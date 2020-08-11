Подготовка к Форуму "Армия-2020" вышла на финишную прямую

ЦАМТО, 10 августа. В этом году проведение VI Международного военно-технического форума "Армия-2020" и Армейских международных игр-2020 в условиях мировой "турбулентности" приобретает особое значение.

"Армия-2020" станет крупнейшим дебютным международным выставочным мероприятием в сфере ВТС после смягчения ограничений по COVID-19.

Формально, первым дебютным мероприятием на евроазиатском пространстве после преодоления пика пандемии COVID-19 стал авиасалон "Фарнборо-2020" (20-24 июля), однако он прошел в виртуальном режиме с использованием онлайн-платформы FIAConnect.

В этом году Форум и Международные армейские игры АрМИ-2020 впервые пройдут одновременно.

Такой формат, по мнению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, "позволит повысить уровень представительства иностранных делегаций, расширить возможности официальных переговоров и встреч".

"Несомненно, это положительно скажется на имидже обоих мероприятий и их популярности", – заявил министр обороны.

МВТФ "Армия-2020", запланированный на период с 23 по 29 августа, фактически станет дебютным крупнейшим международным выставочным мероприятием в этом году из-за отмены ряда других крупных международных выставок, запланированных на весну и начало лета 2020 года. Одновременное проведение Международных армейских игр АрМИ-2020 станет весомым дополнением к имиджу МВТФ "Армия-2020".

В этой связи кратно возрастает значимость этих мероприятий, а также ожидание их высокой результативности.

Вместе с тем, сложившаяся эпидемиологическая обстановка усложнила подготовку к форуму "Армия-2020", особенно в части привлечения к участию иностранных государств, заявил 30 июля в интервью газете "Красная звезда" начальник управления (конгрессно-выставочной деятельности) Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России полковник Олег Кулаковский.

По словам О.Кулаковского, "эпидемиологическая обстановка по новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации улучшилась. В ряде стран ситуация также стабилизировалась и начат процесс смягчения противоэпидемического режима".

При этом О.Кулаковский подчеркнул, что "сложившаяся эпидемиологическая обстановка заставила нас уделить вопросам усиления мер санитарно-эпидемиологического контроля самое пристальное внимание. Форум станет первым масштабным международным конгрессно-выставочным мероприятием в 2020 году, проводимым после смягчения карантинных мероприятий не только в Российской Федерации, но и во многих странах мира".

В этой связи, по его словам, "на сегодняшний день проработаны превентивные мероприятия по следующим основным направлениям: выявление признаков острого респираторного заболевания у посетителей и участников на раннем этапе и недопущение их на форум, соблюдение рекомендованной дистанции 1,5 м между людьми, использование средств индивидуальной защиты от вирусной инфекции, проведение дезинфекционных мероприятий на объектах форума".

"Весь комплекс мероприятий тщательно продуман, и мы уверены, что он позволит обеспечить безопасность всех категорий участников и посетителей и не приведет к снижению качества проведения мероприятий форума", – подчеркнул О.Кулаковский.

По заявлению организаторов, от прошлых форумов "Армию-2020" будут отличать более масштабный смотр достижений технологий искусственного интеллекта, выставка в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, проекты военного технополиса "Эра" и фан-зоны для болельщиков Армейских международных игр, которые будут проходить в это же время.

Суммарная посещаемость форума прогнозируется на уровне 1,5 млн. человек.

На 23 августа запланировано провести совместную церемонию открытия форума и Армейских игр в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", с 24 по 26 августа на форуме смогут работать специалисты, а с 27 по 29 августа он будет открыт для всех желающих.

Форум "Армия" не имеет аналогов среди всех других выставочных мероприятий в сфере военно-технического сотрудничества. Прежде всего, это его колоссальный размах по представляемым образцам военной техники. Демонстрационные показы новейшей военной техники пройдут во всех трех средах – сухопутном, водном и авиационном кластерах на полигоне Алабино, озере Комсомольском, аэродроме Кубинка. Подобной комплексной демонстрации не проводится ни на одной зарубежной выставке, поэтому форум "Армия" можно назвать уникальным и самым представительным в мире.

Форум "Армия" превосходит все зарубежные выставки по количеству демонстрируемых образцов и участников и ни в чем не уступает им в части насыщенности деловой программы.

