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АПЛ "Казань" провела торпедную стрельбу в Белом море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Головная многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М "Ясень-М" "Казань" выполнила испытательную торпедную стрельбу на полигоне боевой подготовки Северного флота в Белом море, сообщил официальный представитель Северного флота Вадим Серга.

"Стрельба была проведена в рамках заводских ходовых испытаний корабля при обеспечении сил Беломорской военно-морской базы. Экипаж АПЛ "Казань" произвёл залп двумя торпедами из подводного положения по подводной цели", - цитирует  Сергу Интерфакс-АВН.

Он сообщил, что, по предварительной оценке, испытательные торпедные стрельбы прошли успешно. В ближайшее время атомная подводная лодка выполнит еще несколько эпизодов испытаний в Белом море, в том числе связанных с комплексами вооружения.

В октябре глава президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщал, что при испытаниях новой субмарины возникали проблемы, которые вынуждают сдвинуть срок ее сдачи флоту.

"Она уже сделала более 12 выходов на испытаниях, работа идет. Возникают определенные проблемы, нам, похоже, придется продолжать работу весь следующий год", - сказал Рахманов журналистам 17 октября.

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885М "Ясень-М", являются носителями крылатых ракет "Оникс" и/или "Калибр". Головным кораблем является подлодка "Казань", которая проходит испытания. Она должна была быть передана флоту до конца 2019 года.

Командование ВМФ РФ и руководство ОСК ранее заявляли о планах принять "Казань" в боевой состав в 2019 году.

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
П-800 Оникс
Компании
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Военные учения
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