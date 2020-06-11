Войти
ЦАМТО

PT Lumindo Artha Sejati представила первый модернизированный образец плавающего танка ПТ-76 КМП Индонезии

265
0
0
Легкий плавающий танк ПТ-76
Легкий плавающий танк ПТ-76.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 10 июня. Индонезийская компания PT Lumindo Artha Sejati представила первый модернизированный образец советского легкого плавающего танка ПТ-76 Корпуса морской пехоты Индонезии.

Как сообщает Armyrecognition.com, модернизированный ПТ-76 оснащен новым двигателем Detroit Diesel американского производства и вооружен 90-мм пушкой Cockerill Mk III бельгийской компании John Cockerill (ранее CMI Defense), а также новой системой управления огнем.

Дизельный двигатель Detroit Diesel 6V-92T развивает мощность 300 л.с. при 2100 об./мин. в сочетании с оригинальной коробкой передач. Пакет модернизации также включает интеграцию на борт нового генератора переменного тока (24В, 200 Ач), новой системы охлаждения и электрооборудования.

Оригинальная 76,2-мм пушка заменена 90-мм пушкой Cockerill Mk III, которая использует широкий спектр боеприпасов. Чтобы повысить точность стрельбы была установлена новая система управления огнем, а также новый прицел наводчика с дневным / ночным каналами, включая лазерный дальномер. Кроме того, модернизированный ПТ-76 оборудован новой твердотельной полностью электрической системой стабилизации оружия, а также новой системой пожаротушения.

Советский 7,62-мм спаренный пулемет заменен 7,62-мм пулеметом европейского производства (подобное вооружение может быть установлено и на крыше башни для противовоздушной обороны).

Первый опытный образец легкого плавающего танка ПТ-76 был изготовлен в 1950 году. После испытаний и дальнейших модификаций эти машины были приняты на вооружение в СССР в 1951 году. Производство осуществлялось на Волгоградском тракторном заводе с 1958 по 1967 гг. В общей сложности было произведено 12 тыс. машин для внутреннего и экспортного рынков. Общий объем экспорта составил около 2000 ед. Плавающие танки ПТ-76 были экспортированы в 25 стран, включая Индию, Ирак, Сирию, КНДР и Северный Вьетнам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Вьетнам
Индия
Индонезия
Ирак
КНДР
Россия
Сирия
США
Компании
Daimler AG
ВГТЗ
Похожие новости
12.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть I
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
06.10.2010
География китайской мощи
30.07.2010
"БРОНЯ" для Египта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.06 08:11
  • 1
«Ратник» бегать не обучен
  • 11.06 08:01
  • 18
Рогозин заявил о создании в «Роскосмосе» профильных холдингов
  • 11.06 07:35
  • 24
ЗРПК «Панцирь» против атаки БПЛА: слабые места при варианте слабой обученности экипажей
  • 11.06 07:31
  • 5
Новая ракета меняет условия столкновения России и США в море
  • 11.06 06:46
  • 3
Дорогое «удовольствие»: С-350 способен сбивать турецкие БПЛА Bayraktar
  • 11.06 03:38
  • 8
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 11.06 02:41
  • 56
NI прокомментировал испытания модернизированного Ту-22М3М
  • 11.06 00:36
  • 2
Патрушев указал на дефицит компетентных маркетологов и зависимость от импорта в ОПК
  • 11.06 00:12
  • 1
США испытали барражирующий гиперзвуковой боеприпас
  • 10.06 23:43
  • 2
На пути спутникового интернета Илона Маска встало неожиданное препятствие
  • 10.06 22:51
  • 1
Рогозин рассказал о насмешках США над Роскосмосом после успешного пуска Crew Dragon к МКС
  • 10.06 22:02
  • 8
На Украине назвали способ ударить по Сибири
  • 10.06 21:03
  • 10
"Алмаз-Антей" поставит Минобороны три полка С-400 и четыре комплекта С-350
  • 10.06 21:00
  • 2
В Астрахани спустили на воду уникальный кран-гигант для ВМФ
  • 10.06 20:27
  • 17
Современные бронемашины поступят в Сухопутные войска до конца 2020 года