Миротворческая деятельность ООН в Африке

Россия активно участвует в разрешении военных конфликтов

Совет Безопасности ООН и Генеральная Ассамблея уделяют большое внимание миротворческим операциям в Африке. В настоящее время в Совете Безопасности от Африки представлено три непостоянных члена (из 10): Южная Африка, Экваториальная Гвинея и Котд’Ивуар.

Два генеральных секретаря ООН из девяти избирались от Африки: Бутрос Гали (Египет, 6й ГС) и Кофи Аннан (Гана, 7й ГС).

Российская дипломатия в ООН уделяет пристальное внимание миротворчеству в африканских странах, а наши миротворцы на местах претворяют в жизнь принципы ООН.

15 апреля 2019 года президент РФ подписал постановление о направлении 30 российских миротворцев в Центрально-Африканскую Республику. Сейчас в ЦАР находятся четыре российских офицера штаба.

Миротворческие миссии в Африке

Сейчас 7 из 14 миротворческих операций по поддержанию мира проводятся в Африке. 24 миротворческие миссии в Африке завершены, причем в некоторых странах проводилось несколько миссий (до трех). В настоящее время 35 африканских стран направляют миротворцев в миссии ООН. В первую десятку из 121 страны входят Эфиопия (7052 миротворца), Руанда (6348), Египет (3023), Гана (2788), Сенегал (2643).

Рассмотрим численность персонала по категориям.

В скобках для сравнения дано общее количество миротворцев ООН по категориям во всех миссиях. Военные наблюдатели (1262): Эфиопия – 100 (7,9%), Египет – 52, Руанда – 36, Гана – 41. Офицеры штаба (2045): Эфиопия – 116 (5,67%), Руанда – 77, Египет – 73, Кения – 47. Полицейские (9551): Сенегал – 1246 (13%), Руанда – 1028, Египет – 864, Того – 474.

В ресурсе ООН "Страны, предоставляющие воинские и полицейские контингенты" два года назад введена колонка "Офицеры штаба", что дает более наглядное представление о вкладе каждой страны в миротворческую деятельность.

Генералы из Эфиопии, Сенегала, Кении и Руанды командуют военными компонентами миротворческих миссий в Африке. А генерал из Ганы командует миссией на Голанских высотах в Сирии.

Представляем список миротворческих миссий (семь), проводимых в Африке в хронологическом порядке.

Миссия ООН по проведению референдума в Западной Сахаре – 1991.

Смешанная операция Африканского союза и ООН в Дарфуре – 2007.

Миссия ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго – 2010.

Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее – 2011.

Миссия ООН в Республике Южный Судан – 2011.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали – 2013.

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в ЦАР – 2014.

Миротворческие миссии в Африке очень дорогие, годовой бюджет трех миссий превышает 1 млрд долл. Деньги выделяет и распределяет Генеральная Ассамблея ООН: Конго – 1 141 848 100 (долл.), Южный Судан – 1 071 000 000, Мали – 1 048 000 000.

Кроме операций по поддержанию мира в Африке ООН проводит пять политических миссий по линии Департамента по политическим вопросам, в которых задействован военный и полицейский персонал ООН.

Указанный персонал выделяет Департамент операций по поддержанию мира. Кроме военнослужащих и полицейских в политические миссии входят и военные советники:

– Миссия Африканского союза в Сомали – 650 миротворцев (625 военнослужащих для охраны миссии, 9 военных советников, 116 полицейских);

– Миссия ООН по содействию Сомали – 19 миротворцев (13 военнослужащих, 6 военных советников);

– Миссия ООН по поддержке в Ливии – 232 миротворца (229 военнослужащих, 3 военных советника);

– Отделение ООН для Западной Африки – 2 военных советника;

– Объединенное отделение ООН по миростроительству в ГвинееБисау – один военный советник.

Российские миротворцы на конец августа 2019 года находились в пяти из семи африканских миротворческих миссий ООН: Западная Сахара, ЦАР, Конго, Южный Судан и анклав Абьее. География размещения наших миротворцев следующая:

– Западная Сахара – 14 наблюдателей (две женщины);

– Конго – 13 миротворцев: шесть наблюдателей (одна женщина) и три офицера штаба, пять полицейских (две женщины);

– Южный Судан – 24 миротворца: три наблюдателя, три офицера штаба, 18 полицейских (две женщины);

– Анклав Абьее (ЮНИСФА) – один наблюдатель и один офицер штаба.

