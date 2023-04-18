Войти
ИноСМИ

Грандиозный просчет Запада разбудил Россию. Теперь ему не поздоровится

194
0
0
Звезда на Спасской башне Московского Кремля
Звезда на Спасской башне Московского Кремля.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ

AT: санкциями Запад разбудил "спящего гиганта" Россию и скоро столкнется с последствиями

Антироссийские санкции стали самым грандиозным просчетом Запада в современной истории, пишет American Thinker. Пока его экономика страдает, Россия процветает. Санкции разбудили "спящего гиганта", и скоро США и Европа столкнутся с последствиями.

Масштабные санкции, введенные Западом против России в связи с ее действиями на Украине, постепенно обретают форму самого грандиозного просчета западного мира в современной истории. Эти санкции не поставили экономику России на колени, как многие предсказывали. Напротив, страдают в первую очередь западные экономики, а их экономический рост практически остановился. Многие из них сталкиваются одновременно с высокой инфляцией и дефицитом энергоносителей.

Между тем Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая больше влияния и авторитета в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо со времен распада Советского Союза.

По прогнозам МВФ, в этом году российская экономика будет расти быстрее экономик Германии и Великобритании. В следующем году она будет расти быстрее, чем экономики Соединенных Штатов, Японии, Италии и многих других стран Запада. Рост ВВП России на душу населения превысит рост этого показателя среди развитых экономик, кроме того, ей удастся достичь самого низкого коэффициента государственного долга по отношению к ВВП среди стран "Большой двадцатки". Безработица в России составляет 3,5%, и это самый низкий уровень с момента распада Советского Союза. Экономические показатели России – S&P Global недавно подтвердила рост уровня доверия к частному сектору – тем более примечательны с учетом того, что в настоящее время она ведет дорогостоящую опосредованную борьбу против совокупного военного арсенала Запада.

В своем выступлении в Госдепартаменте США в феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил репортерам, что Запад оказал Украине беспрецедентную поддержку, предоставив к тому моменту военную, гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму в 120 миллиардов долларов. На Украину было отправлено столько западного оружия, что арсеналы многих стран НАТО уже истощены. У Германии боеприпасов осталось всего на два дня интенсивных боев, и теперь она больше не в состоянии себя защищать, как сообщил министр обороны страны. У Великобритании боеприпасов хватит всего на несколько дней боев, Франция столкнулась с "серьезным дефицитом боеприпасов", а руководство вооруженных сил США уже сомневается в своей способности продолжать снабжать Украину и одновременно поддерживать собственную боеспособность. "Текущие темпы расходования боеприпасов на Украине во много раз превышают наши текущие темпы производства", – заявил Столтенберг.

Между тем Россия сумела увеличить темпы собственного военного производства настолько, что ее артиллерия в значительной мере превосходит артиллерию Украины по силе: Москва ежедневно выпускает 40-50 тысяч снарядов, тогда как Киев – всего пять-шесть тысяч. В России производство вооружений ведется мощными темпами, и Запад не в состоянии за ней поспевать. Сосредоточенность Америки на поставках оружия на Украину подорвала ее способность решать другие стратегические задачи, такие как сдерживание экспансии Китая и поддержание готовности реагировать на изменение обстановки в других регионах.

Военная мощь России тем более примечательна с учетом того, что она обладает крупнейшим в мире ядерным арсеналом, а теперь еще и наладила тесное сотрудничество с вооруженными силами Китая. Подъем так называемой "оси Россия-Китай", а также повсеместно распространившееся убеждение в том, что Запад переживает упадок, подталкивают вооруженные силы других стран к сближению с победителем. В сентябре Индия, Лаос, Монголия, Никарагуа и различные бывшие советские республики присоединились к Москве и Пекину в военных учениях в Японском море и на Дальнем Востоке России, а в феврале в ЮАР состоялись 10-дневные военно-морские учения с участием Москвы и Пекина.

Дипломатический авторитет России тоже растет. Хотя Соединенным Штатам удалось убедить западные страны ввести санкции против Москвы – порой посредством открытого принуждения, – в других регионах напористость Америки привела к обратному эффекту. В Азии и Китай, и Индия существенно углубили свои связи с Россией. В Южной Америке Россию поддерживает новое социалистическое правительство крупнейшей экономики этого континента, Бразилии, – как ее поддерживало и прежнее консервативное правительство. На Ближнем Востоке, где многие теперь не доверяют Соединенным Штатам, Россия сохраняет хорошие отношения с Израилем, а также со всеми крупными мусульманскими странами – суннитами и шиитами, арабами и турками. В Африке, где Россию считают единственной европейской страной, воздержавшейся от колониализма, Москву встречают с распростертыми объятьями – в отличии от других бывших колониальных держав, таких как Франция, чьи войска недавно были вытеснены из Мали и Буркина-Фасо и чей президент Эммануэль Макрон подтвердил, что "эпоха французской Африки завершилась".

