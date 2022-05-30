ВМС США: новые фрегаты проекта FFG (X).

В рамках разработки 30-летнего плана строительства флота (2020-2049) ВМС США делают ставку на новые фрегаты и корабли класса LCS. Предполагается, что вместе они составят категорию малых надводных боевых кораблей (Small Surface Combatants, SSC), которая позволит не только расширить географическое присутствие флота, но и повысит его способность действовать в территориально просторном оперативном районе и перегружать оборону противника.

Малый надводный боевой корабль. Эскиз.

Конкурс новых фрегатов

Как сообщается, ВМС США планируют приобрести в общей сложности 20 новых фрегатов УРО. До принятия окончательного решения о наименовании будущего класса программа закупок запущена под обозначением FFG (X). Финальный тендер на проектирование и подготовку заказа прошел 20 июня 2019 г. У продавцов было время до 22 августа представить свои конструкторские предложения. Срок оценки претендентами своих затрат – до 26 сентября.

ВМС США исходят из расходов на закупку от 800 до 950 млн. долл. за корабль (состояние покупательной способности на 2018 г.). Нижняя цифра считается целью, верхняя – максимально приемлемой ценой. Стоимость всего класса оценивается в 1,281 млрд. долл.

Решение о закупке планировалось принять в феврале 2020 г. после изучения представленных проектов. Вручение заказа единственному победителю намечено на июль 2020 г. Согласно плану, закладка головного корабля класса состоится в 2020 г. – в дальнейшем в период 2021-29 гг. по два новых фрегата ежегодно. Двадцатый и последний фрегат должен быть закуплен в 2030 г. Поставка головного корабля ожидается в июле 2026 г.

Корабль прибрежной зоны проект Independence

По мнению экспертов, этот жесткий график будет выполнен только в том случае, если моделями для новых фрегатов послужат проекты кораблей уже готовых к строительству или кораблей, которые уже строятся. Программа также не предусматривает специальной разработки новых технологий: все компоненты и бортовые системы либо уже существуют, либо в настоящее время уже разрабатываются для использования на кораблях других классов.

В общей сложности для участия в тендере в июне 2019 г. заявки подали четыре судостроительных консорциума. Пятый поставщик, Lockheed Martin, изначально хотел представить проект, основанный на типе "Фридом" (Freedom), но в мае покинул соревнование по собственной инициативе.

Оставшиеся заявители представили иностранные военные корабли в качестве базового проекта для FFG (X):

Austal USA предлагает переработанную версию проекта "Индепенденс" (Independence);

Fincantieri и Marinette Marine ( F/MM ) вступают в гонку с итальянским фрегатом "Фремм" ( Fremm );

) вступают в гонку с итальянским фрегатом "Фремм" ( ); General Dynamics ( GD ) и Bath Iron Works ( BIW ) предлагают испанский F100 "Альваро до Базан" ( Alvaro de Bazan );

) и Bath Iron Works ( ) предлагают испанский F100 "Альваро до Базан" ( ); Huntington Ingalls Industries (HII) публично каких-либо деталей относительно своего варианта нового фрегата не раскрывает. Вместе с тем, ещё в 2019 г. компания заявляла о военизированной версии крупнейшего в США класса кораблей береговой охраны "Легенд" (Legend), также известного как катер национальной безопасности (National Security Cutter).

Корабль береговой охраны класса Legend

Новый фрегат – многоцелевой боевой корабль

ВМС США рассматривают проект FFG (X), как многоцелевой боевой корабль. Он может использоваться в открытом море и в прибрежных водах, автономно или в составе соединения. Диапазон решаемых задач включает противовоздушную и противоракетную оборону (Anti-Air Warfare, AAW), борьбу с надводными целями (Surface Warfare, SuW), подводными лодками (Anti-Submarine Warfare, ASW), а также ведение боевых действий в электромагнитном спектре (Electro-Magnetic Warfare, EMW) .

