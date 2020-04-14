«Принудительная дипломатия»: почему НАТО опасается «Искандеров»

The National Interest рассказал о пугающем НАТО российском комплексе

Американские СМИ снова обратили внимание на оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», размещенный в Калининграде. Из-за чего российское оружие имеет такое большое значение для западных стран и почему НАТО опасается его боевого применения в случае военного конфликта, - в материале «Газеты.Ru».

Российский ракетный арсенал не имеет аналогов в мире по количеству изделий, пишет The National Interest. «Москва унаследовала обширную коллекцию ракет от Советского Союза, и несмотря на то, что российский ракетный арсенал несколько устарел, он составляет основу для стратегических действий Москвы», - отмечают американские журналисты.

По мнению авторов статьи, в рамках термина A2/AD это подразумевает «воспрещение доступа/блокирования зоны» (anti-access/area denial, A2/AD) в локальных конфликтах, которая заключается в том, что объединенные вооруженные силы НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска получения неприемлемого ущерба. Как считают в NI,

ОТРК «Искандер» является самым опасным оружием ВС РФ. Этот комплекс имеет очень низкий барьер неядерного применения, а большая дальность стрельбы ракет и их возможности преодоления ПРО может сразу же привести к огромному ущербу ОВС НАТО в случае нанесения ударов «Искандерами» по аэродромам, складам боеприпасов и материальных средств и тому подобным объектам.

Помимо этого, применение российского ракетного арсенала распространяется вплоть до «доставки стратегического ядерного оружия через континенты».

Хотя со стороны коллективного Запада было сделано многое для сдерживания Москвы с помощью стратегических ядерных сил, российские баллистические ракеты малой дальности были «несколько упущены».

Ракета SS-26 «Искандер» имеет дальность стрельбы от 400 до 500 км. «Искандер» может использовать очень широкий набор боевых частей. Основными из них являются следующие:

- для поражения площадных целей и окопанной техники используется кассетная осколочная боевая часть с дистанционным подрывом в воздухе 54 боевых элементов для поражения людей и техники в окопах сверху;

- для поражения бункеров используется бетонобойная боевая часть;

- для поражения точечных целей используется обычно осколочно-фугасная боевая часть. Остальные боевые части могут быть применены для специфических (нетиповых) задач. Помимо этого, ОТРК может комплектоваться специальной (ядерной) боевой частью мощностью до 50 килотонн.

Экспортные модели «Искандера», пишет NI, имеют меньшую дальность стрельбы - около 280 км. Для иностранных заказчиков предлагается упрощенный вариант ракеты «Искандер-М» под названием «Искандер-Э».

Упрощение комплекса касается сокращения дальности стрельбы и варианты поставки не включают кассетные боевые части с самоприцеливающимися элементами. Сокращение дальности ОТРК в экспортном варианте обусловлено тем, что экспорт ракет с дальностью поражения более 300 км запрещен международными договорами.

«Это также довольно точное оружие», - указывает NI. Система наведения «Искандера» смешанная: инерциальная на начальном и среднем участках полета и оптическая на конечном участке полета, чем достигается высокая точность попадания ракеты в цель. Промах - не более 5-7 м. Возможно использование ГЛОНАСС в дополнение к инерциальной системе наведения. Существует несколько модификаций ракеты, отличающихся боевой частью и телеметрией. Ракеты в полете могут получать по радио дистанционно новые координаты цели, что позволяет поражать подвижные цели (включая корабли).

Оптическая головка самонаведения (ГСН) производства НПП «Радар ммс» является инфракрасной. Она позволяет по ориентирам на местности находить объект поражения даже в безлунную ночь. Преимуществом оптической ГСН является устойчивость против применения противником средств РЭБ для подавления сигналов спутниковой навигации или радиокоманд.

В составе комплекса «Искандер» есть транспортно-заряжающая машина, которая предназначена для транспортировки двух дополнительных ракет. Для установки изделий на самоходную пусковую установку ТЗМ оснащена погрузочным краном.

