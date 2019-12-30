Войти
Военное обозрение

МО РФ отчиталось о тратах за 2019 год и анонсировало появление боевого лазера на самолётах

862
0
+1

Источник изображения: Корпорация "Сухой"

На закупку вооружений и мероприятия по обеспечению государственного оборонного заказа Министерство обороны РФ в 2019 году израсходовало более 1,5 триллиона рублей. Часть средств пошла на закупку для нужд Вооружённых сил боевых лазерных комплексов "Пересвет", постановку на вооружение гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и других новейших вооружений.

Такое заявление сделал замминистра оборонного ведомства России Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда». Более 68 процентов этой суммы пошли на комплектные серийные закупки высокотехнологичных образцов вооружений и техники. Это позволило ведомству не снижать темпы оснащения армии России современной военной техникой.

Говоря о планах на следующий год, заместитель министра обороны назвал в качестве одной из важнейших задач увеличение скорости отечественного гиперзвукового оружия. Алексей Криворучко сообщил, что разработчики оружия планируют довести скорость полета российских ракет до 10 Махов. Их деятельность направлена на улучшение тактико-технических характеристик новых образцов вооружений, а также расширения сфер их применения. Работы по разработке и совершенствованию гиперзвукового оружия ведутся для применения их с воздушного, морского и наземного базирования.

Источник изображения: Корпорация "Сухой"

Представитель российского военного ведомства отметил, что в условиях обострения военно-политической обстановки в мире Вооруженные силы РФ должны не только обеспечивать стратегическое сдерживание, но также быстро и эффективно реагировать на все существующие и прогнозируемые угрозы.

Дополнительно чиновник Минобороны коснулся темы развития боевого лазерного оружия. Как известно, не так давно на вооружение ВС РФ поступили наземные комплексы "Пересвет". Алексей Криворучко заметил, что в дальнейших планах значится размещение боевого лазерного комплекса на средствах авиации. В частности, речь зашла о размещении "Пересвета" на самолёте. При этом он не назвал конкретной модели самолёта, на которую боевой лазер планируется устанавливать.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал ЗРК
Пересвет
Компании
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
ГЗЛА
Гособоронзаказ
Похожие новости
30.12.2019
Интервью заместителя министра обороны России Алексея Криворучко о развитии системы вооружения
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
28.06.2017
Путин в Ижевске посетит концерн "Калашников" и завод "Купол"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.12 00:45
  • 2
Для армии испытывают новый беспилотник "Иноходец"
  • 31.12 00:25
  • 13
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 30.12 23:35
  • 1
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
  • 30.12 23:27
  • 1
Завершены испытания ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»
  • 30.12 23:23
  • 1
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
  • 30.12 23:09
  • 4
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 30.12 22:52
  • 1
Бани из осины установят на подлодках проекта "Борей-А"
  • 30.12 22:37
  • 2
Шойгу предположил, что Национальный центр управления обороной сможет работать без человека
  • 30.12 22:36
  • 2
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 30.12 22:23
  • 1
"Роскосмос" констатировал увеличение числа российских спутников
  • 30.12 22:18
  • 33
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 30.12 22:15
  • 1
Алжир заключил крупный пакет контрактов на авиационную технику
  • 30.12 21:46
  • 18
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 30.12 18:15
  • 6
У НАТО новая проблема: сближение Турции с Россией (The Wall Street Journal, США)
  • 30.12 16:49
  • 1
"Ил" анонсировал серийное производство военно-транспортных самолетов