Таким образом, в африканских миссиях находятся 57­–80% (34 военных и 23 полицейских) российских миротворцев. Подчеркнем, что остальные 14 миротворцев находятся в других миссиях: ОНВУП, Косово, Кипр и Колумбия.

Перечислим завершенные миссии ООН в Африке, в которых принимали активное участие российские миротворцы: Ангола, Сьерра Леоне, Либерия, Мозамбик, Котд’Ивуар, Руанда, Бурунди, Эфиопия.

Кроме того, с апреля 2006 по март 2012 года российская авиационная группа миссии ООН находилась в Судане/Южном Судане. Миротворческий контингент включал в себя четыре вертолета Ми8МТВ и 120 человек личного состава. Затем в 2010 году в столицу Южного Судана Джубу были перебазированы еще четыре вертолета Ми8МТ, принимавшие участие в миротворческой операции Европейского союза в Республике Чад.

В 2008–2010 годах российские вертолетчики (более 100 человек и четыре вертолета Ми8) участвовали в миротворческой операции в Чаде в рамках операции Евросоюза в поддержку ООН в Республике Чад и Центрально-Африканской Республике (ЦАР).

Отметим, что в Мали и Дарфуре наших миротворцев нет, поэтому рассмотрение этих миссий требует отдельного дополнительного исследования. В Мали находятся 14 494 миротворца, а в Дарфуре – 6722.

Необходимо отметить, что Китай за последнее время значительно увеличил свой миротворческий потенциал, опередив всех постоянных членов Совета Безопасности по количеству поставляемых контингентов.

Сведения о направлении миротворцев от пяти постоянных членов Совета Безопасности выглядят следующим образом: Китай – 2151, Франция – 741, Великобритания – 571, Россия – 71, США – 35.

Сравним эти цифры с данными трех стран, направивших наибольшее количество миротворцев: Эфиопия – 7052, Бангладеш – 6411, Индия – 6173. Данные представлены на конец августа 2019 года.

В пять африканских миротворческих миссий Китай направляет следующий персонал:

Южный Судан – 1052, Мали – 421, Дарфур – 6, Конго – 232, Западная Сахара ­– 12.

В Западной Сахаре без перемен

"Солнце знает свой запад", – сказано в древности. В 1991 году Советский Союз направил в Западную Сахару 30 миротворцев. Название миротворческой операции: "Миссия Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС)".

К тому времени наши миротворцы имели 18-летний опыт миротворческой деятельности. Об этом писали газеты: "На самом краю света служат 30 российских офицеров в составе миротворческих сил ООН в Западной Сахаре. Если существует на земле край света, то Западная Сахара, безусловно, один из них".

Легендарные миротворцы, обветренные сахарскими ветрами, приезжавшие в отпуск или после командировки, становились объектом военных газет и журналов. Вскоре количество наших военных наблюдателей в нескольких миссиях было доведено до сотни, и Россия находилась на первом месте. Сейчас Россия по количеству военных наблюдателей занимает девятое место.

На конец августа 2019 года в Западной Сахаре находились 243 миротворца: 217 военных наблюдателей, 19 военнослужащих контингента, 7 офицеров штаба. В настоящее время в миссии находятся 14 наших военных наблюдателей (в прошлом веке было 30 миротворцев). Они имеют богатый 28-летний опыт миротворческой деятельности в миссии.

Отметим, что в начале апреля 2019 года ГС ООН представил доклад "Ситуация в отношении Западной Сахары", в котором отмечалось: "МООНРЗС провела операции по наземному патрулированию по маршрутам протяженностью примерно 395 657 км и операции по воздушному патрулированию в объеме 614 часов. Деятельность в отчетный период включала ежемесячные посещения примерно 1025 подразделений, штаб-квартир и опорных пунктов и 48 мест подготовки кадров. Военные наблюдатели посетили также 917 наблюдательных пунктов к востоку и западу от вала и вели наблюдение за 320 доведенными д их сведения оперативными мероприятиями обеих сторон".

Действует Центр по координации противоминной деятельности: "Наземные мины и другие взрывоопасные пережитки войны попрежнему представляют угрозу. Отсутствуют прямые контакты между двумя сторонами. Миссия успешно информирует Секретариат и Совет Безопасности о положении дел в Западной Сахаре и связанных с ней событиях, а также поддерживает стабильность в регионе. Потери миссии – 16 человек.

