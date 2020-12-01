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Интерфакс-АВН

Российская атомная подлодка выполнила испытательный пуск крылатой ракеты из Белого моря

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АПЛ "Казань"
АПЛ "Казань".
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 30 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Завершающая испытания атомная подводная лодка "Казань" выполнила пуск противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" из акватории Белого моря, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Ракетная стрельба выполнялась в рамках завершающего этапа государственных испытаний из акватории Белого моря. Морская мишенная позиция была успешно поражена головной частью крылатой ракеты "Оникс", - говорится в сообщении.

Охрану водного района и обеспечение стрельб выполняли корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота, сообщили военные.

23 ноября пресс-служба Северного флота сообщила, что "Казань" выполнила в Белом море стрельбу крылатой ракетой "Калибр" на расстояние свыше 1000 километров по цели на полигоне Чижа в Архангельской области.

По данным Минобороны РФ, на очередной этап государственных испытаний "Казань" вышла 21 ноября со штатным экипажем и приёмо-сдаточной командой на борту.

"В полигонах Северного флота крейсер "Казань" отрабатывает маневрирование в надводном и подводном положении на различных глубинах, а также проводится проверка основных систем корабля. Во время выхода в море экипаж проводит ряд испытаний корабельных систем, агрегатов и комплексов корабельного вооружения. После завершения государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер "Казань" будет принят в состав Военно-морского флота России", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

24 ноября источник сообщил "Интерфаксу", что "Казань" может быть включена в боевой состав Северного флота России до конца года. "Вероятно включение подлодки в состав ВМФ до конца года - в декабре, если в ходе завершающего этапа испытаний не будет дополнительных замечаний от военных", - сказал один из источников.

"Казань" - многоцелевая АПЛ, головная подлодка проекта "Ясень-М". Подлодка спущена на воду в 2017 году. Срок завершения испытаний неоднократно переносился.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М" являются носителями крылатых ракет "Оникс" (корпорация "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) и/или "Калибр" ("Калибр" - семейство российских крылатых ракет, разработаны ОКБ "Новатор", АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Сообщалось о планах вооружить их гиперзвуковыми ракетами "Циркон" (новая российская гиперзвуковая ракета, которая проходит испытания, КТРВ).

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
Алмаз-Антей
БелОМО
Корпорация ТРВ
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