В то время как Запад, возможно, отвернулся от России, большинство других стран приветствуют ее. Об этом свидетельствуют региональные союзы, в которых Москва играет ведущую роль, в частности возглавляемая Китаем и Россией Шанхайская организация сотрудничества, в ряды которой входят бывшие советские республики, а также Индия и Пакистан, и группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), чей совокупный ВВП сейчас превышает ВВП стран "Большой семерки". Около двух десятков стран выразили заинтересованность в том, чтобы присоединиться к России в этих экономических союзах и альянсах в сфере безопасности, включая такие крупные региональные державы, как Саудовская Аравия, Турция, Иран, Египет, Индонезия и Мексика.

Подъем России станет большой новостью для западной аудитории, которая на протяжении нескольких десятилетий была жертвой демонизации России и которую пичкали историями о ее упадке с самых первых дней конфликта на Украине. Авторы исследования под названием "Уход бизнеса и санкции наносят ущерб российской экономике", опубликованного прошлым летом Школой менеджмента при Йельском университете, утверждали, что "Россия потеряла компании, на долю которых приходилось около 40% ее ВВП – это повернуло вспять все достижения почти за три десятилетия иностранных инвестиций". Возможно, они и были правы, однако они не смогли предвидеть, что Россия быстро восстановится и станет гораздо более самодостаточной.

Санкции Запада – самые жесткие санкции в истории – должны были преподать России урок о том, что, как сказал Столтенберг, "агрессия до добра не доводит". Свирепость санкций, последующая "отмена" российских спортсменов и деятелей культуры на Западе, а также предсказания конца Российской Федерации, с которыми выступали представители военной и политической элиты, такие как бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес (Ben Hodges), потрясли Россию, вывели ее из состояния самоуспокоенности и заставили извлечь совершенно иные уроки: Запад решительно намерен уничтожить ее, поэтому ради собственного спасения ей необходимо вооружиться до зубов и положить конец зависимости от него.

Антироссийские санкции разбудили спящего гиганта, и очень скоро Запад может столкнуться с последствиями.

Авторы статьи:

Патрисия Адамс (Patricia Adams) – экономист и исполнительный директор Probe International.

Лоуренс Соломон (Lawrence Solomon) – отмеченный наградами журналист и автор бестселлера "Отрицатели" (The Deniers), посвященного проблемам защиты окружающей среды.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Буркина-Фасо
Великобритания
Германия
Египет
Израиль
Индия
Индонезия
Иран
Италия
Китай
Лаос
Мали
Мексика
Монголия
Никарагуа
Пакистан
Россия
Саудовская Аравия
США
Турция
Украина
Франция
ЮАР
Япония
Проекты
NATO
БРИКС
Военные учения
ШОС
Ядерный щит
Похожие новости
14.07.2022
Страны БРИКС имеют подавляющее преимущество перед странами G7 на трех региональных рынках вооружений
22.10.2021
Структура экспорта стран-поставщиков по фактическим поставкам ПВН по 10 регионам мира в 2013-2020 гг.
22.10.2021
Рейтинг 10 регионов мира по фактическому объему экспорта ПВН в 2013-2020 гг. возглавляет Северная Америка
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
19.01.2012
Военно-политическая среда противоракетного сотрудничества
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 01:00
  • 48153
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.04 17:27
  • 4
ВАСО прекратило сборку транспортника Ил-112В и занимается крупным лайнером Ил-96-400М
  • 17.04 17:07
  • 48
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 17.04 15:50
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРЕДАЛО ТЕПЛОВИЗОРЫ НА НУЖДЫ СВО
  • 17.04 15:43
  • 1
SpaceX получила лицензию на проведение первого орбитального полета ракеты Starship
  • 17.04 01:11
  • 11
Нехватка двигателей ВК-2500 для производства вертолётов в России
  • 16.04 22:42
  • 2444
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.04 17:45
  • 6
НАТО осталось недолго. Россия уничтожила репутацию альянса
  • 16.04 00:04
  • 2
Ректор МАИ рассказал о совершенно новом сверхзвуковом пассажирском самолете
  • 15.04 13:20
  • 233
Космонавтика Илона Маска
  • 15.04 09:48
  • 2
«To nie nasza wojna»: В Польше набирает обороты «Польское антивоенное движение»
  • 15.04 06:53
  • 5
Эксперты: концепция "новый корабль в старом корпусе" себя не оправдала
  • 14.04 16:32
  • 2
Перспективные образцы вооружения покажут на форуме "Армия-2023"
  • 14.04 16:30
  • 0
Международный олимпийский комитет плюёт на международное право, поощряет расизм и дискриминацию
  • 14.04 16:22
  • 0
Польша создаёт из ЛитПолУкрбриг корпус для захвата Западной Украины