Действующие лица в западно-сахарском миротворческом процессе известны. Два года личным посланником ГС ООН по Западной Сахаре был Хорст Келер, он часто прилетал в Африку, бывал он и в Москве. Весной последовало неожиданное сообщение: "Специальный посланник генерального секретаря ООН по Западной Сахаре Хорст Келер, 76 лет, покинул в мае 2019 года свой пост "по состоянию здоровья". Новый специальный посланник пока не назначен. Однако в Западной Сахаре есть еще и специальный представитель. Специальный представитель по Западной Сахаре Колин Стюарт (представитель Канады) и командующий силами действуют на земле.

Генеральный секретарь ООН назначил 20 февраля 2019 года генерал-майора Пакистана Зии Ур Рехмана командующим Силами Миссии Организации Объединенных Наций по проведению референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС).

Генерал-майор Ур Рахман (род. 1969) обладает 30-летним опытом военного руководства на национальном и международном уровнях, в том числе в качестве командующего военными формированиями по операциям и руководству кадровыми назначениями на уровне командования, штаба и военного колледжа. Он обладает обширным опытом в других задачах руководства, персонала, связи и оперативной деятельности, в том числе в качестве военного наблюдателя в миротворческой миссии в Конго. Командовал пехотной бригадой и пехотной дивизией. Генерал-майор Ур Рахман имеет две степени бакалавра наук и четыре степени магистра.

Иногда проявляет себя и группа друзей: Франция, Россия, Великобритания, США, Испания. Анализ подсказывает, что в данной миссии сохраняется статуск-во.

Отметим, что под голубым флагом ООН в Западной Сахаре (с декабря 1997 по декабрь 1998-го) служил и Герой РФ Илья Касьянов (1961–1999). В 1997 году Илья Касьянов окончил курсы по подготовке военных наблюдателей ООН, награжден медалью ООН "На службе мира". 15 мая 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, И.А. Касьянов был удостоен звания Героя Российской Федерации. Погиб в Чечне 8 ноября 1999 года.

Известно, что миротворчество – дело тонкое. Даже одно слово может иметь серьезные последствия. И это слово – "оккупация". Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, побывав в Западной Сахаре в марте 2016 года, сказал, что Марокко оккупировало Западную Сахару.

Разразился дипломатический скандал. Королевство Марокко заявило протест и выслало гражданский персонал миссии, подчеркнув, что слова "оккупация" нет ни в одной резолюции ООН. Много времени ушло для исправления создавшегося положения. Дипломаты ООН подчеркивают, что статускво неприемлем, западно-сахарцам необходимо самоопределение.

Недавно на сайте миссии появилось сообщение: 6 июня 2019 года в МООНРЗС отметили День русского языка. Российские военные наблюдатели, работающие на сайтах миссии, собрались в штаб-квартире МООНРЗС и представили стихи и популярные песни из России. Во время мероприятия российские военные наблюдатели со страстью и эмоциями подчеркнули красоту родного языка, читая стихи выдающихся русских поэтов XIX и XX веков. Следует напомнить, что День русского языка в ООН является частью реформы ООН.

Конго после выборов

В конце декабря 2018 года в ДРК прошли президентские и провинциальные выборы.

Новый президент вступил в должность.

Миротворцы ООН оказывали выборам логистическую поддержку. Миссия в Конго является одной из самых больших, опасных и дорогих. Силы ООН в Конго занимают первое место по количеству личного состава, они включают 16 741 миротворца из 56 стран (военнослужащие – 15 292, военные наблюдатели – 241, сформированное полицейское подразделение – 1040, отдельные полицейские – 319, офицеры штаба – 257.

Потери миссии – 176 человек. В миссии действует бригада оперативного вмешательства.

Россия направила в Конго 13 миротворцев: военные наблюдатели – шесть (в том числе одна женщина), полицейские – пять (в том числе две женщины), офицеры штаба – два.

Командующим силами (МООНСДРК) генерал-лейтенант Элиас Родригис Мартинс Фильо (Бразилия) назначен в апреле 2018 года. Он родился в 1960 году. С 2017 года был начальником управления международных организаций Министерства обороны Бразилии, раньше возглавлял отдел разведки в Министерстве обороны. В 2015–2016 годах командовал Военно-штабным колледжем, а до того, в 2009–2011 годах, – батальоном президентской гвардии. Имеет большой миротворческий опыт: в ДОПМ служил в качестве офицера по планированию (2005–2008). Был заместителем военного советника в постоянной миссии Бразилии при ООН. В качестве офицера штаба находился в миссии ООН в Анголе (1995–1996). Имеет степень магистра в области международных отношений Бразильского университета. Окончил Высший оборонный военный колледж.

