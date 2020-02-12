Дневник (Болгария) две трети болгар не хотят помогать союзникам по НАТО в случае нападения России

Более двух третей болгар не хотят оказывать поддержку союзнику по НАТО при возможном нападении на него России. Также большинство болгар не разделяют мысль, что для поддержания мирового порядка нужно иногда воевать. Сотрудничать болгары предпочли бы с Россией, а не с США. Что еще выявило исследование Pew Research Center?

Более двух третей болгар отвергают военное вмешательство своей страны в поддержку союзника по НАТО при возможном нападении России на него. По сравнению с американским исследованием, проведенным в Болгарии чуть больше десяти лет назад, процент одобряющих действия альянса упал ниже 50%.

Среди других анкетированных стран Болгария вероятнее всего отдаст предпочтение поддержанию связей с Россией, а не с Соединенными Штатами. Также большинство болгар не разделяют мысль, что для поддержания мирового порядка нужно иногда воевать.

Кроме того, более половины опрошенных в Болгарии, Венгрии, Греции и Турции сходятся во мнении, что их родине принадлежат части других государств. (Отсутствие территориальных претензий или споров с соседями является одним из основных условий вступления в альянс).

Такова часть результатов исследования, проведенного Pew Research Center, охватывающего 19 государств - 16 стран НАТО (более половины), Швецию, Россию и Украину. Опрос 31 029 участников, проведенный в период с 13 мая по 12 августа прошлого года (1045 из них в Болгарии, главный партнер - Gallup), показывает, что в целом НАТО остается в форме, и поддержка Союза сильна. Средний балл поддержки НАТО составляет 53%, только 27% выразили неодобрение.

Однако данные также показывают серьезные различия в оценках между странами-участницами НАТО, а также серьезные различные в идеологии - взгляды правых предполагают более сильную поддержку НАТО. Однако разрыв между "левыми" и "правыми" варьируется в зависимости от страны.

Евроатлантическая солидарность

Если Россия вступит в серьезный конфликт с соседней страной - членом НАТО, должна ли будет страна-респондент придти ей на помощь, согласно принципу коллективной обороны статьи 5 Вашингтонского договора?- из всех опрошенных для исследования стран НАТО ни одна не поддержала Болгарию в ответе на этот вопрос.

Статья Вашингтонского договора гласит, что "вооруженное нападение на одного или нескольких участников альянса в Европе или Северной Америке будет считаться нападением на них всех (участников договора)". Это означает, что "в случае такого вооруженного нападения каждый из них, реализуя свое право на индивидуальную и коллективную самооборону, признанное в статье 51 Устава Организации Объединенных Наций, должен оказать помощь стране, подвергшейся нападению, или странам Договора путем незамедлительного принятия индивидуальных и согласованных с остальными странами Договора мер, которые он сочтет необходимыми, в том числе и использование вооруженной силы для восстановления и поддержания безопасности в Североатлантическом регионе".

В Болгарии только 12% ответили "да", согласившись прийти на помощь союзнику, 69% респондентов ответили "нет". Следующие страны с наибольшей долей респондентов, ответивших "нет" - Италия и Греция - 66% и 63% соответственно, в этих же странах наименьший процент ответивших "да" (25%). В случае с Италией это снижение ответа на 15 пунктов по сравнению с 2015 годом.

В восьми из 16 стран (Франция, Испания, Германия, Словакия, Турция плюс уже упомянутые) на вопрос о евроатлантической солидарности ответили "нет" более 50% опрошенных. Большинство респондентов считает, что ответ "да" дали только в Нидерландах, Соединенных Штатах, Канаде, Великобритании и Литве.

Ровно 50% - таков средний показатель ответивших "нет", средний показатель для ответивших "да" - 38%.

Однако когда заходит вопрос о том, будут ли США защищать союзника НАТО при нападении со стороны России, ответы резко меняются. Только в Италии 75% ответили "да", а 16% - "нет". Большие колебания наблюдаются в Чехии, Венгрии и Турции (где процент ответивших утвердительно или отрицательно не превысил 50, а разница между ответившими "да" и "нет" меньше 10 пунктов). В среднем примерно 29% респондентов ответили "нет" в исследованных странах.

