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Военное обозрение

Эрдоган объявил о вводе турецкой армии на территорию Ливии

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Источник изображения: Kremlin.ru

Турецкие военные подразделения вошли в Ливию. Об этом официально заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 января 2020 года в интервью изданию CNN Turk.

По словам турецкого лидера, вооруженные силы страны вводятся на территорию Ливии для "координации и стабильности" и поддержки "законного правительства", которым, по мнению турок, является ПНС Фаиза Сараджа.

Долг наших солдат там — координация. Там они развернут оперативный центр

- заявил Эрдоган.

Ранее, 3 января, Эрдоган окончательно одобрил законопроект об отправке военных в Ливию. Сообщалось, что подразделения турецкой армии войдут на территорию страны в течение ближайших двух дней.

О запросе военной помощи Турции со стороны Правительства национального согласия официально стало известно в конце декабря прошлого года, хотя неофициально она была запрошена еще раньше. Так же было известно о поставке турецкой военной техники подразделениям, воюющим на стороне ПНС.

Напомним, что в Ливии с 2011 года царит двоевластие. На западе страны и её столицей Триполи управляет ПНС, официально признанное многими странами. Лидером этого правительства считается Фаиз Сарадж.

Востоком Ливии руководит временный кабинет во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани и парламент, избранный народом. Эти силы поддерживает также Ливийская национальная армия, которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар.

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Страны
Ливия
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
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