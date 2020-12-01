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ТАСС

Атомная подлодка "Казань" успешно выполнила стрельбу ракетой "Оникс" из Белого моря

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Источник изображения: © Минобороны России

Охрана водного района и обеспечение стрельб были выполнены кораблями и судами Беломорской военно-морской базы Северного флота

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Атомная подводная лодка "Казань" в рамках завершающего этапа государственных испытаний успешно выполнила стрельбу из Белого моря. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

"Сегодня головной корабль проекта "Ясень-М" - атомный подводный ракетный крейсер "Казань" успешно выполнил стрельбу противокорабельной крылатой ракетой по морской цели", - говорится в сообщении.

"Морская мишенная позиция была успешно поражена головной частью крылатой ракеты "Оникс", - добавили в Минобороны, уточнив, что стрельба была выполнена во второй половине дня.

Охрана водного района и обеспечение стрельб были выполнены кораблями и судами Беломорской военно-морской базы Северного флота.

На завершающий этап государственных испытаний подлодка вышла 21 ноября со штатным экипажем и приемо-сдаточной командой на борту. В морских полигонах боевой подготовки ее экипаж отработает маневрирование в надводном и подводном положении на различных глубинах, а также проведет проверку основных систем корабля. За время выхода в море будет проверен ряд корабельных систем и агрегатов, а также комплексов корабельного вооружения.

Головная атомная подлодка проекта 885М ("Ясень-М") "Казань" была заложена 24 июля 2009 года, спущена на воду 31 марта 2017 года и сейчас проходит испытания. Предполагается, что она войдет в состав ВМФ в конце 2020 года и будет проходить службу в составе Северного флота. Основное вооружение подлодок проекта 885/885М - ракеты "Калибр-ПЛ" и/или "Оникс".

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