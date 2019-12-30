МО РФ отчиталось о тратах за 2019 год и анонсировало появление боевого лазера на самолётах

Источник изображения: Корпорация "Сухой"

На закупку вооружений и мероприятия по обеспечению государственного оборонного заказа Министерство обороны РФ в 2019 году израсходовало более 1,5 триллиона рублей. Часть средств пошла на закупку для нужд Вооружённых сил боевых лазерных комплексов "Пересвет", постановку на вооружение гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и других новейших вооружений.

Такое заявление сделал замминистра оборонного ведомства России Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда». Более 68 процентов этой суммы пошли на комплектные серийные закупки высокотехнологичных образцов вооружений и техники. Это позволило ведомству не снижать темпы оснащения армии России современной военной техникой.

Говоря о планах на следующий год, заместитель министра обороны назвал в качестве одной из важнейших задач увеличение скорости отечественного гиперзвукового оружия. Алексей Криворучко сообщил, что разработчики оружия планируют довести скорость полета российских ракет до 10 Махов. Их деятельность направлена на улучшение тактико-технических характеристик новых образцов вооружений, а также расширения сфер их применения. Работы по разработке и совершенствованию гиперзвукового оружия ведутся для применения их с воздушного, морского и наземного базирования.

Источник изображения: Корпорация "Сухой"

Представитель российского военного ведомства отметил, что в условиях обострения военно-политической обстановки в мире Вооруженные силы РФ должны не только обеспечивать стратегическое сдерживание, но также быстро и эффективно реагировать на все существующие и прогнозируемые угрозы.

Дополнительно чиновник Минобороны коснулся темы развития боевого лазерного оружия. Как известно, не так давно на вооружение ВС РФ поступили наземные комплексы "Пересвет". Алексей Криворучко заметил, что в дальнейших планах значится размещение боевого лазерного комплекса на средствах авиации. В частности, речь зашла о размещении "Пересвета" на самолёте. При этом он не назвал конкретной модели самолёта, на которую боевой лазер планируется устанавливать.