ОТРК «Искандер» развернут как на основной территории России, так и в Калининграде, важном российском эксклаве рядом с Польшей и Балтийским морем, пишет NI. Из этого региона «Искандер» может поразить цели в Польше, некоторых областей восточной Германии, южной части Швеции, Латвии, Литве и Эстонии, Белоруссии и значительной части Балтийского моря.

Калининградские «Искандеры» являются «отличным примером российской принудительной дипломатии»,

пишет NI. Из этого эксклава Россия может поразить цели на большей части Балтийского моря, угрожая важному маршруту доставки войск и материальных средств, а также уничтожить многие объекты Объединенных вооруженных сил НАТО.

Издание оценило и экспортные возможности «Искандера». Несколько стран в разное время проявляли интерес к приобретению системы (Сирия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты в 2005 году, Индия, Кувейт, Южная Корея, Сирия, Малайзия и снова ОАЭ в 2008 году, Саудовская Аравия в 2015 году). Однако пока Армения и Алжир остаются единственными покупателями ОТРК. Контракты были исполнены в 2016 и 2017 годах соответственно.

«Российская ракетная коллекция» остается грозной и внушительной, считают американские журналисты. «Искандер» в этом плане является представителем все более точных ракетных технологий.

В сочетании с четкой российской стратегией A2/AD, особенно в Балтийском регионе с дислокацией ОТРК в Калининградском эксклаве, «Искандер» является весьма эффективным оружием.

«Напомнил бы, что в настоящее время существует несколько модификаций ОТРК «Искандер», - отметил в беседе с «Газетой.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Эксперт уточнил, что к таковым относятся, во-первых, Искандер-М - вариант для ВС РФ с двумя квазибаллистическими ракетами 9М723 на ПУ, дальность стрельбы системы составляет до 500 км; во-вторых, «Искандер-К» - вариант с использованием двух крылатых ракет Р-500 с дальностью стрельбы до 500 км. Высота полета ракеты около 7 м при выходе на цель и изделие автоматически корректируется все время полета и автоматически огибает рельеф местности; наконец, это экспортный вариант ОТРК - «Искандер-Э».

Как уточнил собеседник издания, последняя ракетная бригада в ВС РФ получила «Искандер» в конце ноября 2019 года. Дислоцированная в Курске 448-я ракетная бригада 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа завершила перевооружение с оперативно-тактических ракетных комплексов 9К79-1 «Точка-У» на новые оперативно-тактические ракетные комплексы 9К720 «Искандер-М».

До последнего времени 448-я ракетная бригада оставалась последней из 13 ракетных бригад Вооруженных сил России, оснащенной устаревшими ОТРК «Точка-У». Таким образом, перевооружение этой бригады знаменует окончательное снятие ОТРК «Точка-У» с вооружения линейных частей Вооруженных сил России (хотя, вероятно, эксплуатация «Точки-У» еще некоторое время продлится частями 60-го учебного центра боевого применения Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск России в Капустином Яру).

Остальные 12 ракетных бригад получили с 2010 по 2019 года бригадные комплекты ОТРК «Искандер-М» (девять бригад были перевооружены с ОТРК «Точка-У» и три бригады - 3-я, 12-я и 464-я - были сформированы дополнительно).

448-я ракетная бригада в Курске получила второй из двух дополнительных бригадных комплектов ОТРК 9К720 «Искандер-М» по контракту, заключенному в августе 2017 года Министерством обороны Российской Федерации с АО «Научно-производственная корпорация «КБ Машиностроения». Первый бригадный комплект ОТРК «Искандер-М» по данному контракту был ранее в начале 2019 года поставлен для укомплектования вновь сформированной 464-й ракетной бригады 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа с дислокацией в Знаменске (Астраханская область, тот же полигон Капустин Яр).

Среди отличительных качеств ОТРК «Искандер» специалисты выделяют мобильность, малое время развертывания, а также маневренность и точность наведения ракет на цель. Завершение перевооружения «Искандерами» существенно повысит боевой потенциал российской армии.

Михаил Ходаренок