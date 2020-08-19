От «Арматы» до «Терминатора»

На форуме «АРМИЯ-2020» МО РФ и ключевые предприятия ОПК России представят около 700 единиц современного вооружения и военной техники

В период с 23 по 29 августа 2020 года Министерство обороны Российской Федерации проводит одну из крупнейших мировых выставок вооружения и военной техники – международный военно-технический форум «АРМИЯ». Он проходит ежегодно начиная с 2015-го и нынешний будет уже шестым. В сравнении с прошлым годом сроки проведения форума увеличены с шести до семи дней, а мероприятия научно-деловой программы с 23 по 28 августа 2020 года, то есть в течение шести дней вместо четырех, как это было ранее.

Форум «АРМИЯ-2020» расширяет свои границы. В нынешнем году, помимо традиционных площадок (конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино, аэродрома Кубинка, всех военных округов и Северного флота), мероприятия пройдут еще в Астраханской области на полигоне Ашулук, где будет продемонстрирована уникальная программа противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Для гостей и специалистов

В общей сложности мероприятия форума в этом году охватывают 43 площадки, расположенные в различных регионах страны, это касается полигонов, аэродромов, филиалов парка «Патриот». Широкую географию заявляют и мероприятия научно-деловой программы.

Отличительной особенностью форума станет то, что мы будем проводить его одновременно с Армейскими международными играми. Такой формат предоставит гостям и участникам обоих мероприятий уникальную возможность максимально эффективно организовать свою работу и посетить зрелищную демонстрационную программу. Традиционно мероприятия форума будут организованы как для высоких гостей и специалистов, так и для массового посетителя.

Программа работы следующая:

23 августа – совместное открытие форума и Армейских игр, официальная часть, работа первых лиц государства, руководителей органов государственной власти, делегаций иностранных государств;

24–26 августа – дни работы форума для специалистов;

27–29 августа – массовое посещение.

Предусматриваются выставочная, демонстрационная и научно-деловая программы, а также протокольные и культурно-массовые мероприятия. Вкратце остановлюсь на некоторых из них.

Статическая экспозиция форума «АРМИЯ-2020» в этом году имеет ряд существенных особенностей. Общая площадь статической экспозиции составляет свыше 320 тысяч квадратных метров, на 60 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. Экспозиционные стенды будут сформированы в павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

“ В научно-деловой части программы планируется обсуждение важнейших вопросов мировой политики и межгосударственного взаимодействия в области глобальной безопасности, решения проблем в сферах обороны, развития международного военно-технического сотрудничества ”

Традиционно на уличной площадке КВЦ «Патриот» будет развернута специализированная экспозиция перспективных образцов ВВСТ, на которой представлены новейшие образцы вооружения.

В их числе:

основной боевой танк Т-14 «Армата»;

боевая машина поддержки танков БМПТ;

тяжелая боевая машина пехоты Т-15 «Армата» с боевым модулем «Кинжал»;

самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО»;

комплекс войсковой ПВО средней дальности 9К317М «БУК-М3» и др.

В демонстрационно-выставочных павильонах государственной корпорации «Ростех», АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Объединенная судостроительная корпорация», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Концерн «Калашников», АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» пройдет международная выставка «Продукция ведущих предприятий ОПК России». Ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса продемонстрируют перспективные разработки вооружения, военной и специальной техники, а также образцы высокотехнологичной продукции двойного назначения.

В этом году ряд особенностей предусматривает и статическая экспозиция Министерства обороны. Под эгидой военного инновационного технополиса «ЭРА» формируется экспозиция инновационной деятельности Минобороны России, где будут представлены разработки технополиса «ЭРА», научных рот, а также наиболее интересные и перспективные проекты, отобранные по результатам проведенных «Дней инноваций» в вузах и научно-исследовательских организациях Минобороны России. Всего – около 60 инновационных образцов.

В целях популяризации военного образования спланирована выставочная экспозиция «Военное образование – престиж и инновации», где будут продемонстрированы передовые образовательные технологии, обучающие программы, тренажерные системы и электронные информационные технологии подготовки военных кадров, а также лучшие работы воспитанников довузовских учебных заведений. На экспозиции также пройдут мастер-классы ведущих преподавателей учебных заведений Минобороны России.

Посетителям форума будет представлена уникальная экспозиция «Аллея Танкпрома», посвященная 100-летию отечественного танкостроения, включающая линейку из 22 танков и бронеавтомобилей, характеризующую основные этапы развития отрасли за этот период.

Тяжелая боевая машина пехоты Т-15 «Армата» с боевым модулем «Кинжал». Фото: topwar.ru

Значительно расширена и обновлена выставочная часть авиационного кластера форума на аэродроме Кубинка. Воздушно-космическими силами, Объединенной авиастроительной корпорацией, акционерным обществом «Вертолеты России» и другими предприятиями промышленности будут представлены специализированные экспозиции.

С учетом одновременного проведения форума и Армейских международных игр в конгрессно-выставочном центре «Патриот» разместятся площадки Клуба болельщиков Армейских международных игр по 30 конкурсам.

На форуме предусматривается показ достижений российских оружейников как на площадках статической экспозиции, так и в рамках демонстрационной программы. Для этой цели Минобороны России представит около 700 единиц современного вооружения и военной техники.

