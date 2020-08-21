«Патриот» расширяет границы

На выставке «АРМИЯ-2020» обещают показать более 25 тысяч экспонатов. Фото со страницы Министерства обороны РФ в «ВКонтакте»

Выставка-форум в Кубинке станет самой масштабной за свою историю

Статический показ самых современных образцов вооружений и военной техники, ее демонстрация в деле с практической стрельбой на полигоне, а также обширная научно-деловая программа – три отличительных черты, делающие выставку Минобороны России «АРМИЯ» уникальным мероприятием в ряду других международных военно-технических салонов. В очередной раз она ставит рекорд: ее территория увеличится более чем на 60 тысяч квадратных метров и составит небывалые 320 тысяч квадратных метров, вырастет количество экспонатов и тематических мероприятий. Каких сюрпризов и инноваций ждать в этом году, начальник управления (организации инновационной деятельности) Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России Сергей СТОЛЯРОВ рассказал ответственному редактору «Независимого военного обозрения» Дмитрию ЛИТОВКИНУ.

– Сергей Анатольевич, чего ожидать от главного военно-технического события года?

– Международный военно-технический форум «АРМИЯ» для Минобороны России считается площадкой, на которой демонстрируются наши самые передовые инновационные разработки и технологии. На сегодняшний день количество заявленных экспонатов превышает 25 тысяч образцов вооружения, военной и специальной техники. В этом году на форуме впервые будут представлены новейшие экспонаты: 152-мм самоходное артиллерийское орудие на автомобильном шасси БАЗ-6910–026 «Мальва»; боевая машина отделения стрелков-зенитчиков ПЗРК «Тайфун-ПВО»; автомобиль-амфибия «Дрозд»; управляемая парашютная система; судно на воздушной подушке «Хаска-10»; система потокового безостановочного досмотра и т.д.

В настоящее время в соответствии с приоритетными направлениями в области инновационных разработок и технологий в развитии вооружения, военной и специальной техники для работы на форуме сформированы экспертные группы общей численностью более 350 независимых экспертов (92% экспертов имеют ученые степени: 57% – доктора наук, 35% – кандидаты наук). К экспертной оценке предст­авленных на форуме экспонатов привлечены эксперты ведущих научно-исследовательских организаций и вузов Минобороны.

По результатам аналогичной работы в прошлом году в ходе проведения форума специалистами было отобрано 205 перспективных инновационных разработок, выполненных вне рамок государственного оборонного заказа. Могу сказать, что по прошествии года более половины из них были успешно реализованы и нашли свое применение в войсках.

– Поиск инновационных идей и перспективных разработок, как я понимаю, как раз и идет в рамках мероприятий научно-деловой программы?

– За годы проведения военно-технического форума Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России совместно с Военно-научным комитетом Вооруженных сил Российской Федерации сформирована четкая система организации и планирования мероприятий научно-деловой программы. В настоящее время уже заявлено более 180 мероприятий (проведение круглых столов, брифингов, конференций, деловых встреч, ведомственных и межведомственных заседаний), сегодняшняя динамика обещает превзойти результаты предыдущих форумов «АРМИЯ». Исходя из прогнозов, полученных в результате анализа поступивших заявок по организации мероприятий в рамках научно-деловой программы, ожидается максимальное количество участников.

Для работы научно-делового сообщества на форуме подготовлено 49 конференц-залов и переговорных комнат. Общая вместимость залов позволяет одновременно разместить более тысячи участников мероприятий при соблюдении рекомендованной социальной дистанции. Материальная база КВЦ «Патриот» обеспечивает выполнение необходимых требований Роспотребнадзора.

Для обеспечения участия в мероприятиях научно-деловой программы форума в удаленном режиме планируется масштабная организация видеоконференцсвязи с рядом регионов. Заявки на ее организацию продолжают поступать от федеральных органов исполнительной власти, региональных и областных администраций, предприятий оборонно-промышленного комплекса, ведущих научно-исследовательских и образовательных организаций, органов военного управления, тем более что многие специалисты уже оценили возможности удаленной работы.

Яркими событиями форума «АРМИЯ-2020» станут конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов» и IV конференция «Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства».

В конгресс планируется системно включить пятую часть всех мероприятий научно-деловой программы. Он проводится по инициативе коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации при поддержке правительства Российской Федерации. Пленарное заседание конгресса пройдет под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Ивановича Борисова.

На конференции будут затронуты основные проблемные вопросы интеграции технологий искусственного интеллекта для решения задач обеспечения обороны и безопасности государства. В пленарном заседании примут участие руководящий состав Минобороны России, а также представители федеральных органов исполнительной власти, организаций оборонно-промышленного комплекса и ведущих вузов страны.

