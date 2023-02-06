Африка ждет Россию с распростертыми объятиям. Этому есть причина

Süddeutsche Zeitung: "русский медведь" вернулся в Африку

Россия никогда не пыталась колонизировать Африку, что не скажешь о Западе, который в последние годы регулярно становится здесь поводом для гнева. И теперь понятно, кого здесь ждут с распростертыми объятиям — и этому есть еще одна простая причина, пишет Süddeutsche Zeitung.

Бернд Дёррис (Bernd Dörries)

Недавно в Центральноафриканской республике (ЦАР) начали производить пиво одной из российских компаний. На литровой бутылке изображен африканский континент — возможно, это первое пиво в Африке, которое продается в пластиковой таре. И первое российское производство в республике. До сих пор африканский рынок пива находился в руках крупных международных компаний, но теперь в дело вступают и русские. Бутылка интересна еще и тем, что, по мнению российских компаний, ее происхождение может стать популярным среди потребителей в Африке, чего не скажешь о других регионах мира.

"Русский медведь" вернулся в Африку и пользуется хорошей репутацией во многих странах: в Мали тысячи людей выступают в поддержку российской ЧВК "Вагнера"; в Буркина-Фасо новая хунта также хочет получить помощь от Москвы, а в Южной Африке министр иностранных дел объявляет о военно-морских учениях с Россией как раз к годовщине начала спецоперации на Украине. По ее словам, это совершенно нормальный процесс. И в то же время она осуждает Запад за его двойные стандарты и лживость. Пока украинский конфликт помогает потрепанной Европе обрести некое новое единство, в других частях мира происходит обратное: он четко очерчивает линии разлома и приводит к некоторому отчуждению. Президент Бразилии Лула Да Силва также не делает никаких попыток поддержать Украину, напротив, он обвиняет ее в соучастии в конфликте. Похоже, что глобальный Юг не желает принимать чью-либо сторону.

Многое напоминает 1960-е годы

За всем этим кроятся разные причины. Некоторые страны выбирают себе друзей, которые когда-то поддержали их в борьбе за независимость. В то время как Англия, Франция и Германия колонизировали Африку и Латинскую Америку, репутация России всегда считалась незапятнанной. Но всеми игнорируется тот факт, что Советский союз также занимался колонизацией народов в других местах.

То, как демонизируется Запад и обеляется Россия, напоминает холодную войну в 1960-х, когда Африка и другие части глобального Юга чувствовали, что им придется выбирать, к какому блоку присоединиться. Неужели опять наступило это время? "Да", — отвечает на этот вопрос министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, но пояснив, что они не будут занимать чью-либо сторону. Правда, в этот момент она сидела рядом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, почти взявшись за руки, и демонизировала империализм. Мнение Лулы Да Силвы не сильно отличается. Откуда же берется такое презрение?

Как показывает история, демократические государства не воюют против друг друга, но они не всегда ведут себя демократично по отношению к остальному миру. Во многих африканских странах внимательно наблюдают за всеобщим возмущением стран НАТО по поводу спецоперации на Украине. Отсюда у них возникают вопросы: где вы были, когда США вторглись в Ирак? И разве не Франция всего несколько месяцев назад поддержала нового диктатора в Чаде, который запугивает население? И не НАТО ли разбомбило Ливию Каддафи? В Сахеле людям по сей день приходится мириться с последствиями, а неуправляемая Ливия унесла с собой в пропасть целый регион.

Африканский национальный конгресс даже не в состоянии обеспечить страну электроэнергией

Раздражение велико и оправдано. Разумно ли из-за этого сближаться с Россией — это другой вопрос. Министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор даже выразила желание, чтобы страны так называемого союза БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) стали противовесом Западу и господству доллара. Если посмотреть на потенциальных новых членов, Венесуэлу и Иран, то это больше похоже на клуб отверженных и обиженных без надежды на будущее.

Африканские освободительные движения, получавшие финансовую и пропагандистскую помощь от Москвы во время холодной войны, сегодня находятся у власти, и дела у них идут не очень хорошо. От Мозамбика до Южной Африки и Анголы, целые экономики рушатся — из-за коррупции, некомпетентности и безразличия. Новый договор с Россией и демонизация Запада часто служат лишь для того, чтобы отвлечь внимание от собственных неудач. Антиимпериалистический борец за свободу Наледи Пандор и другие политические клоуны Африканского национального конгресса (АНК) загнали Южную Африку в пропасть, бесстыдно обогащаясь, не сумев даже обеспечить страну электроэнергией. Россия не хочет и не будет этого менять. По данным опросов, среди населения ЮАР она так же непопулярна, как и АНК. Просто пиво в пластиковых бутылках оказалось невкусным.