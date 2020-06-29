Пентагон раскрыл некоторые детали вооружения нового фрегата FFG (X)

Проектное изображение фрегата FFG (X) Источник изображения: Fincantieri / ВМС США

Новейший фрегат FFG (X), строительство которого ведется в интересах Военно-морских сил США, получит усовершенствованную систему ПВО/ПРО Aegis и до 16 загоризонтных противокорабельных ракет. Об этом заявили в Минобороны США.

Пентагон в пятницу выпустил официальное заявление, в котором раскрыл некоторые детали новейшего фрегата FFG (X), строящегося на судоверфи Fincantieri Marinette Marine в штате Висконсин в интересах ВМС США.

Фрегат FFG (X) (...) будет оснащаться системой ПВО/ПРО Aegis модификации Baseline 10, а также до 16 ПКР с загоризонтной дальностью пуска. В состав радиоэлектронного вооружения корабля войдет новая радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и гидроакустическая станция с изменяемой глубиной погружения

- говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, 30 апреля этого года ВМС США заключили контракт на строительство головного фрегата проекта FFG (X) с итальянской компанией Fincantieri. Стоимость контракта 800 млн. долларов, строительство ведет американское подразделение компании. Соглашение также предусматривает опцион на постройку еще девяти кораблей этого класса. В то же время Дональд Трамп, посетивший 25 июня верфь Fincantieri Marinette Marine, заявил, что серия может быть увеличена до 20 кораблей.

На каждом фрегате будут установлены 32 вертикальные пусковые установки Mk.41. FFG (X) будет нести морской вертолет MH-60 Seahawk и беспилотный летательный аппарат MQ-8C Fire Scout

- заявил Трамп, выступая перед работниками верфи.

Новый фрегат будет в 30 раз мощнее боевых кораблей предыдущего поколения, а его водоизмещение составит 7,5 тыс. тонн. Я лично изменил внешний облик (нового-прим.) корабля

- добавил американский лидер.

Программа постройки фрегатов нового поколения FFG(X) была начата ВМС США еще в 2017 году. Новые фрегаты должны заменить не слишком удачные "литоральные боевые" корабли LCS.