЛА MQ-9 Reaper может находиться в воздухе до 14 часов.
Reaper может быть оснащен четырьмя ракетами типа «воздух-земля» AGM-114 Hellfire и двумя бомбами 500-фунтовыми бомбами (примерно 230 кг каждая) с лазерным наведением GBU-12 Paveway II. 500-фунтовые бомбы типа JDAM (Joint Direct Attack Munition) также могут подвешиваться на этот БЛА. Продолжаются испытания по оснащению Reaper ракетами класса «воздух-воздух». В марте 2014 года европейский концерн MBDA успешно провел испытания двухрежимной ракеты Brimstone, используя в качестве носителя Reaper под эгидой министерства обороны Великобритании и Королевских ВВС.
В этот день был уничтожен иранский военный деятель, генерал-майор и командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана, Касем Сулеймани.
БЛА MQ-9 Reaper нанес удар ракетой AGM-114 «Hellfire» по двум автомобилям, в одном из которых находился Сулеймани. Кроме самого Сулеймани, были убиты еще семь человек, из них четверо - члены Хашд аш-Шааби (коалиция, состоящая из шиитских, езидских и христианских милиций, сражающихся на стороне иракского правительства), зять Сулеймани и шурин одного из основателей «Хезболлы».
«Размещение Соединенными Штатами своих БЛА Reaper в странах Восточной Европы преследует главным образом не военные, а политические цели по поддержке своих сателлитов», - рассказал «Газете.Ru» главный редактор журнала «Беспилотная авиация» Денис Федутинов.
По мнению эксперта, в силу своих габаритов пятитонные БЛА Reaper достаточно заметны для радиолокационных средств обнаружения, а вместе с их тихоходностью и малой маневренностью представляют собой несложные цели для средств ПВО, даже не самых современных.
Как добавил собеседник издания, существующие уязвимости этого БЛА хорошо известны, и в силу того, что в качестве потенциальных противников Соединенными Штатами рассматриваются и более технологически развитые государства, чем это имело место ранее, американские ВВС начали поиск вариантов замещения БЛА Reaper более перспективными аппаратами, которое планируется начать с 2030 года.
Впрочем, этот процесс пока находится в самом начале и потенциальные кандидаты еще не определены, уточняет Денис Федутинов.
Что касается авиабазы Мирославец, то военно-политическое руководство Польши может в конечном итоге учесть планы по расширению присутствия США в Польше. Договор между Варшавой и Вашингтоном в 2019 году предусматривал развертывание в стране эскадрильи беспилотных летательных аппаратов.
Переговоры, связанные с базированием дополнительных войск (сил) США в Польше, продолжаются. На прошлой неделе представители обеих сторон заявили, что сделка неизбежна, сообщает Stars and Stripes.
Михаил Ходаренок