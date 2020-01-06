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Независимое военное обозрение

В Ливии объявлен джихад и всеобщая мобилизация

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Техника ливийской армии Хафтара
Техника ливийской армии Хафтара.
Источник изображения: https://twitter.com/KomandanteS17

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар призвал ливийцев сплотиться и противостоять внешней угрозе, возникающей в связи с решением Турции направить свои войска в Ливию. Фельдмаршал Хафтар заявил: «Мы принимаем вызов, и я объявляю о противостоянии и всеобщей мобилизации против любых иностранных войск, которые будут направлены в нашу страну». Объявленный джихад или «война за веру» предполагает, что оружие получат не только военнослужащие, но и все гражданское население – мужчины и женщины.

Прямое участие турецких вооруженных сил в военном конфликте в Ливии поддержал парламент (Великое национальное собрание) Турции, одобрив представленный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом меморандум о военном сотрудничестве и предложение об отправке войск в ответ на запрос о поддержке, полученный от ливийского Правительства национального согласия - ПНС. Анкара и Триполи заключили 28 ноября 2019 года соглашение о взаимодействии, в том числе и военном, а 26 декабря ПНС Ливии запросило «воздушную, наземную и морскую» поддержку Анкары для противостояния вооруженным силам Халифы Хафтара. На первом этапе предусматривалась возможность привлечения турецких военных специалистов для обучения бойцов ПНС, а также поставка систем противовоздушной обороны.

Признанное ЕС и ООН Правительство национального согласия премьер-министра Фаиза Сараджа с штаб-квартирой в Триполи и действующий на востоке страны временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА и народно избранным парламентом, являются двумя центрами власти, существующими в Ливии. Гражданская война в стране не стихает с момента падения режима лидера ливийской революции Муаммара Каддафи и его убийства повстанцами в 2011 году. В настоящее время боевые действия ведутся в пределах Триполи, крупномасштабное наступление Халифа Хафтара на удерживаемую Фазисом Сараджем столицу началось еще весной прошлого года. 12 декабря 2019 года Хафтар объявил решающую битву и позднее был выдвинут ультиматум ПНС с требованием освободить город в течение 72 часов. ПНС не имеет собственных вооруженных сил и опирается на исламистские военизированные группировки в Триполи и Мисурате. При этом эксперты отмечают, что ЛНР не один месяц штурмует без особого успеха Триполи, а Сарадж разворачивает столь же малоуспешное контрнаступление. Участие турецких сил способно вызвать усиление конфликта. Однако Министерство национальной обороны Турции подтвердило готовность выполнить приказ. Не исключается возможность участия и других стран, таких как Египет, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты.

4 января 2020 года Хафтар призвал ливийцев забыть о разногласиях, «объединиться и взяться за оружие», чтобы «защитить землю и честь» против «врага, который решил захватить страну», сообщает Al Arabiya. Парламент востока Ливии проголосовал за отмену соглашения о военном сотрудничестве ПНС и Турции.

Генеральный Секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что любая внешняя поддержка воюющих сторон приведет лишь к углублению продолжающегося конфликта, осложнит усилия по достижению мирного и всеобъемлющего политического решения. Он призвал к немедленному прекращению огня в Ливии и возвращению всех сторон к политическому диалогу.

Россия поддерживает позицию недопущения иностранного вмешательства во внутриливийский конфликт и диаметрально расходится в этом вопросе с Турцией.


Ирина Дронина

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