Общая площадь статической экспозиции МВТФ "Армия-2020" по сравнению с прошлым годом увеличена более чем на 60 тыс. кв. м и составит свыше 320 тыс. кв. м.

Выставочные стенды сформированы в павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

Традиционно на уличной площадке КВЦ "Патриот" будет развернута специализированная экспозиция перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, на которой планируется представить десять единиц техники, среди которых можно будет ознакомиться со следующими образцами ВиВТ:

- основным боевым танком Т-14 "Армата";

- боевой машиной огневой поддержки "Терминатор";

- тяжелой боевой машиной пехоты Т-15 на базе универсальной гусеничной платформы "Армата" с боевым модулем "Кинжал";

- самоходным минометом "Дрок" на базе автомобиля "Тайфун-ВДВ";

- комплексом войсковой ПВО средней дальности "Бук-М3";

- бронетранспортером "Бумеранг" К-16 с боевым модулем боевой машины пехоты К-17;

- самоходным зенитно-артиллерийским комплексом 2С38 "Деривация-ПВО";

- 152-мм межвидовым артиллерийским комплексом 2С35 "Коалиция-СВ";

- модернизированными танками Т-90М и Т-80БВМ.

Гостям и участникам Международного военно-технического форума "Армия-2020" будет представлена "Аллея Танкпрома" – экспозиция, посвященная 100-летию отечественного танкостроения. Уникальную линейку из 22 танков и бронеавтомобилей впервые развернут на открытой площадке в Конгрессно-выставочном центре "Патриот".

Значительно расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера форума на аэродроме Кубинка. Воздушно-космическими силами, Объединенной авиастроительной корпорацией, акционерным обществом "Вертолеты России" и другими предприятиями промышленности будут представлены специализированные экспозиции: "Военно-транспортная авиация", "Дальняя авиация", "Вертолетная техника", "Авиация специального назначения", "Беспилотная авиация", "Ретро-авиатехника", на которых продемонстрируют свыше 30 перспективных образцов.

В целом из наличия Министерства обороны к демонстрации на Форуме (в динамическом показе и на статическом экспозиции) будет представлено более 730 ед. вооружения, военной и специальной техники.

В выставочной экспозиции Форума примут участие более полутора тысяч предприятий и организаций, которые представят свыше 28 тыс. образцов своей продукции и технологий.

Предприятия российской оборонной промышленности представят новейшие разработки не только на площадках статической экспозиции, но и в рамках демонстрационной программы Форума. Для российских и иностранных военных специалистов будут проведены динамические показы образцов современного и перспективного оружия.

В этом году предусмотрена обширная научно-деловая программа (НДП). Это уникальная возможность принять участие в обсуждении наиболее важных и актуальных вопросов, направленных на развитие вооружения, военной и специальной техники. В данных мероприятиях примут участие специалисты ведущих предприятий промышленности, научных организаций, а также вузов.

Для проведения мероприятий научно-деловой программы будут задействованы 49 конференц-залов и переговорных комнат Конгрессно-выставочного центра, оборудованных мощным мультимедийным оборудованием и средствами связи, что позволит за счет технических средств расширить географию участников научно-деловой программы от Калининграда до Камчатки, а также не ограничиваться территорией России и в режиме телемоста подключать самые удаленные уголки планеты.

В центральном выставочном павильоне подготовлены переговорные комнаты для проведения двусторонних встреч руководства страны, Минобороны России, Минпромторга России и других федеральных органов исполнительной власти с главами делегаций иностранных государств.

Научно-деловая программа включает более 170 мероприятий, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы обеспечения обороноспособности государства, развития производственного и научно-технического потенциала оборонно-промышленного комплекса, а также перспективы развития международного военного и военно-технического сотрудничества.

Планируется, что одним из ключевых событий Форума "Армия-2020" станет Конгресс "Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов", в который планируется системно включить пятую часть всех мероприятий НДП. Конгресс организован Коллегией Военно-промышленной комиссии при поддержке Правительства Российской Федерации. Пленарное заседание Конгресса пройдет под руководством заместителя председателя правительства Юрия Борисова.

Конгресс проводится для стимулирования инновационного развития ОПК, а также продвижения технологий и промышленной продукции на рынки высокотехнологичных товаров и услуг.

Частью конгресса станет расширенная экспозиция продукции двойного и гражданского назначения, разработанной предприятиями ОПК, в том числе электронная компонентная база, а также технологическое оборудование предприятий инструментальной промышленности и отечественных разработчиков программного обеспечения.

