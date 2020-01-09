Москва и Анкара дают шанс договориться сторонам конфликта в Ливии

Стамбул. 8 января. ИНТЕРФАКС - Состоявшиеся в среду в Стамбуле переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана привели к выработке двусторонней инициативы о достижении перемирия между сторонами ливийского конфликта.

"Мы приняли решение выступить с инициативой и в качестве посредников призвать все стороны в Ливии прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года", - говорится в совместном заявлении по итогам переговоров Путина и Эрдогана.

Лидеры двух стран предложили сторонам конфликта в Ливии "объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами, которые надлежит принять в целях стабилизации обстановки "на земле" и нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров с целью положить конец страданиям ливийцев и вернуть мир и процветание в эту страну".

"Мы уверены в том, что ливийцы могут независимо принять решение относительно будущего своей родины в рамках общенационального диалога, принимая во внимание интересы всех граждан страны без исключения", - говорится в заявлении Путина и Эрдогана.

Президенты выразили обеспокоенность интенсивными боевыми действиями вокруг Триполи, призвав отказаться от ставки на силовой вариант решения конфликта в Ливии. "Ставка на военное решение продолжающегося в Ливии конфликта ведет только к дальнейшим страданиям и углубляет разногласия между ливийцами", - говорится в совместном заявлении.

В нем отмечается, что "ухудшающаяся ситуация в Ливии подрывает безопасность и стабильность в окружающем Ливию пространстве, по всем средиземноморском регионе, а также на Африканском континенте, имея следствием незаконную миграцию, дальнейшее распространение вооружений, терроризма и других видов криминальной деятельности, включая контрабандную торговлю".

Путин и Эрдоган подтвердили "твердую приверженность суверенитету, независимости, территориальной целостности и национальному единству Ливии".

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя договоренности президентов, заявил журналистам, что Путин и Эрдоган также выразили готовность содействовать успеху берлинского процесса по продвижению ливийского урегулирования. "Россия и Турция выступают в пользу того, чтобы этот процесс был инклюзивным как с точки зрения вовлечения в него всех ливийских сторон, так и подключения соседей Ливии", - сказал российский министр.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что лидеры двух стран выступили с призывом о прекращении огня в Ливии, установлении прочного мира в стране. "Наши переговоры были направлены на то, чтобы установить мир в Ливии. Все детали будут в коммюнике. Хочу поблагодарить наших российских коллег", - добавил Чавушоглу.

Между тем Лавров также сообщил, что министры иностранных дел и главы военных ведомств России и Турции в ближайшие дни продолжат контакты по урегулированию ситуации в Ливии.

"Министрам иностранных дел и министрам обороны России и Турции поручено в ближайшие дни продолжить контакты для того, чтобы продвигать изложенные подходы по ливийскому урегулированию", - сказал Лавров.

В последние месяцы силы Хафтара, контролирующие восток Ливии, предпринимают попытки захватить столицу Ливии Триполи. Признанное ООН правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем запросило военную помощь у Турции.

5 января президент Эрдоган заявил, что Турция приступила к переброске военнослужащих в Ливию. "Задачей наших военных будет обеспечение координации и создание операционного центра", - приводило его слова Bloomberg.

6 января в Ливийской национальной армии Халифы Хафтара объявили, что взяли под контроль Сирт. По информации СМИ, быстрый захват города стал возможным благодаря переходу на сторону Хафтара одного из оборонявших Сирт подразделений. В результате стало невозможно оборонять город, и гарнизон был вынужден отступить.

На следующий день стало известно, что Сирт снова находится под контролем правительственных сил Сарраджа.