На сегодня в работе форума планируют принять участие более тысячи отечественных и иностранных компаний, готовых продемонстрировать свыше 25 тысяч образцов ВВСТ. Безусловным украшением и ярким событием станет насыщенная и зрелищная программа динамического показа возможностей вооружения и военной техники. К слову, на полигоне Алабино уже стартовала совместная подготовка к крупнейшим международным мероприятиям демонстрационной программы форума «АРМИЯ-2020» и конкурсу «Танковый биатлон», проводятся тренировки и репетиции.

Для показа ходовых и огневых возможностей ВВСТ, а также десантно-переправочных средств по форсированию водных преград мероприятия демонстрационной программы пройдут на наземном и водном кластерах. В общей сложности в них планируется задействовать более 400 образцов современного вооружения и военной техники.

Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО». Фото: google.com

Зрители демонстрационной программы форума «АРМИЯ-2020» увидят действия экипажей танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня, самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов, ударных вертолетов, а также выступления пилотажных групп ВКС «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России» и «Беркуты».

В рамках демонстрационной программы на полигонах Алабино и Ашулук спланирован показ боевых возможностей современных и перспективных образцов вооружения и техники, а также демонстрация делегациям иностранных государств и специалистам системы эшелонированной обороны объектов от крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Зрителям будет предоставлена уникальная возможность своими глазами увидеть боевую работу не имеющих аналогов в мире образцов вооружения, способных гарантированно поражать всю линейку средств воздушного нападения.

При этом акцент будет сделан на демонстрацию боевых возможностей средств борьбы с оперативно-тактическими, крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами. Демонстрационный показ пройдет одновременно на двух полигонах – Ашулук в Астраханской области и Алабино с проведением двух демонстрационных эпизодов.

Упор на качество

В целом в масштабах всей страны демонстрационные программы пройдут на 47 площадках различных регионов, расположенных от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Североморска до Севастополя.

В нынешнем году для специалистов, представителей научного сообщества и деловых кругов сформирована насыщенная и разнообразная научно-деловая программа, которая наполнена крупными мероприятиями с участием признанных экспертов в военно-технической сфере, руководителей органов государственной власти и ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, делегаций иностранных государств.

Комплекс войсковой ПВО средней дальности 9К317М «БУК-М3». Фото: google.com

Первым таким мероприятием, с которого начнется работа форума, станет пленарное заседание, проводимое правительством Российской Федерации.

Мероприятия научно-деловой программы форума по своему масштабу и обилию форматов обещают превзойти размах прошлых лет с учетом того, что, напомним, будут проводиться в течение шести дней вместо четырех, как было раньше.

Для работы научно-делового сообщества на форуме подготовлено 49 конференц-залов и переговорных комнат, оборудованных удобными креслами, климатическими комплексами, мощными аудиосистемами и широкоформатными экранами. Общая вместимость залов допускает одновременную работу более двух тысяч человек при условии соблюдения рекомендованной социальной дистанции.

График проведения научно-деловой программы мы выстроили с учетом исключения дублирования тематик, при этом ряд смежных мероприятий был объединен в более крупные, концентрация профильных специалистов значительно повысилась.

Программа этого года нацелена не на количество, а на качество и прикладные результаты проводимых мероприятий. В научно-деловой части программы планируется обсуждение важнейших вопросов мировой политики и межгосударственного взаимодействия в области глобальной безопасности, решения проблем в сферах обороны, развития международного военно-технического сотрудничества.

Одним из ключевых событий форума «АРМИЯ-2020» станет конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов», в который планируется системно включить пятую часть всех мероприятий научно-деловой программы.

Конгресс организован коллегией Военно-промышленной комиссии правительства Российской Федерации. Пленарное заседание конгресса пройдет под руководством заместителя председателя правительства Юрия Борисова. Модераторами мероприятий научно-деловой программы приглашены известные общественные деятели, ведущие ученые, эксперты и генеральные конструкторы. Многие из них уже подтвердили свое участие.

В качестве примера приведу имена участников президиума пленарного заседания IV конференции «Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства».

В их числе заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Оксана Тарасенко, заместитель министра науки и высшего образования РФ Александр Нарукавников, председатель Научно-технического совета Военно-промышленного комплекса РФ – заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Юрий Михайлов, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук и многие другие, в том числе руководство Сибирского и Дальневосточного отделений Российской академии наук.

Свое участие в качестве модератора IV конференции «Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства» подтвердил первый заместитель министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов.

Уже традиционными на форуме стали заседание межведомственной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны и государственной корпорации «Росатом», мероприятия региональных отделений Российской академии наук, а также проводимые в презентационной зоне технополиса «ЭРА».

В режиме видеоконференции пройдут 10 крупных мероприятий из городов России (Воронеж, Санкт-Петербург, Рязань, Благовещенск). В этом году в режиме интерактива состоится ряд мероприятий научно-деловой программы. Заявленные вопросы в ходе «круглого стола» продолжат обсуждаться в виде презентации на выставочных стендах, а потом на динамическом показе.

Площадки форума будут открыты также для массового посещения и семейного отдыха, созданы комфортные условия пребывания для гостей и участников всех возрастных групп.

Для проведения культурно-массовых, спортивных и патриотических мероприятий будут задействованы все объекты военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот».

Кроме того, участники и гости форума смогут посетить такие уникальные объекты, как Главный храм Вооруженных сил, мультимедийный историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти» и музей под открытым небом «Поле Победы».

Андрей Гончаров, начальник ГУНИД МО РФ, генерал-майор

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 31 (844) за 18 августа 2020 года