Традиционно на площадках МВТФ "Армия-2020" пройдет Конференция по искусственному интеллекту, заседание межведомственной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны России и государственной корпорации "Росатом", а также мероприятия региональных отделений Российской академии наук.

На территории проведения мероприятия будут организованы выставочные экспозиции Военного инновационного технополиса "ЭРА", участников фестиваля инновационных научных идей "Старт в науку", а также выставка "Военное образование – престиж и инновации".

Как заявил заместитель начальника управления (организации инновационной деятельности) ГУНИД МО РФ полковник Василий Елистратов, исходя из прогнозов, полученных по результатам анализа поступивших заявок по организации мероприятий в рамках научно-деловой программы Форума "Армия", ожидаемое количество участников НДП превысит 12 тыс. человек, при этом ожидается более масштабное представительство по их статусу.

По его словам, график проведения научно-деловой программы выстроен с учетом исключения дублирования тематик, при этом ряд смежных мероприятий объединены в более крупные, концентрация профильных специалистов значительно повысилась.

Научно-деловая программа этого года нацелена не на количество, а на качество и прикладные результаты проводимых мероприятий.

По своему масштабу и обилию форматов научно-деловая программа обещает превзойти размах прошлых сезонов с учетом того, что она будет проводиться в течение шести дней, вместо четырех.

Активное участие в Форуме примет Рособоронэкспорт. Как сообщили в пресс-службе российского спецэкспортера, гости форума смогут лично ознакомиться практически с полным спектром предлагаемой Рособоронэкспортом продукции военного назначения: на "Армии-2020" будут собраны едва ли не все образцы современных систем вооружения, в выставке примут участие практически все российские предприятия оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, в парке "Патриот" имеется отличная возможность продемонстрировать партнерам потенциал российских производителей и сразу "на полях" обсудить возможные варианты сотрудничества. На любые вопросы по техническим аспектам предлагаемой продукции максимально компетентно ответят конструкторы, технологи и руководители предприятий.

Как заявил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, "в этом году "Армия" станет первым крупным событием для мировой оборонной промышленности после ослабления ограничений в связи с глобальной пандемией COVID-19. Форум даст сигнал мировому оружейному рынку к восстановлению и, уверен, придаст импульс дальнейшему развитию военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Это отличная возможность для российских оборонных предприятий показать свою готовность наращивать объем поставок высокотехнологичной продукции и расширять географию деятельности".

За несколько лет форум "Армия" стал не только одним из наиболее представительных российских выставочных проектов, но и вошел в число самых авторитетных международных площадок для обсуждения вопросов военного и военно-технического сотрудничества. Рособоронэкспорт входит в число главных спонсоров и активных участников этого мероприятия.

Главными особенностями форума "Армия" являются исключительная наглядность и комплексный характер выставки. Сочетание статических и динамических показов позволяет полнее оценить достоинства представляемых образцов вооружения, военной и специальной техники, гражданской продукции. Для этого используются площадки трех демонстрационных кластеров – сухопутного, водного и авиационного.

"Перечень продукции, который представит Рособоронэкспорт на площадках "Армии" в 2020 году, охватывает все сегменты современного рынка вооружений, военной и специальной техники. В числе ключевых образцов военной техники сухопутных войск мы готовимся показать партнерам танк Т-14 и боевую машину поддержки танков Т-15 на платформе "Армата", гусеничную боевую машину пехоты нового поколения "Курганец-25", колесные бронемашины на платформе "Бумеранг", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", новую реактивную систему залпового огня 9К515, 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс 2С35 "Коалиция- СВ", 82-мм миномет 2С41 "Дрок", семейство бронеавтомобилей "Тигр-М", "Тайфун" и др. на шасси автомобилей "Урал" и "КАМАЗ". Среди средств ПВО – зенитный ракетный комплекс "Витязь", 57-мм зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО", комплекс борьбы с беспилотными летательными аппаратами", – отметил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Гости форума смогут по представленной экспозиции оценить комплексный подход Рособоронэкспорта к обеспечению военной безопасности заинтересованных стран. Компания предлагает своим партнерам построение сбалансированной системы, объединяющей различные виды вооружений и военной техники, современные технологии связи, управления, робототехники, системы контроля обстановки, защиты информации.

