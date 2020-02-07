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Интерфакс-АВН

"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ

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ОАО «ОКБ Сухого»
ОАО «ОКБ Сухого».
Источник изображения: www.mai.ru

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Компании "МиГ" и "Сухой" объединят в структуре ОАК для разработки и производства всей российской боевой авиации, сообщили в пресс-службе корпорации.

"Илья Тарасенко (новый глава "Сухого" и "МиГа", - ИФ) сосредоточится на формировании на базе ПАО "Компания Сухой" и АО РСК "МиГ" Дивизиона военной авиации ОАК. Эта структура будет заниматься разработкой, производством, продажей и обслуживанием всей линейки текущих и перспективных самолетов боевой авиации ОАК", - заявили в Объединенной авиастроительной корпорации.

"Консолидация основных научно-производственных мощностей военного авиастроения позволит более эффективно выполнять существующие программы и развивать перспективные проекты", - сказали в ОАК.

В корпорации отметили, что Тарасенко также сохранит пост заместителя гендиректора ОАК по военно-техническому сотрудничеству. Прежний руководитель "Сухого" Игорь Озар покидает компанию.

Тарасенко родился 23 марта 1980 года в Москве, в 2002 году закончил Московский авиационный институт (МАИ). С 2002 по 2009 год работал в структуре "Сухого" - начал с должности техника в ОКБ, к 2009 году дойдя до позиции директора сводной дирекции компании "Сухой". После этого до 2014 года работал в корпорации "МиГ", сменив четыре должности от руководителя дирекции по координации программ до первого заместителя гендиректора. В 2014-2016 годах был президентом компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), создающей Sukhoi Superjet 100. В сентябре 2016 года вернулся в "МиГ" уже в качестве генерального директора, в октябре 2018 года по совместительству стал заместителем главы ОАК по ВТС.

Компания "Сухой" серийно производит бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35 в интересах Минобороны РФ, а также выполняет ряд экспортных контрактов. Кроме того, "Сухой" работает над истребителем пятого поколения Су-57 и тяжёлым ударным беспилотником "Охотник".

По итогам 2017 года "Сухой" был самой прибыльной компанией в составе ОАК (аналогичные данные за 2018 год не публиковались). В 2018 году компания выполнила контрактные обязательства на сумму более 114,5 млрд рублей, получив чистую прибыль в размере 4 млрд 8 млн рублей.

Выручка "МиГа" в 2018 году составила порядка 89,5 млрд руб, чистая прибыль - 3,5 млрд руб.

Корпорация "МиГ" производит боевые самолеты семейства МиГ-29 для экспортных поставок и легкий истребитель МиГ-35 для Минобороны РФ (в 2018 году подписан контракт на 6 машин). Также в компании ведется модернизация высотного истребителя-перехватчика МиГ-31, который стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракеты "Кинжал". Кроме того, корпорация является головным изготовителем нового регионального пассажирского самолёта Ил-114.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-114
Кинжал БР
МиГ-29
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5 комментариев
№1
07.02.2020 05:14
Так будет проще развалить , а уж если за дело Сердюков взялся то .... )))
-1
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№2
07.02.2020 08:44
Теперь у конструкторов обеих контор не будет никакого азарта конкуренции. Технических хитростей будет гораздо меньше, будут делать строго по тех. заданию.
+1
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№3
07.02.2020 09:13
За что боролись- на то и напоролись! Любой здравомыслящий человек поймет, что происходит...альфаджет впереди....и развал тоже!
0
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№4
07.02.2020 09:30
Ну, собственно, к этому и шло. Окончательное поглощение Мига.
0
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№5
07.02.2020 09:39
Вот вам и однодвигательный стелс
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