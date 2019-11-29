The Times (Великобритания): российские и китайские корабли прибыли на учения в Южную Африку

Российские и китайские корабли прибыли в Кейптаун для первых совместных учений с ЮАР, указывающих на зарождение новых союзных отношений. Пятидневные учения будут включать в себя учебные стрельбы, отработку посадки вертолетов на палубы, маневры для противодействия пиратам, отмечается в статье.

Китай и Россия расширяют свое влияние в Африке, присутствие в которой западных игроков в последнее десятилетие снижается

Российский военно-морской флот послал к африканским берегам ракетный крейсер проекта "Атлант" "Маршал Устинов". Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая направил ко второму по значению городу Южной Африки фрегат "Вэйфан". С принимающей стороны в учениях задействован фрегат флота ЮАР "Аматола".

"Океан слишком велик, чтобы на нем господствовала одна страна. Наши страны собрались здесь как три партнера, чтобы вместе работать над развитием оперативного сотрудничества, несмотря на языковые трудности", - заявил командующий флотом ЮАР контр-адмирал Бубеле Мхлана (Bubele Mhlana).

Китай и Россия расширяют свое влияние в Африке, в которой присутствие западных игроков в последнее десятилетие снижается.

Пекинский военно-морской эксперт Ли Цзе (Li Jie) считает учения важным элементом стратегии ВМФ НОАК по защите расширяющихся интересов Китая по всему миру.

Инициатива "Один пояс, один путь" ставит своей целью соединить Азию с Африкой и Европой сухопутными и морскими маршрутами для расширения торговли и стимулирования экономического роста. "Китайский флот будет усиливать свою активность на юге Африки и в Атлантике", - полагает эксперт. Российский крейсер сопровождают спасательный буксир и танкер. На этой неделе корабли пришли в Столовую бухту из Малабо, столицы Экваториальной Гвинеи.

История российского присутствия в Южной Африке восходит к временам апартеида, когда Советский Союз оказывал тайную военную поддержку запрещенному Африканскому национальному конгрессу.

В 1994 году АНК пришел к власти. При президенте Зуме связи заметно укрепились и остаются прочными при президенте Рамафозе. Рамафоза был одним из более чем 40 африканских лидеров, посетивших в прошлом месяце первый саммит "Россия - Африка" на черноморском курорте Сочи.

Южная Африка, Россия и Китай, входят в объединяющую пять крупных развивающихся экономик группу БРИКС. Остальные два ее члена - Индия и Бразилия.

В течение большей части холодной войны Китай и Советский Союз с опасением держали друг от друга дистанцию. В последние годы при президентах Си и Путине страны сблизились.

Совместные китайско-российские военно-морские учения проводятся все чаще. В прошлом году стороны также провели крупнейшие в мире со времен окончания Второй мировой войны учения на границе между Китаем и Россией.

К сотням тысяч российских солдат присоединились китайские военные. На [опубликованных] фотографиях российские и китайские офицеры обнимаются.

Джейн Флэнаган (Jane Flanagan)