"Пять прошедших форумов "Армия" подтвердили, что российские образцы вооружения и военной техники, а также техника двойного назначения привлекают особое внимание специалистов из многих стран. Можно быть уверенным, что экспозиция, которую в этом году готовит Рособоронэкспорт, вызовет неподдельный интерес профессионалов – участников и гостей форума, – добавил А.Михеев. – Мы отмечаем, что многие государства видят путь к обеспечению своей безопасности и суверенитета именно в военном и военно-техническом сотрудничестве с Россией. Объемы сотрудничества с нашими иностранными партнерами показывают стойкий положительный тренд и позволяют делать оптимистические прогнозы".

Справочно:

В прошлом году Рособоронэкспорт провел на форуме более 50 встреч и переговоров с иностранными делегациями из 36 стран. Кроме делегаций от министерств обороны экспозицию компании посетили руководители других силовых ведомств, начальники генеральных штабов, главнокомандующие видами вооруженных сил, представители оборонной промышленности многих государств. Проведенные переговоры способствовали подписанию ряда контрактов и соглашений с иностранными партнерами.

Шестой по счету форум подготовил для посетителей немало отличительных новинок и зрелищных особенностей. Так, например, благодаря совместному проведению с Армейскими международными играми-2020 ("АрМИ-2020") в рамках демонстрационной программы Форума пройдет первый этап конкурса "Танковый биатлон", а также будут проведены показы современных и перспективных экспортно-ориентированных образцов вооружения, военной и специальной техники на полигоне Алабино.

Как сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров, планируется, что на "Армии-2020" иностранным делегациям в режиме реального времени продемонстрируют эшелонированную оборону объектов с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия "Панцирь-С", зенитных ракетных комплексов "Бук", а также комплексов противодействия летательным аппаратам".

Видеотрансляции будут вестись с полигонов Алабино в Московский области и Ашулук в Астраханской.

В Астраханской области будут проведены боевые стрельбы и пуски средств противовоздушной обороны для уничтожения тактических и баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов различного класса. На полигоне Алабино продемонстрируют эшелонированную оборону объектов с применением средств ПВО и уничтожением беспилотных летательных аппаратов различного класса зенитно-пушечным вооружением и стрелковым оружием, а также с применением средств радиоэлектронной борьбы.

В показе будет задействовано вооружение, военная и специальная техника Вооруженных Сил Российской Федерации, а также экспортно-ориентированные образцы вооружения предприятий промышленности.

В целом можно констатировать, что форум "Армия" является крупнейшей мировой площадкой для проведения выставок вооружения, военной и специальной техники и включает обширную программу демонстрационных и научно-деловых мероприятий.

В рамках форума ожидается проведение переговоров и встреч глав оборонных ведомств иностранных государств с руководством Минобороны России, других федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации и представителями российского оборонно-промышленного комплекса.

По состоянию на 6 августа участие в форуме своих делегаций подтвердили 72 государства, из которых 10 – делегаций высокого уровня (Армения, Белоруссия, Бразилия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Ливан, Руанда, ЦАР, Южная Осетия).

Пять стран (Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан) представят на форуме свои национальные экспозиции.

Справочно:

Армейские международные игры пройдут в 2020 году в шестой раз. Они начнутся 23 августа одновременно с форумом "Армия-2020" и завершатся 5 сентября. В рамках АрМИ-2020 будет проведено 30 международных конкурсов.

Первоначально конкурсы АрМИ-2020 были запланированы к проведению на территории 11 государств (России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии, Шри-Ланки и Узбекистана).

Позднее начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев сообщил, что Иран, Индия, Казахстан, Китай, Монголия и Шри-Ланка отказались проводить на своей территории этапы армейских международных игр в 2020 году из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В итоге шесть конкурсов пройдут в Армении, Азербайджане, Белоруссии и Узбекистане, еще 24 – в России.

Как сообщил 4 августа министр обороны РФ Сергей Шойгу, на территории пяти государств более 160 команд из 30 стран продемонстрируют свою боевую выучку.

"Особо подчеркну, что во время соревнований будут созданы необходимые условия для профилактики коронавирусной инфекции. Все участники состязаний пройдут двухнедельный карантин и обязательное тестирование. Предусмотрены регулярная дезинфекция мест проведения конкурсов и размещения команд, дистанцирование участников и зрителей", – сообщил глава военного ведомства.