В январе 2020 г. ВМС США представили запланированное оснащение новых фрегатов:

ПВО и ПРО (AAW)

РЛС AN/SPY-6 EASR с активным электронным поворотом луча;

встроенные в корпус 32 ПУ шахтного типа Mk41 для пуска ракет-перехватчиков SM-2 Block IIIC и ESSM Block 2;

установка Mk49 с 21 ракетой-перехватчиком RIM-116 RAM;

система IFF UPX-21 для классификации воздушных целей по категории "свой-чужой".

РЛС AN/SPY-6 EASR с активным электронным поворотом луча

Пригодность нового фрегата для интеграции в боевую информационную систему соединения (Cooperative Engagement Capability System, CEC), обеспечивающую обмен данными между кораблями и координацию совместного поражения целей.

Возможности ПВО (ПРО) будут включать не только воздушное пространство над кораблем, но и более широкую зону. Проект FFG (X) может интегрироваться в ПВО оперативной группы кораблей. Тем не менее, по дальности возможности ПВО нового фрегата будут меньше, чем соответствующие параметры более крупных боевых кораблей.

Борьба с надводными целями (SuW)

57 мм палубная пушка;

ПУ (2×4 или 2×8) противокорабельных ракет большой дальности ( предположительно, Kongsberg Naval Strike Missile );

); электрооптическая система обнаружения целей Eoss Mk20;

электрооптический датчик контроля надводных целей "Сталкер" ( Stalker );

); РЛС контроля морского района большой дальности NGSSR.

Пуск противокорабельной ракеты Naval Strike Missile

Противолодочная война (ASW)

интегрированная в корпус ГАС AN/SQS-62;

буксирный гидролокатор TB-37;

ASW система управления AN/SQQ-89;

система противоторпедной защиты ADC;

противолодочное оружие большой дальности (такое как ASROC) в вертикальных ПУ;

палубные наводимые торпедные аппараты (для более старших проектов кораблей).

Боевые посты ASW системы управления AN/SQQ-89

Средства электромагнитной войны (EMW)

SLQ32 (V) 6 (SEWIP Block II) для ведения радиоэлектронной борьбы (позднее запланирована замена на SLQ32 (V) 7 Block III Lite);

оборудование для последующего внедрения лазерного оружия мощностью 150 кВт.

Первоначально новый фрегат будет эксплуатировать две жесткие надувные лодки типа RHIB длиной семь метров. Позже их заменят двумя RHIB по 11 м. В качестве бортовых авиационных средств планируются пилотируемые вертолеты MH-60R и БПЛА MQ-8C.

Вертолет MH-60R Seahawk

Вероятные перспективы

Новая боевая информационно-управляющая система (БИУС) для фрегатов разрабатывается Lockheed Martin. В качестве отправной точки служит БИУС COMBATSS, которая в настоящее время используется на кораблях LCS класса проекта Freedom. Платформонезависимая система легко модифицируется с помощью новой технологии.

Весьма вероятно, что некоторые детали оборудования новых фрегатов могут претерпеть изменения. Например, в ВМС в настоящее время обсуждают, следует ли количество ячеек вертикальных ПУ повысить до 48, чтобы увеличить боевую мощь корабля. Реализация этого предложения маловероятна. В мае специалисты ВМС США определили, что такой шаг потребует изменений в уже готовых конструкциях, что приведет к нежелательной задержке в разработке и закупках.

Еще один спорный вопрос: является ли предлагаемый запас роста достаточным для модернизации кораблей новыми технологиями в ближайшие десятилетия. До настоящего времени ВМС США требовали только 5% доступного пространства. Существует также дополнительный запас роста в пять процентов, который специально предназначен для монтажа электромагнитного оружия (лазеры, как упоминалось выше, микроволновое оружие или дополнительные системы РЭБ).

В целом, новый фрегат рассчитан на 25 лет службы. При 80 процентах мощности силовой установки корабль должен развивать скорость до 28 узлов. При 16 узлах дальность хода составит 3000 морских миль. Численность экипажа не должна превышать 200 чел. Для поддержания доступности фрегатов проекта FFG (X) ВМС США по опыту, практикуемому на кораблях LCS класса и на стратегических подводных лодках, планируют иметь по две укомплектованные команды на корабль.

Продолжение следует …

По материалам журнала MarineForum