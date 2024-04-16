Войну с Россией не потянут. Почему США теряют господство на море

Японский ракетный эсминец "Конго" во время совместных учений ВМС Японии и США в Японском море.

Пентагон на три года задерживает строительство головного фрегата Constellation

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости, Андрей Игорев. Пентагон сдвигает сроки принятия корабля нового класса: головной фрегат с управляемым ракетным вооружением типа Constellation передадут флоту не в 2026-м, а в 2029-м. Причинами задержки называют недостатки конструкции, нерасторопность поставщиков и трудности с поиском квалифицированных работников. Об актуальных проблемах американского кораблестроения — в материале РИА Новости.

Европейский проект

Фрегаты отсутствуют в составе ВМС США как класс с 2015-го, когда Пентагон списал последний из 51 вымпела проекта Oliver Hazard Perry. Американцы планировали заменить их литоральными боевыми кораблями (LCS — Littoral combat ship) типов Freedom и Independence, даже развернули серийное производство. Однако очень быстро выяснилось, что у этих кораблей масса "детских болезней" — от несовершенства конструкции до проблем с главной энергетической установкой. В итоге начали массово отправлять в запас "литоральники", не прослужившие и десяти лет. А флот, по сути, остался без легких эскортных кораблей.

Разработка нового вымпела с нуля заняла бы слишком много времени, поэтому в 2018-м Пентагон выбрал уже существующее решение. Американцы объявили конкурс, и два года спустя победило крупнейшее итальянское судостроительное предприятие Fincantieri с проектом фрегата типа FREMM. В апреле 2020-го концерн получил контракт на 795 миллионов долларов на детальное проектирование и строительство головного корабля для ВМС США с опцией еще на девять миллионов.

Девятнадцать вымпелов проекта FREMM с начала 2010-х вошли в состав ВМС Италии (подкласс Bergamini) и Франции (подкласс Aquitaine). Эти подклассы предназначены для противолодочной и противовоздушной обороны, уничтожения надводных кораблей и нанесения ударов по наземным объектам противника. Надстройка обоих выполнена по технологии "стелс", что снижает радиолокационную заметность. Конструкция и "Бергмини", и "Аквитании" модульная — это позволяет быстро модифицировать вымпел под конкретную задачу. Водоизмещение кораблей — 5800 тонн.

Фрегаты двух стран похожи внешне, но у них разные РЛС и системы ПВО, силовые установки и состав вооружения. К примеру, ракеты "поверхность — поверхность" (SCALP-Naval в 16 ячейках установок вертикального пуска) есть только у французов. Итальянцы же посчитали, что хватит двух орудийных установок калибра 127 и 76 миллиметров, поэтому на их фрегатах место в носу, зарезервированное под УВП, пока пустует.

Фрегат LCS Independence Источник изображения: © Фото : public domain / U.S. Navy photo by Naval Air Crewman 2nd Class Nicholas Kontodiakos

Итальянский подкласс

В качестве базы для перспективного американского фрегата проекта Constellation выбрали итальянский подкласс Bergamini. В августе 2022-го на американском судостроительном предприятии Fincantieri Marinette Marine Shipyard в Маринетте (штат Висконсин) состоялась церемония первой резки стали, ознаменовавшая начало строительства головного корабля. Американцам показалось мало просто скопировать итальянский дизайн, поэтому первоначальный проект серьезно изменили.

Американский фрегат имеет полное проектное водоизмещение 7300 тонн, наибольшую длину 151,18 метра и ширину 19,81 метрова. Корабль впервые в практике ВМС США будет оснащен комбинированной дизель-электрическо-газотурбинной (CODLAG) главной энергетической установкой. На борту — облегченная версия РЛС противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6, которую сейчас устанавливают на эсминцы УРО Arleigh Burke Flight III.

Вооружение — 32-зарядная универсальная пусковая установка Mk 41 (с ЗУР типов Standard SM-2 Block IIIC, Standard SM-6 ERAM и ESSM Block 2), 16 пусковых установок противокорабельных ракет NSM, одна 21-зарядная Mk 49 ЗРК самообороны RAM Block 2, 57-миллиметровое артиллерийское орудие Mk 110, 324-миллиметровые торпедные аппараты. В ангаре — противолодочный вертолет Sikorsky MH-60R Seahawk и один или два беспилотных вертолета Northrop Grumman MQ-8C Firescout.

И это далеко не полный список различий между Bergamini и Constellation.

Эсминец USS Chafee Источник изображения: © Фото : U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist Seaman Clemente A. Lynch

Комплекс проблем

Если подвести итог, то американцы попытались впихнуть в и без того ограниченное пространство FREMM чуть ли не все свои флотские новинки. От исходного технического задания вместо первоначальных 85 процентов сходства с итальянским прототипом осталось 15 процентов. А все из-за завышенных требований Пентагона, стремящегося превратить сравнительно небольшой вымпел в универсального солдата.

Constellation, по задумке руководства, должен будет поражать надводные корабли противника на загоризонтной дальности, обнаруживать и уничтожать подводные лодки, защищать эскортируемые корабли, применять активные и пассивные системы радиоэлектронного противодействия, обороняться от атак малых надводных кораблей, прикрывать огнем морской десант. Список задач, более подходящий эсминцу или крейсеру, нежели фрегату. Неудивительно, что кораблестроители столкнулись с рядом серьезных проблем и ограничений.

Во-первых, военно-морское судостроение США переживает серьезный кадровый кризис, который усугубляется конкуренцией в основных отраслях промышленности за квалифицированных рабочих. На верфях банально не хватает подготовленных специалистов.

К тому же верфь в Маринетте — относительно молодая и имеет опыт строительства только литоральных боевых кораблей, но никак не фрегатов. Во-вторых, пандемия коронавируса нарушила многие производственные цепочки и отсекла от программы Constellation важных поставщиков. В-третьих, из-за постоянных изменений проекта стоимость головного корабля возросла до 1,3 миллиарда долларов.

Но главная проблема — американцы, по сути, разучились делать корабли для морской войны с равным или близким по силе врагом. Почти 30 лет полного отсутствия соперников на море дали свои плоды. Выросло целое поколение офицеров и проектировщиков, привыкших, что США больше не воюют "по-взрослому", а их основной противник — слабо вооруженные боевики. Кроме того, желание впихнуть в перспективные единицы все лучшее сразу серьезно увеличивает сроки строительства и уменьшает размер серии. Яркий пример — суперсовременные эсминцы Zumwalt, в разработку которых Пентагон вложил годы и многие миллиарды, существуют сегодня в количестве лишь трех вымпелов.

Эсминец "Нань Чан" ВМС Китая во время маневрирования на учениях "Морское взаимодействие — 2021" Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В условиях большой войны массовость приобретает гораздо большее значение, чем уникальность и навороченность. Это прекрасно понимают в Китае, который Вашингтон назвал главным геополитическим противником. Верфи Поднебесной уже давно по производительности превзошли американские и с завидной частотой спускают на воду относительно недорогие, простые, но эффективные корабли.