Грандиозный просчет Запада разбудил Россию. Теперь ему не поздоровится

AT: санкциями Запад разбудил "спящего гиганта" Россию и скоро столкнется с последствиями

Антироссийские санкции стали самым грандиозным просчетом Запада в современной истории, пишет American Thinker. Пока его экономика страдает, Россия процветает. Санкции разбудили "спящего гиганта", и скоро США и Европа столкнутся с последствиями.

Масштабные санкции, введенные Западом против России в связи с ее действиями на Украине, постепенно обретают форму самого грандиозного просчета западного мира в современной истории. Эти санкции не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали. Напротив, страдают в первую очередь западные экономики, а их экономический рост практически остановился. Многие из них сталкиваются одновременно с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей.

Между тем Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо со времен распада Советского Союза.

По прогнозам МВФ, в этом году российская экономика будет расти быстрее экономик Германии и Великобритании. В следующем году она будет расти быстрее, чем экономики Соединенных Штатов, Японии, Италии и многих других стран Запада. Рост ВВП России на душу населения превысит рост этого показателя среди развитых экономик, кроме того, ей удастся достичь самого низкого коэффициента государственного долга по отношению к ВВП среди стран "Большой двадцатки". Безработица в России составляет 3,5%, и это самый низкий уровень с момента распада Советского Союза. Экономические показатели России – S&P Global недавно подтвердила рост уровня доверия к частному сектору – тем более примечательны с учетом того, что в настоящее время она ведет дорогостоящую опосредованную борьбу против совокупного военного арсенала Запада.

В своем выступлении в Госдепартаменте США в феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил репортерам, что Запад оказал Украине беспрецедентную поддержку, предоставив к тому моменту военную, гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму в 120 миллиардов долларов. На Украину было отправлено столько западного оружия, что арсеналы многих стран НАТО уже истощены. У Германии боеприпасов осталось всего на два дня интенсивных боев, и теперь она больше не в состоянии себя защищать, как сообщил министр обороны страны. У Великобритании боеприпасов хватит всего на несколько дней боев, Франция столкнулась с "серьезным дефицитом боеприпасов", а руководство вооруженных сил США уже сомневается в своей способности продолжать снабжать Украину и одновременно поддерживать собственную боеспособность. "Текущие темпы расходования боеприпасов на Украине во много раз превышают наши текущие темпы производства", – заявил Столтенберг.

Между тем Россия сумела увеличить темпы собственного военного производства настолько, что ее артиллерия в значительной мере превосходит артиллерию Украины по силе: Москва ежедневно выпускает 40-50 тысяч снарядов, тогда как Киев – всего пять-шесть тысяч. В России производство вооружений ведется мощными темпами, и Запад не в состоянии за ней поспевать. Сосредоточенность Америки на поставках оружия на Украину подорвала ее способность решать другие стратегические задачи, такие как сдерживание экспансии Китая и поддержание готовности реагировать на изменение обстановки в других регионах.

Военная мощь России тем более примечательна с учетом того, что она обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, а теперь еще и наладила тесное сотрудничество с вооруженными силами Китая. Подъем так называемой "оси Россия-Китай", а также повсеместно распространившееся убеждение в том, что Запад переживает упадок, подталкивают вооруженные силы других стран к сближению с победителем. В сентябре Индия, Лаос, Монголия, Никарагуа и различные бывшие советские республики присоединились к Москве и Пекину в военных учениях в Японском море и на Дальнем Востоке России, а в феврале в ЮАР состоялись 10-дневные военно-морские учения с участием Москвы и Пекина.

Дипломатический авторитет России тоже растет. Хотя Соединенным Штатам удалось убедить западные страны ввести санкции против Москвы – порой посредством открытого принуждения, – в других регионах напористость Америки привела к обратному эффекту. В Азии и Китай, и Индия существенно углубили свои связи с Россией. В Южной Америке Россию поддерживает новое социалистическое правительство крупнейшей экономики этого континента, Бразилии, – как ее поддерживало и прежнее консервативное правительство. На Ближнем Востоке, где многие теперь не доверяют Соединенным Штатам, Россия сохраняет хорошие отношения с Израилем, а также со всеми крупными мусульманскими странами – суннитами и шиитами, арабами и турками. В Африке, где Россию считают единственной европейской страной, воздержавшейся от колониализма, Москву встречают с распростертыми объятьями – в отличии от других бывших колониальных держав, таких как Франция, чьи войска недавно были вытеснены из Мали и Буркина-Фасо и чей президент Эммануэль Макрон подтвердил, что "эпоха французской Африки завершилась".

В то время как Запад, возможно, отвернулся от России, большинство других стран приветствуют ее. Об этом свидетельствуют региональные союзы, в которых Москва играет ведущую роль, в частности возглавляемая Китаем и Россией Шанхайская организация сотрудничества, в ряды которой входят бывшие советские республики, а также Индия и Пакистан, и группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), чей совокупный ВВП сейчас превышает ВВП стран "Большой семерки". Около двух десятков стран выразили заинтересованность в том, чтобы присоединиться к России в этих экономических союзах и альянсах в сфере безопасности, включая такие крупные региональные державы, как Саудовская Аравия, Турция, Иран, Египет, Индонезия и Мексика.

Подъем России станет большой новостью для западной аудитории, которая на протяжении нескольких десятилетий была жертвой демонизации России и которую пичкали историями о ее упадке с самых первых дней конфликта на Украине. Авторы исследования под названием "Уход бизнеса и санкции наносят ущерб российской экономике", опубликованного прошлым летом Школой менеджмента при Йельском университете, утверждали, что "Россия потеряла компании, на долю которых приходилось около 40% ее ВВП – это повернуло вспять все достижения почти за три десятилетия иностранных инвестиций". Возможно, они и были правы, однако они не смогли предвидеть, что Россия быстро восстановится и станет гораздо более самодостаточной.

Санкции Запада – самые жесткие санкции в истории – должны были преподать России урок о том, что, как сказал Столтенберг, "агрессия до добра не доводит". Свирепость санкций, последующая "отмена" российских спортсменов и деятелей культуры на Западе, а также предсказания конца Российской Федерации, с которыми выступали представители военной и политической элиты, такие как бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес (Ben Hodges), потрясли Россию, вывели ее из состояния самоуспокоенности и заставили извлечь совершенно иные уроки: Запад решительно намерен уничтожить ее, поэтому ради собственного спасения ей необходимо вооружиться до зубов и положить конец зависимости от него.

Антироссийские санкции разбудили спящего гиганта, и очень скоро Запад может столкнуться с последствиями.

Авторы статьи:

Патрисия Адамс (Patricia Adams) – экономист и исполнительный директор Probe International.

Лоуренс Соломон (Lawrence Solomon) – отмеченный наградами журналист и автор бестселлера "Отрицатели" (The Deniers), посвященного проблемам защиты окружающей среды.