Войти
ЦАМТО

На верфи в Мэринетт состоялась церемония крещения боевого корабля прибрежной зоны LCS-27 "Нантакет"

146
0
0
Источник изображения: Фото: Town of Nantucket

ЦАМТО, 9 августа. На предприятии компании Fincantieri Marinette Marine в Мэринетт (шт.Висконсин) 7 августа состоялась церемония крещения боевого корабля прибрежной зоны LCS-27 "Нантакет" класса "Фридом", предназначенного для ВМС США.

LCS-27 "Нантакет" станет 14-м кораблем класса "Фридом", построенным консорциумом, в который входят Lockheed Martin, Fincantieri Marinette Marine, проектировщик Gibbs & Cox, а также еще около 800 субподрядчиков в 42 штатах. Контракт на строительство корабля был заключен в октябре 2017 года. Церемония закладки киля LCS-27 состоялась 9 октября 2019 года.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей LCS осуществляется двумя основными подрядчиками, Lockheed Martin и Austal USA, по альтернативным проектам. До настоящего времени возглавляемый Lockheed Martin консорциум передал ВМС США 11 кораблей класса "Фридом". Последним 6 февраля 2020 года командованию ВМС США был передан LCS-19 "Сент-Луис".

В настоящее время на разных стадиях постройки находятся еще несколько кораблей класса "Фридом", включая "Миннеаполис"/"Сент Поль" (LCS-21), "Куперстаун" (LCS-23), "Мэринетт" (LCS-25), "Нантакет" (LCS-27), "Белойт" (LCS-29), "Кливленд" (LCS-31).

LCS – это новое поколение надводных боевых кораблей ВМС США, которые способны выполнять широкий спектр боевых задач как в открытом море, так и в прибрежной зоне. Среди основных функций кораблей: патрулирование, борьба с надводными кораблями и подводными лодками противника, защита флота от нападения малых надводных судов, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операции.

"Фридом" представляет собой стальной корабль длиной 118,1 м, шириной 17,6 м и полным водоизмещением 3450 т, оборудованный алюминиевой надстройкой. Комбинированная силовая установка позволяет развивать скорость более 40 узлов, дальность плавания – 4500 морских миль. Корабль оснащен автоматизированной системой боевого управления COMBATSS-21, разработанной с применением алгоритмов системы управления оружием "Иджис", РЛС TRS-4D. Он отличается высоким уровнем автоматизации, вооружен ЗРК SeaRAM и 57-мм АУ Mk.110, обладающей скорострельностью 220 выстр./мин. Корабль легко реконфигурируется и может оснащаться ПТУР "Хеллфайр Лонгбоу", 30-мм пушками, пилотируемыми и беспилотными аппаратами. На борту могут размещаться два вертолета MH-60, либо один вертолет MH-60 и один БЛА MQ-8.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Fire Scout
Phalanx CIWS
SH-60
Иджис
Компании
Austal
Fincantieri
Lockheed-Martin
Проекты
2020-й год
LCS-1
БПЛА
Похожие новости
02.08.2021
Америка прощается с «Независимостью»
26.05.2021
ВМС США приняли на вооружение корабль прибрежной зоны LCS-26 "Мобайл"
22.04.2021
ВМС США приняли на вооружение корабль прибрежной зоны LCS-24 "Окленд"
04.05.2020
Американский флот выбрал проект фрегата FREMM итальянского объединения Fincantieri
09.12.2016
LCS – крепкие корабли, требующие доработки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.08 04:06
  • 4
Описан ответ «Мертвой руки» после нападения на Россию
  • 10.08 03:53
  • 8
Основной этап реконструкции БАМа начнется в июле - Минобороны
  • 10.08 02:56
  • 39
9 танков Т-90С было потеряно армией Азербайджана в Нагорном Карабахе
  • 10.08 00:56
  • 1
Перспективы развития истребительного парка ВВС США
  • 09.08 20:59
  • 114
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 09.08 20:55
  • 5
Минобороны и холдинг "Вертолеты России" договорились о создании морской версии вертолета Ка-52М
  • 09.08 20:37
  • 2
Видим невидимых: ВКС получили мобильные всевидящие 3D-радары
  • 09.08 20:24
  • 4
Рогозин призвал вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК
  • 09.08 19:56
  • 3
Украинский конструктор заявил о шпионаже при создании российского Су-75
  • 09.08 19:24
  • 120
Перспективный легкий истребитель ЛТС в Жуковском
  • 09.08 18:40
  • 1
СЛО «Россия» переданы еще два новых самолета Ту-214ПУ
  • 09.08 18:26
  • 67
Сухопутные войска Перу не смогли найти замену советским Т-55
  • 09.08 17:42
  • 2
Шойгу заявил, что импортозамещение в 2,5 раза увеличит долю РФ на внутреннем рынке
  • 09.08 17:42
  • 3
The Hill (США): одна лишь оборона не защитит нас от России и Китая
  • 09.08 17:41
  • 5
Как переселение чиновников в Сибирь поможет России