По этому показателю есть возрастные различия - молодые респонденты в Испании, Франции, Словакии, Канаде и Германии ответили, что в такой ситуации США будут применять силу. В Испании, например, такого мнения придерживается 84% людей в возрасте от 18 до 29, но две трети испанцев старше 50 лет с этим не согласились.

Болгария лидирует по отрицательным ответам по еще одному показателю - 54% респондентов не согласны с утверждением, что "иногда необходимо использовать военную силу для поддержания порядка в мире". Другой страной с подавляющим большинством ответивших "нет" стала Германия (52%), при средних результатах среди стран НАТО 36% "нет" и 57% "да".

От двух третей до трех четвертей респондентов ответили "да" в США, Канаде, Великобритании, Турции, Венгрии, Нидерландах и Франции. Почти во всех остальных странах (за исключением Литвы, Греции, Германии и Болгарии) более половины респондентов ответили утвердительно.

Тесные связи с Россией

Большее число болгарских респондентов считает, что их страна должна иметь более тесные связи с Россией (28% респондентов), а не с США (16%). Болгария - страна с наибольшей долей желающих поддерживать близкие отношения с Россией среди анкетированных.

В то же время Болгария вписывается в тенденцию Центральной и Восточной Европы, наряду с Италией и Грецией, где большинство респондентов считает, что необходимы близкие отношения с обеими силами, поскольку отношения и с США, и с Россией "одинаково важны". Более 50% опрошенных заявили об этом в Польше и Венгрии, ровно 50% - в Словакии, 47% - в Болгарии.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов во время встречи в Белом доме в Вашингтоне Источник изображения: © AP Photo, Patrick Semansky

Обратная тенденция наблюдается в Западной Европе (за исключением в некоторой степени Германии, где только 39% опрошенных предпочитают отношения с США). В Великобритании такой ответ дали 83% респондентов, в Голландии - 82%, в Испании и Швеции - более 70%,

И здесь также наблюдается идеологический раскол - среди "левых" в Болгарии только 5% считают США своим партнером, среди "правых" - 32%.Это самая большая разница между двумя группами в процентном соотношении, за ней следует Чехия (15% "левых" и 40% "правых"). Единственным исключением стала Венгрия, где не правые, а левые предпочитают США в качестве партнера.

Доверие к НАТО

В Болгарии степень доверия к НАТО уменьшилась на 12 пунктов (с 54% до 42%) с 2007 по 2019 год, но более серьезные изменения произошли в ведущих европейских державах - во Франции (с 71% до 49%) и в Германии (с 73% до 57%) за тот же период.

К НАТО отрицательно относятся 28% всех респондентов Болгарии, 38% респондентов во Франции и 33% в Германии.

На другом полюсе находятся Литва (за тот же период доверие выросло с 59% до 77%), Польша (с 72% до 82%) и Украина (с 34% до 53%). Также есть небольшое неодобрение - в Литве это 12%, в Польше это только 8%, самый низкий процент несогласия.

Тем не менее, процент респондентов с негативным отношением к НАТО высок в Турции и Греции - 55% и 51% соответственно. Турция имеет самое слабое одобрение; его выразил только каждый пятый (21%).

Взгляды имеют значение

В Болгарии существует весомая разница в одобрении НАТО между теми, кто определяет себя левыми, и теми, кто считается правыми. Только 25% левых положительно относятся к альянсу, среди правых его поддерживают 63% - разница в 38 пунктов.

Еще больше разница в Швеции (41 пункт), а на болгарскую ситуацию похожа разница в Чехии (36). В Испании это примерно 25%.

Территориальные претензии

В Венгрии, Греции, Болгарии и Турции более половины респондентов согласны с тем, что территории соседних стран "в действительности принадлежат им" - в среднем в рамках этого исследования на подобный вопрос 45% респондентов ответили "нет" и 35 "да".

В Болгарии так считают 58% опрошенных и только 22% ответили "нет". Самая большая разница среди отвечающих в Венгрии (67% "да" и 25% "нет"). Все страны, в которых преобладает утвердительный ответ, находятся в Центральной и Восточной Европе - больше всего говорят "да" в Польше и Словакии, то же наблюдается в России и Украине.

Хотя по Болгарии нет конкретных данных по этому вопросу, согласно исследованию, "сторонники крайне правых популистских партий с большей вероятностью скажут, что части соседних стран принадлежат их стране", и это тенденция есть как в Восточной Европе, так и в западных странах.