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The National Interest (США): почему российские баллистические ракеты «Искандер», размещенные в Калининграде, представляют собой такую проблему

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Самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М"
Самоходная пусковая установка 9П78-1 "Искандер-М".
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

По своему размеру ракетный арсенал России не имеет аналогов — Россия унаследовала обширный запас ракет от Советского Союза. Почему НАТО боится столкнуться с ними в случае конфликта, разбирался американский эксперт.

По своему размеру ракетный арсенал России не имеет аналогов - Россия унаследовала обширный запас ракет от Советского Союза. Хотя он уже не очень новый, ракетный арсенал России является основой российской стратегии "начиная с преграждения доступа/блокирования зоны в условиях локальных конфликтов и заканчивая доставкой стратегического ядерного оружия на другие континенты".

В то время как о стратегическом сдерживании посредством российских межконтинентальных баллистических ракет, оснащенных ядерными боеголовками, было многое сказано и написано, эксперты зачастую упускали из виду российские баллистические ракеты малой дальности.

Факты

Ракета "Искандер" (по классификации НАТО - SS-26 Stone) имеет дальность примерно в 400-500 километров. Она способна нести различные типы боезарядов, включая боеголовки глубокого проникновения в грунт, фугасные боеголовки и термобарические боеголовки. Дальность экспортных модификаций немного меньше и составляет около 280 километров, и они могут нести боеголовки весом до 480 килограммов, тогда как российский стандарт предполагает боеголовки весом от 480 до 700 килограммов.

Показатели точности этой ракеты тоже достаточно высокие. "Искандеры" используют комбинацию "интерциальной системы наведения, системы ГЛОНАСС и радиолокационного площадного корреляционного наведения, и эти ракеты способны наносить удары с круговым вероятным отклонением в 2-5 метров". Проще говоря, в 50% случаев "Искандер" попадает в точку, находящуюся в 2-5 метрах от заданной координаты. Хотя это может показаться существенной погрешностью, у советских баллистических ракет Р-17 круговое вероятное отклонение составляло 50 метров, то есть они были намного менее точными.

Стоит также отдельно обратить внимание на особенности транспортера. Он способен перевозить сразу две ракеты "Искандер", расположенные параллельно друг другу. Сам транспортер оснащен бронированной крышей, которая защищает находящиеся внутри ракеты, а кабина транспортера оснащена системами защиты от химической, биологической и ядерной угроз. На поле боя транспортеры находятся в сопровождении транспортно-заряжающих машин, которые способны осуществлять быструю перезарядку с помощью кранов.

Силовая дипломатия

Система "Искандер" развернута внутри России, а также в Калининградской области - российском анклаве, граничащем с Польшей и Балтийским морем. Ракеты, находящиеся в Калининграде, могут поражать цели на территории Польши, на востоке Германии, на юге Швеции, в Латвии, Литве и Эстонии, а таже в Белоруссии и на большей части территории Балийского моря.

Находящиеся в Калининграде "Искандеры" представляют собой наглядное проявление российской силовой дипломатии. Оттуда Россия может наносить удары по целям в Балтийском море, угрожая важному транспортному маршруту, и поражать цели альянса НАТО. Поскольку ракеты "Искандер" не несут ядерные боезаряды, риск ядерной конфронтации минимален.

Экспорт

Хотя в разные моменты свою заинтересованность в ракетах "Искандер" выражали несколько стран - Сирия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты в 2005 году, Индия, Кувейт, Южная Корея, Сирия, Малайзия и вновь ОАЭ в 2008 году и Саудовская Аравия в 2015 году, - Армения и Алжир стали единственными странами, которые купили у России эти комплексы - в 2016 и 2017 году соответственно.

Сегодня в России

Ракетный арсенал России является огромным и весьма впечатляющим - и находится в состоянии эксплуатационной готовности. "Искандеры" - не исключение, и эти ракеты представляют собой наглядное проявление постсоветской стратегии по развитию все более совершенных ракетных технологий. В сочетании с четкой стратегией преграждения доступа/блокирования зоны, особенно в Калининградской области рядом с Балтийским морем, ракеты "Искандер" являются эффективным оружием.

Калеб Ларсон имеет степень магистра в области государственной политики, и в издании National Interest он освещает такие темы, как российская безопасность, вопросы европейской обороны, немецкая политика и культура.


Калеб Ларсон (Caleb Larson)

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