Все мероприятия соответствуют актуальным тематикам и будут проходить на фоне уникальной выставочной экспозиции, а ряд мероприятий научно-деловой программы – в режиме интерактива. Заявленные в ходе круглого стола темы продолжат обсуждаться в виде презентаций на стендах и динамическом показе.

Мы рассчитываем, что широкий отклик и положительные отзывы получит площадка, совмещающая теоретическую и практическую части, в том числе многофункциональный огневой центр, в состав которого входят уникальные стрелковые галереи. С курсантами Московского общевойскового и Рязанского воздушно-десантного командных училищ будет проведен цикл семинаров по истории и перспективам развития стрелкового оружия с наглядной демонстрацией предприятиями оборонно-промышленного комплекса перспективных образцов стрелкового вооружения, а также с элементами практической стрельбы из него.

Естественно, не обойдется и без новинок. Так, специалистами Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России разработаны правила интеллектуального биатлона (шахматного турнира с боевой стрельбой), который планируется апробировать в ходе проведения мероприятий научно-деловой программы на базе многофункционального огневого центра.

Также в рамках научно-деловой программы запланировано проведение ряда мероприятий по вопросам работы с талантливой молодежью.

– Для молодых специалистов на форуме в этом году будут какие-то нововведения?

– Да. Мы планируем проведение круглого стола «Развитие системы отбора и сопровождения молодежи с высокими интеллектуальными способностями», организаторами которого выступают Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России и Военный инновационный технополис «ЭРА». Пройдет круглый стол «Важное для обороны глазами детей», организаторы – Управление интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Минобороны России и Военно-научный комитет Вооруженных сил Российской Федерации.

На интерактивной площадке технополиса «ЭРА» будут организованы мастер-классы с привлечением именитых ученых и руководителей успешных инновационных проектов резидентов «Сколково». Кроме того, планируется организовать и провести мероприятия с участием добровольного российского детско-юношеского движения «Юнармия» и детских технопарков «Кванториум», которые считаются кадровым резервом научных рот ВИТ «ЭРА».

– Если мы говорим о военном технополисе «ЭРА», то не до конца понятно, какую роль он играет в научной деятельности Минобороны и насколько она серьезна.

– На базе технополиса сегодня сформировано пять научных рот, в которых проходят службу по призыву 200 операторов из 33 регионов нашей страны. Все они выпускники ведущих технических вузов. Научные исследования в интересах Вооруженных сил Российской Федерации операторы научных рот проводят по 14 направлениям, шесть из которых новые и введены с 1 сентября 2019 года. За довольно короткое время функционирования технополиса получены результаты в различных научных направлениях, организовано и проведено более 25 научно-практических мероприятий.

В ходе форума «АРМИЯ-2019» личным составом технополиса было организовано и проведено шесть круглых столов, представлены 23 разработки, которые созданы операторами научных рот и сотрудниками технополиса совместно с представителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Наградой за проделанную работу стала высокая оценка президента России Владимира Владимировича Путина и руководства Минобороны. Как я отмечал, по итогам предыдущего форума было отобрано 205 перспективных инновационных разработок. Часть из них как раз и была предложена операторами технополиса «ЭРА».

В рамках форума в этом году мы запланировали проведение восьми круглых столов и шести брифингов. Основными темами станут: «Инновационные подходы в обучении», «Проблемы и варианты взаимодействия организаций и предприятий на площадке технополиса «ЭРА», «Система научно-технической экспертизы инновационных проектов», «Перспективы использования аддитивных технологий» и т.д.

Ожидается подписание свыше 20 соглашений о сотрудничестве между технополисом «ЭРА», вузами и научно-исследовательскими организациями. Планируются экспозиции научных рот как технополиса «ЭРА», так и всех остальных 12 научных рот Вооруженных сил Российской Федерации. Здесь же организуется работа зоны «День инноваций Минобороны», где будут подведены итоги тематических выставок «День инноваций», проведенных в 2020 году в органах военного управления, военно-учебных заведениях и научно-исследовательских организациях Минобороны России.

Лучшие доклады и разработки будут отмечены специальными призами и включены в итоговый доклад министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Кужугетовичу Шойгу, что придаст импульс к практическому внедрению результатов интеллектуальной деятельности в интересах обороноспособности государства.

По результатам проведения мероприятий научно-деловой программы форума традиционно будет издан сборник лучших докладов и выступлений, отражающих основные направления развития Вооруженных сил Российской Федерации на ближайшие годы.

Дмитрий Литовкин