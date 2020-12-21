Атомная подлодка "Казань" выполнила стрельбу "Ониксом" по морской цели

На Северном флоте уточнили, что на очередной этап государственных испытаний головной корабль проекта "Ясень-М" вышел в конце прошлой недели со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту

МУРМАНСК, 19 декабря. /ТАСС/. Новейшая атомная подводная лодка "Казань" проекта "Ясень-М" в рамках программы госиспытаний выполнила стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели в Белом море. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Северного флота.

"Головной корабль проекта "Ясень-М" - атомный подводный ракетный крейсер "Казань" успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" по морской цели. Ракетная стрельба проводилась из полигонов боевой подготовки Северного флота в акватории Белого моря в рамках очередного этапа государственных испытаний. Морская мишенная позиция была успешно поражена", - сказано в сообщении.

На флоте уточнили, что на очередной этап государственных испытаний подводный крейсер "Казань" вышел в конце прошлой недели со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту. Охрану водного района и обеспечение стрельб выполняли корабли и суда Беломорской военно-морской базы Северного флота.

В ноябре атомный экипаж "Казани" успешно выполнил две испытательных стрельбы - по береговой цели крылатой ракетой "Калибр" и крылатой ракетой "Оникс" по морской цели.

В полигонах боевой подготовки Северного флота крейсер "Казань" продолжает проведение ряда испытаний корабельных систем, агрегатов, комплексов корабельного вооружения, основных систем и механизмов корабля. После завершения всей программы государственных испытаний атомный подводный ракетный крейсер "Казань" будет принят в состав Военно-морского флота России.