Главой миссии является гражданское лицо. Процедура назначения генеральным секретарем ООН на должность главы миссии следующая.

Вступительная часть письма в Совет Безопасности: "Имею честь затронуть вопрос о Миссии Организации Объединенных Наций по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК)".

Основная часть письма: "Проведя обычные для таких случаев консультации, я хотел бы сообщить Вам о своем намерении назначить моим Специальным представителем по Демократической Республике Конго и главой МООНСДРК гжу Лейлу Зерруги (Алжир)". Содержание письма доведено до сведения членов Совета Безопасности.

Это не первое назначение в миссию гжи Зерруги. В 2008 году она руководила усилиями миссии по укреплению верховенства права и защите гражданских лиц.

В 1980 году гжа Зерруги окончила Национальную школу администрации (Алжир) – Ecole Nationale d’Administration (Algiers), юрист по образованию. С 1993 года она занимала различные научные должности в юридических учебных заведениях в Алжире и была ассистентом профессора в Высшей школе магистратуры (Алжир). Она опубликовала много работ по вопросам отправления правосудия и прав человека.

Гжа Зерруги родилась в 1956 году в СукАхрасе, Алжир. В начале февраля 2018 года она прибыла в Конго и приступила к выполнению своих обязанностей.

У истоков миссии ООН в ДРК в 1999 году стояли "голубые береты". Первая группа российских военных наблюдателей прибыла в миссию в октябре-ноябре 1999 года. К этому времени наши миротворцы не были новичками, они находились под флагом ООН уже почти четверть века. В марте 2009 года командующий военным контингентом миссии ООН особо отметил российских офицеров за "их исполнительность, дисциплинированность, профессионализм и неформальный подход при реагировании на внештатные ситуации в тяжелых психологических, санитарно-эпидемиологических и климатических условиях тропической Африки".

Один из примеров. Речной патруль под командованием майора Юрия Романова спас терпящих бедствие конголезцев – 10 членов экипажа и 45 пассажиров двух барж и буксира "Бонзема", в течение пяти дней дрейфовавших вниз по течению реки Конго после поломки двигателя. Пострадавшим была доставлена питьевая вода, а суда отбуксированы до ближайшего речного порта Мобека. Об этом было доложено руководству МО РФ.

Служба миротворцев опасна, были и потери. Российский военный наблюдатель миссии ООН в Республике Конго майор Вячеслав Бударин погиб 26 апреля 2003 года в результате подрыва на противотанковой мине возле населенного пункта Команда, примерно в 60 км юго-западнее Буниа, второй наблюдатель был тяжело ранен. Летом 2011 года в российском посольстве в Киншасе была установлена памятная доска в память погибшего майора Бударина. На церемонии присутствовали сын и вдова погибшего миротворца. А на месте гибели миротворца установлена мемориальная плита. В Международный день миротворцев – 29 мая – коллеги возлагают на кенотаф цветы

Обратим внимание на то, что 29 марта 2019 года СБ продлил мандат Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) и развернутой в ее составе бригады оперативного вмешательства до 20 декабря 2019 года.

Определены задачи миссии: защита мирных жителей, содействие защите стабильности в ДРК, оказание поддержки строительству государственных структур, оказание поддержки государственному управлению и ключевым реформам в области безопасности.

Предложено провести независимую стратегическую оценку МООНСДРК до 20 октября 2019 года. Обращает на себя внимание срок продления миссии – девять месяцев.

Сложные суданские границы

В настоящее время в Судане под руководством Совета Безопасности и Департамента операций по поддержанию мира (ДОПМ) ООН проводится три миротворческие операции. К ним относятся:

– смешанная операция Африканского союза – ООН в Дарфуре (ЮНАМИД). В этой миссии наших миротворцев нет;

– Миссия ООН в Южном Судане (МООНЮС). В миссии находятся 24 российских миротворца;

– Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА). В миссии два российских миротворца (один военный наблюдатель и один офицер штаба).

По количеству предоставляемого персонала Миссия ООН в Южном Судане (МООНЮС) находится на втором месте. Личный состав миссии (из 67 стран) – 16 647 миротворцев: военнослужащие – 14 259, военные наблюдатели – 230, сформированное полицейское подразделение – 1147, отдельные полицейские – 584, офицеры штаба – 427. Особое место занимают региональные силы по защите (бригада – около 4 тыс. военнослужащих).

