Бельгии разрешили приобрести американские беспилотники

Бельгия вскоре может получить новейшие американские разведывательные дроны. Вчера, 28 марта, портал flightglobal.com сообщил о том, что Государственный департамент США одобрил запрос Минобороны Бельгии на покупку разведывательных беспилотников MQ-9B SkyGuardian.

Бельгия запросила четыре беспилотника, две наземные станции управления, комплект дополнительного оборудования и запчастей для поддержания "пятилетнего периода работы", а также обучение персонала. Общая стоимость сделки может составить $600 млн, главный подрядчик — компания General Atomics Aeronautical Systems.

Беспилотник MQ-9B SkyGuardian. Источник изображения: defensenews.com

Беспилотник MQ-9 Reaper — усовершенствованная версия дрона RQ-1/MQ-1 Predator, совершившего свой первый полёт в 1994 году. Разведывательно-боевые БПЛА MQ-1 и MQ-9 состоят на вооружении ВВС и ЦРУ США, а также ВВС Италии, Турции, ОАЭ, Казахстана, Франции, Великобритании и других стран.

От базовой версии MQ-9 Reaper модель MQ-9B SkyGuardian отличается усиленной конструкцией, удлинённым крылом, а также повышенной защитой от внешних повреждений (столкновение с птицами, удары молний). Кроме того, новые беспилотники имеют увеличенное время полёта (с 27 до 40 часов) и оснащены девятью точками для подвески вооружения (ракет MBDA Brimstone 2 и бомб Raytheon Paveway IV). При этом в запросе от Бельгии вооружение не фигурирует.