Новое оружие: армии и флоту поставят лазеры

Путин заявил о планах оснащения армии и флота лазерным оружием

Российский президент Владимир Путин во время концерта, посвященного Дню защитника Отечества, рассказал о дальнейшей модернизации российской армии и флота. По словам главы государства, на вооружение будут поступать лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы. При этом у многих видов российского оружия, как отметил Путин, в мире нет аналогов.

Вооруженные силы России, включая флот, будут оснащаться новейшим вооружением, сообщил президент России Владимир Путин на концерте Минобороны, посвященном Дню защитника Отечества. Он уточнил, что имеются ввиду, в частности, лазерные и гиперзвуковые комплексы.

«Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными», - сказал глава России.

Власти страны намерены продолжить укрепление стратегического потенциала, а также внедрение новейшего вооружения во все рода российских войск, пообещал лидер страны.

Глава государства подчеркнул, что у многих видов российского оружия нет мировых аналогов. "При этом по ряду перспективных образцов, а это фактически "оружие будущего", мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности", - сказал он, добавив, что все эти виды оружия обеспечивают безопасность России в долгосрочной перспективе.

Месяц назад во время послания Федеральному собранию Владимир Путин сообщил, что Россия опередила другие страны в области ракетно-ядерных вооружений. Причем произошло это, как отметил глава страны, впервые в новейшей истории.

«Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот другим ведущим государствам мира еще предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», - отметил он, выступая перед парламентариями 15 января.

Вместе с тем Путин уточнил, что Россия никому не угрожает и не стремится навязать свою волю. Тем не менее все шаги, необходимые для укрепления национальной безопасности, «были сделаны своевременно и в достаточном объеме», считает он.

Ранее президент, в частности, обращал внимание на превосходство российских ракетных комплексов, которые оснащены гиперзвуковыми ракетами. «Гиперзвукового оружия пока ни у кого нет. В ведущих армиях мира оно, безусловно, рано или поздно появится. Но и у нас к этому времени уже кое-что появится», - сообщил Владимир Путин, сказав, что знает, какие разработки ведут российские специалисты в настоящее время.

Впервые о гиперзвуковом оружие, которое есть у России (например, ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард», авиационный ракетный комплекс «Кинжал» и крылатые ракеты с ядерно-энергетическими установками), стало известно еще в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию.

Путин неоднократно объяснял, что превосходство российских систем вооружения над оружием других стран необходимо для гарантирования безопасности России «с учетом растущих для нас угроз».

Что касается лазерного оружия, то, как передает РИА «Новости», уже заступили на боевое дежурство лазерные комплексы "Пересвет". В частности, они используются для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов. Кроме того, в конце декабря прошлого года замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что этот лазерный комплекс планируется разместить на самолете.

"Мы также ведем работы по наращиванию мощности комплекса "Пересвет". В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе", - рассказал военный в интервью газете "Красная звезда".

Замминистра также отмечал, что в этом году будет завершена разработка лазерного комплекса, предназначенного для уничтожения беспилотников. "В части создания лазерного оружия отмечу, что в следующем году мы планируем завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения БПЛА и вывода из строя легкозащищённых надводных целей в интересах решения задач Сухопутных войск, ВКС и ВМФ", - сообщил Криворучко.

По его словам, основные системы комплекса будут построены по модульному принципу. Это в перспективе позволит проводить поэтапное наращивание мощности и номенклатуры поражаемых целей.

Ангелина Мильченко