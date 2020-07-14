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ЦАМТО

В руководстве ГУНИД МО РФ сообщили подробности о мероприятиях научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020"

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Танк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019"
Танк Т-14 "Армата" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

ЦАМТО, 13 июля. В руководстве ГУНИД МО РФ сообщили подробности о мероприятиях научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020". Ниже представлены тезисы выступления заместителя начальника управления (организации инновационной деятельности) ГУНИД МО РФ полковника Василия Елистратова.

Тема выступления: "Новые масштабы и форматы мероприятий научно-деловой программы МВТФ "Армия-2020".

Тезисы выступления В.Елистратова приведены в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ (вопросы и ответы).

1. Как формируется, в целом, научно-деловая программа Форума, в том числе на 2020 год? Какие цели и задачи она преследует в этом году?

За годы существования Международного военно-технического форума "Армия" в Главном управлении научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации (ГУНИД МО РФ) выстроилась четкая система организации и планирования мероприятий научно-деловой программы (НДП).

Координация мероприятий НДП осуществляется программным комитетом на основании предложений органов военного управления, научно-исследовательских и образовательных организаций, разработчиков продукции военного и двойного назначения с учетом целевой установки. НДП формируется исходя из тематических направлений Форума.

Цели проведения научно-деловой программы:

- определение приоритетных направлений развития военной науки, техники и технологий в интересах создания научно-технического задела для разработки перспективного и модернизации существующего вооружения, военной и специальной техники;

- выработка предложений по организации эффективного взаимодействия предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса страны, научно-исследовательских организаций и органов военного управления в интересах создания перспективных систем и комплексов вооружения, военной и специальной техники;

- выработка предложений по совершенствованию порядка и условий внедрения инновационных разработок, технологий и материалов в существующие и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники.

2. Какое количество мероприятий предусмотрено в рамках научно-деловой программы Форума, и в каких форматах они будут проводиться?

В настоящее время уже заявлено более 170 мероприятий. С учетом, поступающих в настоящее время заявок на проведение круглых столов, брифингов, конференций, деловых встреч, ведомственных и межведомственных заседаний, текущая динамика обещает превзойти результаты предыдущих форумов "Армия".

Исходя из прогнозов, полученных по результатам анализа поступивших заявок по организации мероприятий в рамках НДП Форума "Армия", ожидаемое количество участников НДП превысит 12 тыс. человек, при этом ожидается более масштабное представительство по их статусу.

3. Какие изменения произошли в научно-деловой программе по сравнению с предыдущими форумами, и какое мероприятие станет ключевым в этом году?

График проведения НДП мы выстроили с учетом исключения дублирования тематик, при этом ряд смежных мероприятий были объединены в более крупные, концентрация профильных специалистов значительно повысилась.

Научно-деловая программа этого года нацелена не на количество, а на качество и прикладные результаты проводимых мероприятий.

По своему масштабу и обилию форматов НДП обещает превзойти размах прошлых сезонов, с учетом того, что она будет проводиться в течение шести дней, вместо четырех.

Все упомянутые мероприятия соответствуют актуальным тематикам и будут проходить на фоне уникальной выставочной экспозиции. Причем, статический показ гармонично сочетается с динамическим, в ходе которого участники Форума могут "вживую" увидеть мощь российского оружия.

Предполагается, что широкий отклик и положительные отзывы получит площадка, совмещающая теоретическую и практическую части, в том числе Многофункциональный огневой центр, в состав которого входят уникальные стрелковые галереи. С курсантами Московского общевойскового и Рязанского воздушно-десантного командных училищ будет проведен цикл семинаров по истории и перспективам развития стрелкового оружия с наглядной демонстрацией предприятиями ОПК перспективных образцов стрелкового вооружения и элементами практической стрельбы.

Уже традиционными на Форуме стали конференция Минобороны по искусственному интеллекту, заседание межведомственной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны и государственной корпорации "Росатом", мероприятия региональных отделений Российской академии наук, а также мероприятия, проводимые в презентационной зоне Военного инновационного технополиса "Эра".

Планируется, что одним из ключевых событий Форума "Армия-2020", станет Конгресс "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов", в который планируется системно включить пятую часть всех мероприятий НДП. Конгресс организован Коллегией Военно-промышленной комиссии при поддержке Правительства Российской Федерации. Пленарное заседание Конгресса пройдет под руководством заместителя председателя правительства Юрия Борисова.

4. Расскажите, пожалуйста, какие мероприятия в рамках научно-деловой программы Форума будут посвящены работе с талантливой молодежью (в том числе из научных и научно-производственных рот Вооруженных Сил Российской Федерации), молодыми учеными и инженерами, обсуждению с ними перспективных идей, разработок и технологий в инновационной сфере.

Действительно, в рамках НДП запланирован к проведению целый ряд мероприятий посвященных талантливой молодежи.

Среди них – круглый стол "Развитие системы отбора и сопровождения молодежи с высокими интеллектуальными способностями", организаторами которых выступают Главное управление научно-исследовательской деятельности и Технополис "ЭРА", а также круглый стол "Важное для обороны глазами детей", организатор – Управление интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Минобороны России.

