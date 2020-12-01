АПЛ "Казань" успешно провела новую ракетную стрельбу на испытаниях

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Государственные испытания новейшей атомной многоцелевой подлодки "Казань" (головной проекта "Ясень-М") завершаются, сегодня она выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" в Белом море, сообщили в понедельник в Минобороны России.

"Сегодня головной корабль проекта "Ясень-М" – атомный подводный ракетный крейсер "Казань" успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ракетная стрельба выполнялась "в рамках завершающего этапа государственных испытаний" в Белом море. Мишень была успешно поражена головной частью крылатой ракеты "Оникс".

Охрану водного района и обеспечение стрельб выполняли корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.

В военном ведомстве напомнили, что на очередной этап госиспытаний головной атомный подводный ракетный крейсер вышел в субботу, 21 ноября, со штатным экипажем и приёмо-сдаточной командой на борту. Подлодка уже успешно выполнила испытательную стрельбу по береговой цели крылатой ракетой "Калибр".

Также в полигонах Северного флота военные отрабатывают маневрирование в надводном и подводном положении на различных глубинах и проверяют основные системы корабля. После завершения государственных испытаний "Казань" будет принята в состав ВМФ России.

Как сообщал гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов, подлодку передадут в состав ВМФ в декабре 2020 года.

Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск", которые строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М", имеют водоизмещение 13 800 тонн, глубину погружения 520 метров, экипаж составляет 64 человека, автономность - 100 суток, подводная скорость - 31 узел. На вооружении находятся мины, торпеды 533 миллиметра, крылатые ракеты "Калибр" и "Оникс".

Как сообщали на "Севмаше", изменения по сравнению с проектом 885 касаются элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители. Корабль должен быть вооружен гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон".