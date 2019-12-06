С борта многоцелевой АПЛ "Казань" проведены испытательные стрельбы в Белом море

ЦАМТО, 5 декабря. С борта многоцелевой АПЛ "Казань" модернизированного проекта "Ясень-М" успешно проведены испытательные торпедные стрельбы в Белом море.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга.

"Новейшая многоцелевая АПЛ проекта "Ясень-М" "Казань" выполнила испытательную торпедную стрельбу в полигоне боевой подготовки Северного флота в Белом море. Стрельба была проведена в рамках заводских ходовых испытаний корабля при обеспечении сил Беломорской военно-морской базы", – сказал В.Серга.

Экипаж "Казани" произвел залп двумя торпедами из подводного положения по подводной цели. По предварительной оценке, стрельбы прошли успешно, отмечает агентство.

Многоцелевые АПЛ проекта 885М "Ясень-М" имеют водоизмещение 13800 т, глубину погружения – 520 м, экипаж – 64 человека, автономность – 100 суток, подводную скорость – 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды калибра 533 мм, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".