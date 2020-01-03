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Военное обозрение

Польский эксперт прогнозирует новую большую войну в Ливии

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Источник изображения: Facebook/U.S. Central Command

Хотя 2019 год можно считать «интересным временем» на Ближнем Востоке и в Северной Африке, наступающий 2020 обещает быть еще более занятным, пишет польский журналист Витольд Репетович на сайте Defence24.

Пусть США и сосредоточили свое внимание на Тихоокеанском регионе, и соперничестве с Китаем, нет никаких признаков того, что прогнозы о сокращении присутствия американцев на Ближнем Востоке должны подтвердиться в 2020 году.

За время пребывания на должности президента США Дональд Трамп не сделал ничего, чтобы приуменьшить вовлеченность своей страны в дела Западной Азии. Количество американских военных в регионе возросло, а не уменьшилось, вопреки заявлениям главы государства.

Это касается, в частности, Афганистана, где при нынешней администрации Белого дома численность контингента была увеличена с 8,5 до 13 тысяч.

Отмечается, что иранская «угроза» – не единственная причина продолжения американского присутствия на Ближнем Востоке. Для Китая этот регион также привлекателен в смысле осуществления проекта «нового шелкового пути» в сотрудничестве, помимо прочего, с Ираном или Турцией, что также не соответствует американским интересам.

Война на Средиземном море?

События конца 2019 года указывают на то, что ситуация в Ливии и Восточном Средиземноморье может привести к возникновению широкомасштабного вооруженного конфликта, отмечает автор.

Это является следствием попытки Турции взять под контроль кипрские газовые месторождения и весь бассейн Восточного Средиземноморья, включая и пересечение транзитных линий данного региона, через которые Египет, Израиль и Кипр намерены отправлять газ в Европу

– утверждает г-н Репетович.

Анкара, по его словам, решила любой ценой защитить правительство в Триполи от падения под напором наступления фельдмаршала Халифы Хафтара. Это может привести к новой большой войне.

Президент Турции Реджеп Эрдоган знает, что крах правительства Сараджа в Триполи означает крушение его средиземноморских планов. С другой стороны, Египет ясно дал понять, что не позволит Турции контролировать Ливию. […] В ответ на отправку пассажирских самолетов с почти тысячей сирийских джихадистов, состоящих на службе у турок, в Ливию, над этой страной появился египетский F-16, а сам Хафтар, силы которого приближаются к центру столицы, отправился на переговоры в Каир

– сообщает эксперт.

Ливийский фельдмаршал также может рассчитывать на поддержку Греции, Франции и, возможно, даже Италии, хотя и не в том виде, каком получает её со стороны ОАЭ и Египта. Высокие ставки и решимость обеих сторон означают, что Ливия может стать ареной самого важного сражения, считает Витольд Репетович.

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