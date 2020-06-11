PT Lumindo Artha Sejati представила первый модернизированный образец плавающего танка ПТ-76 КМП Индонезии

ЦАМТО, 10 июня. Индонезийская компания PT Lumindo Artha Sejati представила первый модернизированный образец советского легкого плавающего танка ПТ-76 Корпуса морской пехоты Индонезии.

Как сообщает Armyrecognition.com, модернизированный ПТ-76 оснащен новым двигателем Detroit Diesel американского производства и вооружен 90-мм пушкой Cockerill Mk III бельгийской компании John Cockerill (ранее CMI Defense), а также новой системой управления огнем.

Дизельный двигатель Detroit Diesel 6V-92T развивает мощность 300 л.с. при 2100 об./мин. в сочетании с оригинальной коробкой передач. Пакет модернизации также включает интеграцию на борт нового генератора переменного тока (24В, 200 Ач), новой системы охлаждения и электрооборудования.

Оригинальная 76,2-мм пушка заменена 90-мм пушкой Cockerill Mk III, которая использует широкий спектр боеприпасов. Чтобы повысить точность стрельбы была установлена новая система управления огнем, а также новый прицел наводчика с дневным / ночным каналами, включая лазерный дальномер. Кроме того, модернизированный ПТ-76 оборудован новой твердотельной полностью электрической системой стабилизации оружия, а также новой системой пожаротушения.

Советский 7,62-мм спаренный пулемет заменен 7,62-мм пулеметом европейского производства (подобное вооружение может быть установлено и на крыше башни для противовоздушной обороны).

Первый опытный образец легкого плавающего танка ПТ-76 был изготовлен в 1950 году. После испытаний и дальнейших модификаций эти машины были приняты на вооружение в СССР в 1951 году. Производство осуществлялось на Волгоградском тракторном заводе с 1958 по 1967 гг. В общей сложности было произведено 12 тыс. машин для внутреннего и экспортного рынков. Общий объем экспорта составил около 2000 ед. Плавающие танки ПТ-76 были экспортированы в 25 стран, включая Индию, Ирак, Сирию, КНДР и Северный Вьетнам.