В миссии находятся 24 наших миротворца: военные наблюдатели – три, офицеры штаба – три, полицейские – 18 (в том числе две женщины). Потери миссии – 65 миротворцев.

Командующим силами ООН в Южном Судане (МООНЮС) является генерал-лейтенант Франк Мушио Каманзи (Руанда). Родился он в 1964 году. До назначения на должность командовал Миссией ООН в Дарфуре. В 2012–2015 годах был начальником штаба вооруженных сил Руанды. Командовал пехотной бригадой и руководил военной академией. Магистр по вопросам стратегии национальной безопасности, имеет степень бакалавра в области сельского хозяйства. Окончил Командно-штабной колледж в Нигерии и Командный колледж в Китае.

Таким образом, генералы в голубых беретах в африканских миротворческих миссиях – люди заслуженные, образованные, большинство имеют степень магистра. Совет Безопасности регулярно собирает всех командующих миссий в голубых беретах на брифинги в штаб-квартире ООН в Нью-0Йорке.

Специальным представителем по Южному Судану и главой МООНЮС является гн Дэвида Ширера (Новая Зеландия).

Необходимо отдать должное Африканскому союзу – вездесущая организация в Африке, ее часто ставят в пример другим региональным организациям.

Несмотря на положительные сдвиги, положение в Южном Судане "продолжает создавать угрозу международному миру и безопасности в регионе".

Приведем пример из жизни наших миротворцев в Южном Судане. 27 июня 2019 года на сайте Миссии ООН в Южном Судане появилась российская женщина-полицейский майор Ольга Бармина с ребенком на руках. Название статьи: "Полицейские – миротворцы оказали помощь четырехлетней девочке".

"Интерес сотрудников полиции ООН был огромен. Как будто это был их собственный ребенок, особенно Ольга Бармина (офицер полиции из России в звании майора. – "НВО") и Созери Сойдан (старший сержант из Турции. – "НВО"), которые возглавляли сбор средств".

Ольга отметила, что на начальном этапе было трудно получить помощь, чтобы доставить ребенка в Джубу для проведения процедуры, "поскольку все агентства заявили, что это не было чрезвычайной ситуацией, такой как выстрел из пистолета".

Сергей Лавров: "Большое внимание уделяем программам подготовки миротворцев для стран Африки и других развивающихся стран". Фото Reuters

Между республиками Судан и Южный Судан действует еще одна миссия – это Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) – в миссии два российских миротворца.

Район Абьей – спорная территория между Суданом и Южным Суданом. Временная миссия контролирует очаг напряженности на границе между севером и югом и содействует доставке гуманитарной помощи, а также уполномочена применять силу для защиты гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций в Абьее.

В миссии наблюдается своеобразное распределение военных наблюдателей: Эфиопия направила 81 наблюдателя (57,4%) из 141, остальные страны направили от одного до пяти наблюдателей. Причем 10 стран направили по одному наблюдателю. Личный состав миссии (из 30 стран) – 4172 миротворца: военнослужащие (Эфиопия) – 3872, военные наблюдатели – 141, офицеры штаба – 127, полицейские – 32. Данное обстоятельство обусловлено активной позицией Эфиопии, выступающей за стабилизацию обстановки в спорном регионе в непосредственной близости от ее границы. Потери миссии – 36 человек.

Генеральный секретарь ООН 15 февраля 2019 года назначил генерал-майора Мехари Зевде Гебремариам (Эфиопия) командующим миссией в ЮНИСФА. Генерал-майор Гебремариам (род. 1965) прослужил в вооруженных силах Эфиопии более 37 лет, в последнее время в качестве начальника отдела кадров сил обороны. Он также является членом Совета Министерства национальной обороны Эфиопии с 2007 года. Он был заместителем командующего эфиопскими военновоздушными силами (2001–2007), командующим западной авиабазой в эфиопских военно-воздушных силах (1998–2001) и командиром дивизии (1989–1997). Генералмайор Гебремариам имеет степень магистра наук (Университет Гринвича в Великобритании).

Совет Безопасности ООН 11 октября 2018 года срочно принял резолюцию 2438 (2018) о совместном механизме наблюдения и контроля за границей (СМНКГ). В резолюции отмечается: "Нынешняя ситуация в Абьее и вдоль границы между Суданом и Южным Суданом попрежнему представляет серьезную угрозу международному миру и безопасности".

