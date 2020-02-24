Новое оружие: армии и флоту поставят лазеры

Путин заявил о планах оснащения армии и флота лазерным оружием
Российский президент Владимир Путин во время концерта, посвященного Дню защитника Отечества, рассказал о дальнейшей модернизации российской армии и флота. По словам главы государства, на вооружение будут поступать лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы. При этом у многих видов российского оружия, как отметил Путин, в мире нет аналогов.
Вооруженные силы России, включая флот, будут оснащаться новейшим вооружением, сообщил президент России Владимир Путин на концерте Минобороны, посвященном Дню защитника Отечества. Он уточнил, что имеются ввиду, в частности, лазерные и гиперзвуковые комплексы.
Власти страны намерены продолжить укрепление стратегического потенциала, а также внедрение новейшего вооружения во все рода российских войск, пообещал лидер страны.
Глава государства подчеркнул, что у многих видов российского оружия нет мировых аналогов. "При этом по ряду перспективных образцов, а это фактически "оружие будущего", мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности", - сказал он, добавив, что все эти виды оружия обеспечивают безопасность России в долгосрочной перспективе.
Месяц назад во время послания Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что Россия опередила другие страны в области ракетно-ядерных вооружений. Причем произошло это, как отметил глава страны, впервые в новейшей истории.
«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот другим ведущим государствам мира еще предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», - отметил он, выступая перед парламентариями 15 января.
Вместе с тем Путин уточнил, что Россия никому не угрожает и не стремится навязать свою волю. Тем не менее все шаги, необходимые для укрепления национальной безопасности, «были сделаны своевременно и в достаточном объеме», считает он.
Ранее президент, в частности, обращал внимание на превосходство российских ракетных комплексов, которые оснащены гиперзвуковыми ракетами. «Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится», - сообщил Владимир Путин, сказав, что знает, какие разработки ведут российские специалисты в настоящее время.
Впервые о гиперзвуковом оружие, которое есть у России (например, ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард», авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и крылатые ракеты с ядерно-энергетическими установками), стало известно еще в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию.
Что касается лазерного оружия, то, как передает РИА «Новости», уже заступили на боевое дежурство лазерные комплексы "Пересвет". В частности, они используются для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов. Кроме того, в конце декабря прошлого года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что этот лазерный комплекс планируется разместить на самолете.
"Мы также ведем работы по наращиванию мощности комплекса "Пересвет". В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе", - рассказал военный в интервью газете "Красная звезда".
Замминистра также отмечал, что в этом году будет завершена разработка лазерного комплекса, предназначенного для уничтожения беспилотников. "В части создания лазерного оружия отмечу, что в следующем году мы планируем завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения БПЛА и вывода из строя легкозащищённых надводных целей в интересах решения задач Сухопутных войск, ВКС и ВМФ", - сообщил Криворучко.
По его словам, основные системы комплекса будут построены по модульному принципу. Это в перспективе позволит проводить поэтапное наращивание мощности и номенклатуры поражаемых целей.
Ангелина Мильченко