Парламент Турции в январе рассмотрит законопроект Эрдогана об отправке в Ливию военного контингента

Эрдоган жестко отвергает все обвинения в агрессии по отношению к Сирии. Фото Reuters.

Стамбул. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что направит на рассмотрение парламента законопроект об отправке в Ливию военного контингента, сообщает агентство "Анадолу".

"Турция отправляет войска туда, куда ее приглашают. Ввиду того, что подобное обращение поступило, мы предпримем соответствующие шаги", - цитирует агентство в четверг Эрдогана.

По прогнозу президента, парламент проголосует по законопроекту в январе 2020 года. Вероятно, это произойдет 8 или 9 января. "Первым вопросом повестки дня зимней сессии парламента Турции станет законопроект о мандате правительства на отправку войск в Ливию", - отметил президент Турции.

"Турция окажет любую необходимую поддержку легитимным властям Ливии, ведущим борьбу с генералом Халифой Хафтаром, заручившимся поддержкой ряда европейских и арабских стран", - сказал Эрдоган.