Совет Безопасности второй раз напоминает, что это последнее предупреждение для СМНКГ, если не будут сделаны выводы. Новое в резолюции: проверка работы 10 пунктов пересечения границы и создание опорных пунктов (Team Sites) СМНКГ.

В апреле 2019 года истек срок действия данной резолюции, и ГС ООН представил доклад "Ситуация в Абьее", в котором отмечалось: "За отчетный период ЮНИСФА провели в Абьее 16 618 наземных операций по патрулированию: 10 931 в дневное время и 5887 в ночное время, включая 1391 совместную операцию по патрулированию силами военнослужащих и полицейских".

В течение этого периода миссия также провела 21 совместное воздушное патрулирование района Абьей с национальными наблюдателями Судана и Южного Судана. Что касается совместного механизма наблюдения за границей, миссия провела 43 операции по воздушному наблюдению безопасной демилитаризованной приграничной зоны. Она также провела 43 наземные операции по патрулированию с опорного пункта Тишвин, а недавно созданные опорные пункты в Сафахе (КиирАдеме) и Сумейхе (Вирайене) провели по шесть наземных операций по патрулированию каждый.

Делается многое, чтобы подтолкнуть Судан и Южный Судан к активным миротворческим действиям: "12 апреля СБ ООН постановил продлить до 15 октября 2019 года измененный мандат ЮНИСФА".

Несмотря на усилия мирового сообщества в лице ООН, отношения между Суданом и Южным Суданом остаются довольно напряженными в силу неразрешенности территориальных и экономических споров.

Наши дипломаты в ООН внимательно следят за эволюцией миротворчества в Африке: "Россия активно участвует в материально-техническом обеспечении миротворчества, прежде всего в виде поставок авиауслуг. Большое внимание уделяется в нашей стране подготовке на базе российских профильных учреждений полицейских и военных миротворцев из Африки. В частности, на базе Центра Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России действует программа подготовки миротворцев. Сотрудникам правоохранительных органов стран Африки предосталяется возможность обучения по программам высшего образования, а также стажировки на краткосрочных курсах повышения квалификации в образовательных учреждениях системы МВД России".

Российская дипломатия в сентябре

Работа миротворцев в африканских миссиях ООН оценивается положительно. Отметим и мы благородный труд наших миротворцев. Накопленная передовая практика наших миротворцев в африканских миротворческих миссиях является важной частью общего миротворческого процесса, включающего политический, военный, дипломатический, полицейский и географический компоненты.

Военные эксперты миротворческих операций ООН играют важную роль в реализации внешнеполитической концепции нашей страны на Африканском континенте, вносят существенный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в мире. Они достойно представляют наши вооруженные силы за рубежом. Их высокий профессионализм, патриотизм и интеллектуальный потенциал способствуют укреплению международного авторитета и влияния нашей страны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в сентябре с.г. выступал и на Совете Безопасности, и на Генеральной Ассамблее. Выделим африканский аспект выступления. На заседании СБ – тема выступления "Мир и безопасность в Африке: партнерство во имя укрепления регионального мира и безопасности". Министр подчеркнул: "Большое внимание уделяем программам подготовки миротворцев для стран Африки и других развивающихся стран. В этом месяце стартовал очередной курс обучения в Академии Министерства внутренних дел России, специально ориентированный на женщин-полицейских из Африки".

Отмечено и двустороннее сотрудничество: "Продолжаем осуществлять двусторонние программы подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных структур, оказывать военно-техническую помощь. В Центрально-Африканской Республике российские инструкторы за последние полтора года подготовили свыше 3 тыс. военнослужащих для армии этой суверенной страны. С ведома Комитета СБ ООН 2127 для нужд армии ЦАР на безвозмездной основе поставлены уже две партии российского оружия, последняя – в этом месяце".

Африканская тема подчеркивалась и на Генеральной Ассамблее: "Поддерживая усилия африканских государств по прекращению конфликтов на своем континенте, Россия организовала вчера заседание Совета Безопасности ООН по укреплению мира и безопасности в Африке. В конце октября в Сочи состоится первый в истории саммит Россия–Африка. Рассчитываем, что его результаты позволят повысить эффективность борьбы с современными вызовами и угрозами, эффективность работы по преодолению стоящих перед африканскими странами проблем развития". Таким образом, российская дипломатия в ООН в сентябре 2019 года оказалась на высоте.

Анатолий Исаенко

Анатолий Иванович Исаенко – подполковник в отставке, ветеран-миротворец с 1973 года, военный эксперт по миротворческим операциям.