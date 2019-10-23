"Авангард" пошел в серию

Группировка РВСН получила новые возможности по решению задач ядерного сдерживания

С начала 2019 года Минобороны России получило более 1100 единиц современного вооружения, включая 16 самолетов, 35 вертолетов, 200 единиц бронетанковой техники, три новых и два отремонтированных корабля, 21 радиолокационную станцию в различных модификациях, а также ряд других ВВСТ. Об этом шла речь на Едином дне военной приемки.

Военно-морской флот получил малый ракетный корабль "Советск", противодиверсионный катер проекта 21980 и малое гидрографическое судно "Александр Рогоцкий". Отремонтирована АПЛ "Омск", модернизирован МРК "Смерч". В плановом порядке войска получили инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение, боеприпасы, многое другое.

"Военное строительство идет с опережением сроков, в приоритете – инфраструктура для стратегических ядерных сил и новейшего вооружения, – заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.– До конца года остается совсем мало времени, поэтому необходимо направить все силы на реализацию заданий ГО3-2019, которым предусмотрено ввести в строй 3751 здание и сооружение".

Новая инфраструктура обеспечивает надлежащее хранение вооружения и оснащена современными системами безопасности. Шойгу отметил, что капитальное строительство идет с опережением – уже введено в строй 2378 зданий и сооружений, что на 13 процентов превышает показатель прошлого года. Продолжается строительство постоянного и служебного жилья для военнослужащих и членов их семей, возводятся объекты военной медицины и военного образования. По поручению президента РФ построено президентское кадетское училище в Кемерове и филиал пансиона воспитанниц Минобороны России в Санкт-Петербурге.

“ В Плесецке реконструирован стартовый комплекс номер три, получивший повреждения в 2002 году ”

Министр отметил, что регулярное проведение Единых дней военной приемки выполняет поставленную цель: предприятия должны работать планомерно, ровно, уверенно сдавать военную продукцию. Чтобы не было никакой штурмовщины и авралов. "Своей задачи вы добились, сдача ВВСТ идет планово, многое из того, что поступает в войска, имеет замечательное качество, хорошо отработано и в тех количествах, которые заложены в планах ГОЗ-2019", – подчеркнул Шойгу.

В интересах Сухопутных войск и ВДВ приняты 147 новых и 72 отремонтированные единицы бронетанковой техники, соответственно 33 и 42 образца ракетно-артиллерийского вооружения, 56 средств десантирования.

Продолжается переоснащение Ракетных войск стратегического назначения. Приняты девять баллистических ракет, столько же пусковых установок грунтового базирования, 15 единиц средств обеспечения и связи. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко. РВСН в этом году получат в боевой состав более 30 МБР, что позволит довести долю современных образцов ракетного вооружения до 76 процентов и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания. В феврале президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию сообщил о начале серийного производства ракетного комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком. В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН.

По словам командира 35-й ракетной дивизии полковника Александра Прокопенкова, еще три полка до 2021 года перевооружат на ракетный комплекс мобильного базирования "Ярс-С". В настоящее время процесс идет в 35-й ракетной дивизии. В сентябре этого года 479-й ракетный полк, вооруженный комплексом "Ярс-С", заступил на опытное боевое дежурство.

PC-24 "Ярс" – российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной МБР мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией РК "Тополь-М". В целом же ВС РФ к концу года будут оснащены новым вооружением на 68,2 процента.

ВКС получили две ракеты-носителя "Союз-2.1Б", а также 13 новых и восемь отремонтированных радиолокационных станций, шесть бомбардировщиков Су-34, которые пополнили авиаполк в Челябинской области. Это подтвердил исполняющий обязанности командира 2-го гвардейского бомбардировочного авиаполка Дмитрий Карнаухов. "На вооружение авиационного полка по государственному оборонному заказу 2019 года поступило шесть самолетов Су-34 производства Новосибирского авиационного завода им. Чкалова (филиал Сухого, входит в ОАК)", – сказал он в ходе Единого дня военной приемки. На этом авиазавод завершил поставку Су-34 по ГОЗ-2019. Нареканий по качеству полученной техники нет. Летчики и военные инженеры полка уже прошли обучение и готовы к эксплуатации новых самолетов.

Напомним, что серийное производство Су-34 началось в апреле 2005 года. В 2008-м был подписан пятилетний контракт на поставку ВКС России 32 самолетов Су-34. В 2012 году Минобороны РФ подписало еще один контракт на закупку 92 машин этого типа. Всего планируется закупить порядка 200 фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые хорошо себя зарекомендовали в ходе сирийской кампании. Разработанный ОКБ Сухого Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника, способен поражать движущиеся цели даже малого размера, днем и ночью, при любых метеорологических условиях. Оборудован высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Среди особенностей: большая дальность полета – до 4000 километров, высокая скорость – до 1900 километров в час, боевая нагрузка – до 8 тонн.

Минобороны увеличило темпы строительства и ввода в эксплуатацию объектов ведомства. Как сказал заместитель министра Тимур Иванов, за девять месяцев 2019 года введено объектов на 13 процентов больше, чем за весь 2018-й. Всего в 2019 году планируется сдать 3751 здание. Возводимые Минобороны объекты оснащаются высокотехнологичным оборудованием, что позволяет на высоком уровне осуществлять боевую подготовку личного состава, учебный процесс в высших и довузовских учебных заведениях, обеспечивать достойные социально-бытовые условия для военнослужащих, воспитанников и гражданского персонала. По словам Иванова, 501 объект построен для сил ядерного сдерживания. В интересах аэродромной сети и для обеспечения подготовки авиационного персонала закончено строительство и передано в эксплуатацию 136 зданий и сооружений, в том числе на аэродромах Бельбек и Чкаловский. Военнослужащие завершили реконструкцию стартового стола для ракет "Союз-2" на космодроме Плесецк. С отремонтированного объекта планируются и международные запуски. Реконструирован стартовый комплекс номер три, получивший повреждения в 2002 году после катастрофы при запуске ракеты-носителя "Союз-У". С того времени продолжалась его модернизация для возможности запусков ракет семейства "Союз-2". Начальник космодрома Плесецк Николай Нестечук подтвердил, что возведены 96 зданий и сооружений, обновлены поликлиника и медпункт, построены жилой дом на 96 квартир и крытый ледовый каток. Первый пуск с восстановленной площадки запланирован на 5 декабря. В космос стартует ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М", причем разгонный блок "Фрегат" уже доставлен на космодром.

Возводятся также хранилища боеприпасов. Реконструируются казармы под Калининградом. Завершено строительство 22 жилых домов и одного общежития для военнослужащих. Открыт детский сад на российской военной базе в Абхазии.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 41 (804) за 22 октября 2019 года