На интерактивной площадке технополиса "ЭРА" будут организованы мастер-классы, с привлечением именитых ученых и руководителей успешных инновационных проектов резидентов "Сколково".

Кроме того, планируется организовать и провести мероприятия с участием добровольного российского детско-юношеского движения "Юнармия" и детских технопарков "Кванториумов", которые являются кадровым резервом научных рот технополиса "ЭРА".

5. Кто приглашается и сможет принять участие в мероприятиях научно-деловой программы Форума? Каких известных общественных деятелей, ведущих ученых, экспертов и генеральных конструкторов планируется пригласить, из каких стран, помимо России (география участников мероприятий научно-деловой программы)?

В мероприятиях НДП может принять участие любой человек: не только в роли слушателя, но и выступить с докладом. Все, что для этого необходимо, это своевременно связаться с организатором мероприятия, контакты которого размещены на сайте Форума в разделе НДП, направив соответствующую заявку (по установленной форме) на участие.

География российских участников простирается Калининграда до Камчатки. С учетом международного статуса Форума, в нем также примут участие зарубежные специалисты, при этом в режиме телемоста можно будет подключить самые удаленные уголки Земного шара. В мероприятии этого года больше всего заявок на выступление с докладами поступило из Китайской Народной Республики. В связи с тем, что 2020 год объявлен "Годом научно-технического сотрудничества России и Китая" наши китайские партнеры проявляют небывалую активность.

Традиционно в мероприятиях НДП примут участие общественные деятели, ведущие ученые, эксперты и специалисты в различных научных областях. К модераторам мы выставили особые требования по компетентности и авторитету в научном мире. Именно от модератора, как дирижера научной дискуссии зависит успех каждого мероприятия. Проверено на личном опыте, так как ежегодно мне выпадает честь принимать участие в научных мероприятиях Форума в качестве модератора.

Свое участие в качестве модератора пленарного заседания конференции "Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства" подтвердил первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов.

Кроме того, в НДП примут участие генеральные конструкторы, руководители и представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных корпораций, Фонда перспективных исследований, Российской академии наук, учреждений высшего профессионального образования, научно-исследовательских организаций.

6. На каких площадках будут проводиться мероприятия научно-деловой программы, и как их технически планируется оснастить? Сколько человек они способны вместить?

Основная часть мероприятий пройдет на центральной выставочной площадке – в главном выставочном павильоне и Многофункциональном специализированном конгрессно-выставочном Центре "Патриот". Проведение мероприятий авиационного кластера Форума запланировано на аэродроме Кубинка, он будет представлен блоком мероприятий, посвященных развитию авиационной техники.

Особенностью проведения НДП будет задействование всех ключевых конференц-зон Парка "Патриот", возможности которого расширяются на глазах.

Для работы научно-делового сообщества на Форуме подготовлено 49 конференц-залов и переговорных комнат, оборудованных удобными креслами, климатическими комплексами, мощными аудиосистемами и широкоформатными экранами. Общая вместимость залов позволяет одновременно разместить более 2000 человек при условии соблюдения рекомендованной социальной дистанции.

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой материальная база КВЦ "Патриот" позволяет обеспечить выполнение необходимых требований Роспотребнадзора.

7. Планируется ли использовать видеоконференцсвязь для расширения географии участников мероприятий научно-деловой программы в связи с эпидемиологической обстановкой и соблюдением необходимых мер безопасности?

Да. Масштаб проведения каждого мероприятия нельзя ограничивать периметром здания, планируется масштабная организация видеоконференцсвязи с рядом регионов. Заявки на ее организацию продолжают поступать от федеральных органов исполнительной власти, региональных и областных администраций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, ведущих научно-исследовательских и образовательных организаций, органов военного управления, тем более, что многие специалисты уже оценили возможности удаленной работы. На одной интерактивной площадке круглых столов Военно-морского флота в режиме реального времени и на удалении в тысячи километров примут участие представители Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского и Северного флотов, а к обсуждениям актуальных вопросов развития техники и вооружения Воздушно-десантных войск в режиме телемоста будут подключены все дивизии и гвардейское училище "крылатой пехоты", и таких примеров много. Пропускная способность телекоммуникационных линий КВЦ "Патриот" позволяет организовать необходимое число подключений, как по открытым, так и закрытым каналам связи без потери качества видеотрансляций.

8. Известно, что Форум начинает свою работу одновременно со стартом Армейских международных игр 2020 года. Как это повлияет на научно-деловую программу?

Действительно. Форум и Игры в этом году стартуют в одно время. Этот факт естественно вызовет больший приток людей Парк "Патриот" и на полигон Алабино, но никак не повлияет на качество проведения научно-деловой программы. Все запланированные мероприятия планируется организовать в соответствии с утвержденным графиком.

Естественно, не обойдется и без сюрпризов: так в специалистами Главного управления научно-исследовательской деятельности разработаны правила "Интеллектуального биатлона" ("Шахматного турнира с боевой стрельбой"), который планируется апробировать в "Патриоте".

Лучшие доклады и разработки будут отмечены специальными призами и включены в итоговый доклад министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу, что придаст импульс к дальнейшему практическому внедрению результатов интеллектуальной деятельности в интересах обороноспособности государства <…>.

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