На верфи в Мэринетт состоялась церемония крещения боевого корабля прибрежной зоны LCS-27 "Нантакет"

ЦАМТО, 9 августа. На предприятии компании Fincantieri Marinette Marine в Мэринетт (шт.Висконсин) 7 августа состоялась церемония крещения боевого корабля прибрежной зоны LCS-27 "Нантакет" класса "Фридом", предназначенного для ВМС США.

LCS-27 "Нантакет" станет 14-м кораблем класса "Фридом", построенным консорциумом, в который входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, проектировщик Gibbs & Cox, а также еще около 800 субподрядчиков в 42 штатах. Контракт на строительство корабля был заключен в октябре 2017 года. Церемония закладки киля LCS-27 состоялась 9 октября 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. До настоящего времени возглавляемый Lockheed Martin консорциум передал ВМС США 11 кораблей класса "Фридом". Последним 6 февраля 2020 года командованию ВМС США был передан LCS-19 "Сент-Луис".

В настоящее время на разных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей класса "Фридом", включая "Миннеаполис"/"Сент Поль" (LCS-21), "Куперстаун" (LCS-23), "Мэринетт" (LCS-25), "Нантакет" (LCS-27), "Белойт" (LCS-29), "Кливленд" (LCS-31).

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.

"Фридом" представляет собой стальной корабль длиной 118,1 м, шириной 17,6 м и полным водоизмещением 3450 т, оборудованный алюминиевой надстройкой. Комбинированная силовая установка позволяет развивать скорость более 40 узлов, дальность плавания – 4500 морских миль. Корабль оснащен автоматизированной системой боевого управления COMBATSS-21, разработанной с применением алгоритмов системы управления оружием "Иджис", РЛС TRS-4D. Он отличается высоким уровнем автоматизации, вооружен ЗРК SeaRAM и 57-мм АУ Mk.110, обладающей скорострельностью 220 выстр./мин. Корабль легко реконфигурируется и может оснащаться ПТУР "Хеллфайр Лонгбоу", 30-мм пушками, пилотируемыми и беспилотными аппаратами. На борту могут размещаться два вертолета MH-60, либо один вертолет MH-60 и один БЛА MQ-8.